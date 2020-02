LEGO set # 76896 Nissan GT-R NISMO: la recensione

Il nuovo LEGO set # 76896 Nissan GT-R NISMO rappresenta la prima auto giapponese del tema “Speed Champions” disponibile realizzata in mattoncini. Il set comprende 298 pezzi e include la minifigure del pilota ufficiale Nissan. Il prodotto è in vendita dal 1° gennaio 2020 al prezzo di 19,99 euro.

La scatola

Le maggiori dimensioni rispetto ai precedenti set Speed Champions e i quasi 100 pezzi in più si notano fin dalla scatola: decisamente più grande di quelle dei set precedenti larghi 6 stud e composti da 200 pezzi circa.

Aprendo la scatola, all’interno troviamo due sacchetti numerati, la “baseplate” che farà da telaio, il libretto di istruzioni e il foglio degli adesivi. La scatola è imballata in modo che il libretto e gli adesivi non siano arriccino o danneggino in alcun modo.

Solitamente, in questi set la maggior parte degli adesivi serve a rappresentare dettagli quali i fari o le prese d’aria, ma la maggior parte di questo particolare foglio degli adesivi serve invece a ricreare la livrea da corsa Nissan.

Parti nuove

La prima cosa che abbiamo notato quando abbiamo aperto i sacchetti dei pezzi è stata il nuovo parabrezza largo 8 stud, la plate 4x6x2 che farà da cofano motore e i due tile 1×6 che faranno da tettuccio completamente stampati, cosa alquanto rara per un set Speed Champions.

Il nuovo interasse Wheel Bearing 2x6x1 inverte la disposizione dell’asse/perno usata con la maggior parte dei precedenti veicoli Speed Champions, richiedendo anche un nuovo pezzo per i cerchioni, che in questi nuovi set Speed Champions 2020 sono stampati con la rappresentazione del disco dei freni.

Il modello

Il nuovo LEGO set # 76896 Nissan GT-R NISMO 2020 è stato annunciato al New York Auto Show di aprile, presentato accanto a una vera GT-R50 che celebra il 50° anniversario della Nissan GT-R NISMO, la versione Speed Champions cattura il modello 2020 in piena gloria agonistica.

Il passaggio a un design a 8 stud permette di risolvere l’annoso problema di set che, una volta realizzati, erano troppo “stretti e lunghi” rispetto alle auto reali mentre ora, mantenendo lunghezza e altezza (per la maggior parte) e aggiungendo 2 stud in larghezza, i modelli risultano molto più proporzionati. La vista frontale rende subito evidente come la maggior larghezza abbia consentito l’inserimento di dettagli aggiuntivi quali paraurti, prese d’aria e deviatori di flusso – caratteristiche che sarebbero state compresse, omesse o trasferite su adesivo se avessero mantenuto la larghezza di 6 stud.

La Nissan GT-R NISMO ha un aspetto fantastico da ogni angolazione, con un lunotto che scende dal tetto e uno spoiler con bordi smussati costruiti con lingotti neri. Gli adesivi LEGO sono sempre leggermente più piccoli dei pezzi su cui sono posizionati, con conseguenti spazi vuoti quando il design complessivo è destinato ad essere continuo. Questo è particolarmente evidente sui pannelli laterali, dove un unico disegno inizia su pezzi triangolari dietro le ruote anteriori e prosegue fino ai brick slope sopra le ruote posteriori.

La parte posteriore dell’auto è sicuramente quella che ha maggiormente beneficiato della possibilità di aumentare i dettagli, dalla particolare ed iconica angolatura dei fanali posteriori ai 4 scarichi molto aggressivi. Il diffusore è costruito con borchie in basso mantenendo il nero sopra e il rosso sotto.

Conclusioni e raccomandazioni

La notizia del passaggio da 6 stud a 8 stud di larghezza aveva creato non poca ansia tra gli appassionati dei mattoncini e della serie Speed Champions in particolare, ma va riconosciuto il merito ai designer di aver superato molte dell aspettative, rendendo piena giustizia con questa copia in mattoncini della mitica supercar giapponese al design basso ed elegante della vettura reale.