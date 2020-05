LEGO set # 75976 “Wrecking Ball”: la recensione

Il LEGO set # 75976 “Wrecking Ball” è il primo dei due set della seconda wave (estate 2019) di set dedicati al noto videogioco Overwatch. E’ composto da 227 pezzi divisi in due buste, ed è disponibile per l’acquisto sia sui canali online che nei negozi tradizionali.

Wrecking Ball è un tank dal potente armamento pilotato da Hammond, un criceto geneticamente modificato e protagonista del cortometraggio “Wrecking Ball: le origini” ed è in grado di trasformarsi (un po’ come il LEGO set # 75974 “Bastion“) in una “sfera” per “rotolare” lungo il campo di battaglia, aumentando di molto la propria velocità massima di movimento, sfruttando nel contempo l’arsenale di armi di cui è dotata. Anche per questo set, il retro mostra un’immagine che sembra quasi il render (o uno screenshot) del momento del gioco nel quale il set (e le relative minifigure) è protagonista, un po’ come se fosse stata realizzata la versione legosa del videogame.

La scatola

Essendo un set piuttosto piccolo, il contenuto della scatola è molto semplice. Ci sono due sacchetti numerati, il manuale di istruzioni e un piccolo foglietto con gli adesivi, tutti relativamente piccoli e poco appariscenti o “intrusivi”. Ci sono solo due elementi stampati nel set, ma entrambi sono di un certo pregio e fattura. “Wrecking Ball” è dotato di un “radar” 8×8 stampato e di un parabrezza curvo 3x6x1, ciascuno completo di disegni “meccanici”, che saranno certamente molto apprezzati dagli appassionati che si divertono a progettare mezzi militari, mecha etc.

La costruzione

Le istruzioni sono chiare e facili da seguire, facendovi iniziare con la base della palla grazie all’utilizzo di più colori per formare le strutture interne dei modelli perché la differenziazione dei colori riduce le probabilità di errore e che verranno nascosti all’interno della costruzione finita.

Dopo i passi successivi, inizia a formarsi la prima caratteristica di gioco. Gli elementi Technic vengono utilizzati per formare una leva, che verrà utilizzata per far alzare ed abbassare la “postazione” di Hammond. Il liftarm Technic 1×2 arancione funge da “pulsante” per attivare l’azione. È una soluzione semplice ma efficace.

Mentre lo sviluppo in verticale della costruzione continua, la parte superiore della sfera inizia a formarsi con sottili curve. Si arriva rapidamente al portello, che permette ad Hammond di nascondersi all’interno durante la battaglia e di emergere quando è vittorioso.

La prima delle caratteristiche di trasformazione è l’assemblaggio dei cannoni quadri-canna e la loro messa in posizione. Il fatto di essere costruiti con elementi Technic permette loro di ripiegarsi in dentro e in fuori. Dopo aver costruito il cannone, i parafanghi verde sabbia sono incernierati in posizione, con il pozzetto della ruota che si adatta perfettamente al tamburo del cannone.

E’ poi il turno le “zampe” pieghevoli. Ogni lato dispone di una coppia di “zampe”, fissate alla base con snodi Technic alla base. Una volta attaccate, si ripiegano nel corpo e coprono i cannoni quadri-canna. Quando le “zampe” sono piegate correttamente non coprono tutte le fessure. Questo non toglie nulla al design, anzi: fa sembrare il mech ancora più… più meccanico. Una volta che i pezzi finali sono agganciati e ripiegati in posizione, è come se si stesse guardando una palla. Con questo, Wrecking Ball è pronto a duellare con gli altri eroi.

Conclusioni

Il LEGO set # 75976 “Wrecking Ball” è sicuramente nella sua… “forma” migliore quando le “zampe” del mech e i cannoni quadri-canna sono spiegati. In questa forma e posizone è straordinariamente somigliante al personaggio e al veicolo del gioco, fino alle mandibole arancioni a ragno sul davanti. Piccole macchie di arancione che rappresentano l’interno meccanico sbirciano attraverso l’esterno verde.

L’altra area in cui il LEGO set # 75976 “Wrecking Ball” eccelle, sono le caratteristiche di giocabilità. Alzare e abbassare Hammond all’interno del mech è sia soddisfacente che una parte vitale della trasformazione, e la parabola radar 4×4 sul davanti può anche essere rimossa per rivelare l’occhio del mech, il quale si “piega” a diventare una “sfera” che, se “plasmata” correttamente, è abbastanza robusta da poter davvero rotolare sul tappeto o sul tavolo.