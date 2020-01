LEGO: disponibili da oggi i set del capodanno cinese 2020

Finalmente disponibili per l’acquisto i due nuovi set 2020 del tema “Capodanno cinese”: “Danza del leone” (80104) e “Festa al tempio per il capodanno cinese” (80105)

Un po’ di storia

Chi segue le “vicende del mattoncino” da vicino, si ricorderà senz’altro del baillame dello scorso anno in questo periodo quando, con una decisione giudicata alquanto discutibile dalla totalità della community degli appassionati del mattoncino danese, LEGO Group decise di mettere in vendita nel solo mercato APAC (Cina, resto dell’Asia e Oceania) tre set specifici per l’area stessa in occasione del capodanno cinese, ovvero il Chinese New Year’s Eve Dinner” (80101), il “Dragon Dance” (80102) – ormai entrambi ritirati dalla vendita – ed il “Gara di barche drago” (80103) che invece è ancora e attualmente disponibile sul sito LEGO Shop online.

Letteralmente sommersa da una valanga di proteste da parte della community globale, la Direzione di LEGO Group comunicò che a partire da maggio 2019, TUTTI i set “regional” (cioè creati appositamente per uno specifico mercato “geografico”) sarebbero stati resi disponibili per tutto il resto del mondo tramite il canale S@H (Shop at home, l’e-commerce ufficiale e diretto di LEGO) dopo non più di 4-6 mesi dalla messa in vendita nel mercato di riferimento.

Grazie a questa decisione, fu possibile procurarsi il set “Gara di barche drago” (80103) semplicemente accedendo al LEGO Shop online italiano, anziché rivolgersi al mercato secondario o a parenti, amici o colleghi che per qualche motivo di trovavano a dover andare in Cina, Asia o Australia/Nuova Zelanda.

La novità 2020

Per i piani per il 2020, qualcosa deve essere successo ai piani alti del quartier generale di LEGO Group a Billund (Danimarca), perchè nell’annuncio del lancio fissato per il 26 dicembre 2019 di due nuovi set del tema “Capodanno cinese”, era già incluso e previsto il lancio degli stessi set nel resto del mondo a partire da oggi, 10 gennaio 2020, quindi con molto anticipo rispetto ai 4-6 mesi “promessi” lo scorso anno.

Sono set un po’ atipici rispetto a quelli ai quali siamo abituati, proprio perché progettati specificatamente per un mercato (quello asiatico) e per una ricorrenza particolare che non trova corrispondenza (il capodanno cinese) che non trova corrispondenza qui da noi in occidente quanto a rituali e tradizioni.