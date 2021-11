LEGO presenta a Shanghai i nuovi set del Capodanno Cinese 2022

LEGO ha presentato oggi, nel corso della quarta edizione della annuale fiera China International Import Expo a Shanghai, i nuovi set dedicati alle celebrazioni del Capodanno cinese 2022. Andiamo a scoprirli insieme?

E’ ormai da diversi anni che LEGO crea set che celebrano le festività cinesi e in particolare è dal 2019 che produce veri e propri playset che rendono omaggio ai tanti aspetti della più importante festività cinese, ovvero il Capodanno Lunare che quest’anno celebra l’anno della Tigre.

Vi abbiamo abbiamo parlato diffusamente di questa linea di set all’interno in questo nostro articolo, che ora potremo aggiornare con gli ultimi due arrivi:

Andiamo a scoprire insieme le informazioni di cui disponiamo sinora e per le quali ringraziamo JAY’S BRICK BLOG.

LEGO #80108 Lunar New Year Traditions

Il set è una costruzione modulare in stile vignetta davvero ordinata, con diversi moduli che riproducono una serie di ambienti domestici e non solo, all’interno dei quali diversi personaggi rappresentati da altrettante Minifigure vengono “ritratti” mentre festeggiano il Capodanno cinese. Ogni modulo “cattura” una delle varie tradizioni del Capodanno cinese: pulire la casa in attesa di amici e parenti, visitare i nonni, andare per negozi etc. Un modulo in particolare contiene la minifigure del Dio cinese della Prosperità, completa dei tradizionali pacchetto rosso e un lingotto d’oro.

Sulla base di come sono stati espositi presso lo stand LEGO, sembrerebbe che i singoli moduli possano essere disposti a raggiera oppure uno sull’altro a formare una sorta di piramide.

Vediamo insieme una sinossi dei vari livelli di questa piramide.

Vertice

Il Capodanno cinese è tutto incentrato sull’augurarsi ricchezza e prosperità a vicenda. La Minifigure inclusa in questo modulo raffigura Caishen, il Dio del denaro e della prosperità. E’ spesso venerato nella speranza che benedica i fedeli con la ricchezza nel nuovo anno.

Livello centrale

Il modulo a sinistra rappresenta la preparazione della casa per l’arrivo del nuovo anno cinese, con striscioni e adesivi di auguri appesi alle entrate, così come un albero di mandarini. I mandarini sono significativi perché la parola cinese “kam” è un omonimo di mandarino e oro, quindi l’atto di regalare mandarini è simile a regalare oro.

Il modulo accanto rappresenta invece la tradizione del Capodanno cinese di visitare i nonni, che regalano ai bambini e ai figli non ancora sposati dei pacchetti rossi con all’interno soldi. Il sacchetto di carta simile a quelli che ci vengono dati nei LEGO Store è molto realistico.

Base

All’interno del modulo di sinistra ritroviamo la coppia già protagonista del precedente se LEGO #80107 Festival della lanterna di primavera, che ancora una volta vestono abiti coordinati. La ragazza sembra che stia pulendo la loro casa, un’altra importante usanza relativa ai preparativi, dal momento che tradizione vuole che non si facciano le pulizie durante il Capodanno, perché si potrebbero spazzare via anche la prosperità e la fortuna. Si vede anche l’uomo con in mano uno spolverino di piume colorate.

Il modulo centrale riproduce invece una tradizionale bancarella cinese, che vende giocattoli e statuette su bastoncini.

Infine, il modulo a destra ha come protagonista la stessa famiglia del set capostipite della linea, il set LEGO #80101 Cena della vigilia di capodanno, “ritratta” mentre guarda spettacoli di varietà in TV, rimanendo svegli fino a tardi (l’orologio segna le 23:59) in attesa del nuovo anno!

Per quanto riguarda invece la scatola e le istruzioni, sembra che LEGO abbia pensato per questo set ad una costruzione tutti insieme.

Sembra infatti che ciascun modulo abbia un proprio libretto di istruzioni, così che i diversi membri di una stessa famiglia possano costruire ciascuno il proprio modulo preferito e divertirsi tutti insieme. Un particolare: la copertina di ciascun manuale ricorda le buste rosse e oro donate tradizionalmente dai nonni ai nipoti di cui sopra.

A questo link è possibile vedere il set completo in rotazione su di una base rotante.

LEGO #80109 Lunar New Year Ice Festival

Il set sembra a tutti gli effetti ispirato al noto Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival. Rappresenta una scena di festa davvero bella, composta da una moltitudine di personaggi. Fa parte del set anche con la Minifigure dello Zodiaco dell’Anno della Tigre (2022)! Grazie all’utente Wooden Duck della piattaforma WEIBO, potete vedere qui di seguito altre foto di dettaglio del set. Abbiamo forse anche un accenno a Perry l’Ornitorinco?

I dettagli più particolari sono i grandi elementi opalescenti usati per realizzare la pista di pattinaggio e i cartonati del personaggio della Tigre zodiacale da usare per i selfie, oltre al carretto che vende castagne arrosto, una prelibatezza popolare in Cina e in Asia come lo è qui da noi nel periodo invernale.

Non sono ancora disponibili informazioni sui prezzi dei due set, ma saranno disponibili su lego.com per Cina e regione Asia/Pacifico a partire dal 25 dicembre, mentre per il resto del mondo saranno acquistabili dal 1 gennaio 2022. Vi aggiorneremo non appena avremo avuto informazioni più dettagliate.

Un ringraziamento particolare va a JAY’S BRICK BLOG per la segnalazione e la raccolta di informazioni.