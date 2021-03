LEGO e il Capodanno cinese: la lista dei set

Inaugurata nel 2019, la nuova serie di set tematici dedicati alle celebrazioni del Capodanno cinese inizia a farsi decisamente corposa, consentendo agli appassionati di mattoncini e agli amanti delle atmosfere orientali di iniziare a pensare e a progettare diorami e scene di e con paesaggi asiatici. Cosa ne dite, vogliamo dare uno sguardo d’insieme a questi fantastici set?

Un po’ di storia

Chi segue le vicende del mattoncino da vicino, si ricorderà senz’altro del baillame del 2019 quando, con una decisione giudicata alquanto discutibile dalla totalità della community degli appassionati del mattoncino danese, LEGO Group decise di mettere in vendita nel solo mercato APAC (Cina, resto dell’Asia e Oceania) tre set specifici per l’area stessa in occasione del capodanno cinese, ovvero il set Chinese New Year’s Eve Dinner” (80101), il set Dragon Dance (80102) e il set Dragon bat race (80103), ormai tutti ritirati dalla vendita e quindi recuperabili solo sul mercato secondario (bricklink.com, Amazon, eBay etc). Letteralmente sommersa da una valanga di proteste da parte della community globale, la Direzione di LEGO Group comunicò che a partire da maggio 2019, TUTTI i set regional (cioè creati appositamente per uno specifico mercato “geografico”) sarebbero stati resi disponibili per tutto il resto del mondo tramite lego.com, il sito e-commerce ufficiale e diretto di LEGO (meglio noto come LEGO Shop) dopo non più di 4-6 mesi dalla messa in vendita nel mercato di riferimento. Grazie a questa decisione, fu possibile procurarsi il set Dragon bat race (80103) semplicemente accedendo al LEGO Shop italiano, anziché rivolgersi al mercato secondario o a parenti, amici o colleghi che per qualche motivo di trovavano a dover andare in Cina, Asia o Australia/Nuova Zelanda.

Per il 2020, qualcosa deve essere successo ai piani alti del quartier generale di LEGO Group a Billund (Danimarca), perché nel testo dell’annuncio del lancio fissato pubblicato il 26 dicembre 2019 e relativo a due nuovi set del tema Capodanno cinese, era già incluso e previsto il lancio degli stessi set nel resto del mondo a partire dal successivo 10 gennaio 2020, quindi con molto anticipo rispetto ai 4-6 mesi “promessi” l’anno precedente.

Per questo 2021 appena iniziato, forse anche tenendo conto dei problemi di logistica e delle diverse limitazioni agli spostamenti imposte a livello globale dalla pandemia, le cose sono andate ancora meglio: non solo i nuovi sono arrivati sul nostro lego.com italiano già il 1° gennaio, ma ai soliti due set LEGO System si è aggiunto un terzo set DUPLO 2-in-1, che permette di costruire sia una sezione di appartamento che una classe di scuola materna.

Andiamo a (ri)scoprire insieme tutti i set arrivati fino a noi lungo la via della seta:

I set 2019

Sono stati tre i set arrivati sugli scaffali in occasione della inaugurazione del nuovo tema. I primi due sono rimasti esclusiva del mercato asiatico fino al ritiro, il terzo è arrivato anche su lego.com italiano ed è quindi stato possibile acquistarlo come un normale set.

LEGO #80101 Cena della vigilia di capodanno | da circa € 260,00 + sped. su eBay.it

Il set consente di riprodurre la tradizionale celebrazione cinese del Cenone di Capodanno. Splendidi dettagli fanno parte del set: una sala da pranzo che include un tavolo da pranzo rotante sormontato da un banchetto di elementi di cibo tradizionale, sedie per le minifigure rotanti, adesivi di foto di famiglia, adesivo dell’anno del maiale. La libreria e la TV sono costruibili costruibili. Include 6 nuove minifigure: mamma, papà, nonna, nonno, ragazza e ragazzo. Tra gli accessori troviamo la tradizionale busta regalo rossa e gli elementi del rotolo di primavera. Una volta costruita, la casa avrà il frontale aperto e un giardino anteriore. Pezzi inclusi: 616.

LEGO #80102 Danza del Dragone | circa € 290,00 + sped. su Amazon.it

LEGO #80103 Gara delle barche Drago | da € 72,00 + sped. su Amazon.it

Il set consente di riprodurre la tradizionale gara di barche del Festival della Barca del Drago. Il set include 2 barche drago, un molo costruibile con una bancarella di cibo, un’area per gli spettatori e uno stand del giudice, oltre ai pali del traguardo anch’essi costruibili. Ogni barca include una testa di drago con la bocca che si apre e una coda posabile, 3 sedili per le minifigure dei rematori, lo spazio per il timoniere e per l’addetto al ritmo a suon di tamburo. Dal fondo delle barche sporgono delle piccole ruote per farle correre… all’asciutto. Sono 15 le minifigure incluse nel set. Pezzi inclusi: 643.

I set 2020

Per il 2020, le novità hanno avuto un processo di lancio ancora migliore rispetto a quanto avvenuto nel 2019: i due nuovi set resi disponibili sulla versione italiana di lego.com fin dal 10 gennaio.

LEGO #80104 Danza del Leone | circa € 228,00 su Amazon.it

Il set consente di ricostruire con i mattoncini la famosa tradizione cinese della Danza del leone, il simbolico ballo portafortuna. Il set include il modello di 5 figurine di leone, che possono essere posizionate su un palco con podi per ricreare la danza. Il set include inoltre un palco per i percussionisti con una fantastica funzione di percussione meccanizzata. Sono 8 le minifigure incluse nel set, tra le quali i danzatori-leone e un uomo vestito da topo per festeggiare l’Anno del topo. Gli accessori per le minifigure includono la tradizionale pergamena degli auguri rossa, il globo rosso, il cavolo, il pennello da calligrafia e il fuoco d’artificio a forma di razzo. Pezzi inclusi: 882.

LEGO #80105 Festa al tempio per il capodanno cinese | € 243,00 su Amazon.it

Grazie a questo set sarà possibile ricreare le celebrazioni festive della Festa al tempio per il Capodanno cinese. Il set include un tempio cinese splendidamente decorato, bancarelle con una vasta e colorata gamma di piatti barbecue, caramelle, giocattoli, vasi e figurine di pasta, il tutto completato da 14 minifigure. Gli elementi autentici, come le decorazioni “Fu”, le pergamene degli auguri, le buste rosse e i mulini a vento “di carta” ci portano a conoscere e a imparare le tradizioni cinesi. Pezzi inclusi: 1.664.

I set 2021

Ottimi risultati in termini di vendite? Restrizioni per gli spostamenti causa Pandemia? Non si conosce il motivo della scelta, ma per il 2021 i tre nuovi set del tema Capodanno cinese sono arrivati sul nostro lego.com italiano già a partire dal 1° gennaio!

LEGO #80106 Storia di Nian | € 69,99 su LEGO Shop@Home

Il set consente di riprodurre leggenda della storia di Nian. Il set include una residenza in tipico stile cinese completa di decorazioni tradizionali e di fuochi d’artificio costruibili, petardi, lanterne sospese e stendardi Chun Lian. Alla scena si aggiunge la creatura Nian costruibile e snodabile, un pupazzo di neve e 6 minifigure, tra cui il nonno, la nonna, 3 bambini e una persona in costume da bue per celebrare l’Anno del Bue.

LEGO #80107 Festival della lanterna di primavera | da € 179,99 su LEGO Shop@Home

Il set va ad aggiungersi ai precedenti del tema del Capodanno cinese e riproduce in versione costruibile con i mattoncini il Festival della lanterna di primavera. Include la riproduzione di un tipico giardino pubblico cinese con cancelli lunari, padiglione, stagno e ponte e una lanterna a forma di bue, illuminata da un mattoncino luminoso LEGO, per celebrare l’Anno del Bue. La riproduzione del giardino include dettagli costruibili quali le tipiche lanterne e i tradizionali stendardi Chun Lian.

LEGO DUPLO #10943 La casa dell’infanzia | da € 179,99 su LEGO Shop@Home

Il set introduce i bambini in età prescolare a 2 importanti eventi: le celebrazioni del capodanno cinese e il primo giorno all’asilo. Contiene gli elementi DUPLO per costruire 2 diversi design alternativi l’uno all’altro: la casa dove abita il bambino e la tipica aula della scuola per l’infanzia. I bambini potranno quindi mettere in scena le tradizioni familiari del capodanno cinese (scambiandosi le buste rosse, mangiando i ravioli etc), oppure potranno ricreare le routine quotidiane dell’asilo nido.

