LEGO set Education disponibili sul LEGO Shop@Home

Con un annuncio che recita “LEGO Education (a casa)”, sono stati resi disponibili in queste giornate sul sito LEGO Shop@Home i set LEGO Education, incluso il nuovissimo kit SPIKE. Disponibili solo per un periodo limitato e poter così supportare l’apprendimento a distanza, i prodotti LEGO Education offrono kit da utilizzare per offrire ai ragazzi le esperienze pratiche e coinvolgenti di cui hanno bisogno per esplorare i concetti S.T.E.A.M. di base e imparare a risolvere le sfide della vita reale.

Per la prima volta in assoluto, saranno a disposizione di tutti i kit di apprendimento LEGO Education per supportare i ragazzi che studiano o dovranno studiare da casa. Progettati per rafforzare le competenze S.T.E.A.M. degli studenti in aula, questi prodotti includono attività di apprendimento e guide per facilitare la transizione all’ambiente domestico.

I set LEGO Education

Set LEGO Education # 45678 SPIKE Prime | € 399,99 su LEGO Shop@Home

Il set LEGO Education SPIKE Prime è lo strumento di apprendimento S.T.E.A.M. ideale per alunni di età 11-14 anni. Combina elementi LEGO, hardware semplice da usare e un intuitivo linguaggio di coding “”drag and drop”” basato su Scratch. Il cuore del sistema SPIKE Prime è l’hub programmabile, è dotato di 6 porte di ingresso/uscita, matrice luminosa 5×5, connettività Bluetooth, altoparlante, giroscopio a 6 assi e batteria ricaricabile. Il set SPIKE Prime include inoltre motori e sensori altamente accurati che, insieme ad un’ampia varietà di elementi LEGO. Oltre al materiale introduttivo, l’app viene fornita completa di 3 unità con contenuto S.T.E.A.M. allineato ai programmi curricolari, e focalizzato su ingegneria e informatica.

Set di espansione # 45680 LEGO Education SPIKE | € 119,99 su LEGO Shop@Home

Aggiunge 603 elementi al kit base # 45678 SPIKE Prime (tra i quali ruote, ingranaggi, un sensore di colore e un motore angolare grande. Include anche oltre 10 ore di apprendimento S.T.E.A.M. mirato agli alunni e agli insegnanti della scuola media e consente loro di costruire modelli più avanzati e a prepararli al divertente mondo delle competizioni di robotica.

Set LEGO Education # 45025 Coding Express | € 249,99 su LEGO Shop@Home

Coding Express è il kit pensato per i bambini in età prescolare e per fornire loro i primi concetti di codifica, suscitando in modo naturale la curiosità, la creatività e il desiderio di esplorare e imparare insieme. Basata sul sempre apprezzato tema del trenino, questa proposta LEGO DUPLO altamente versatile permette ai bambini di stabilire connessioni e avvicinarsi in modo intuitivo ai primi concetti di codifica, ad esempio ordinamento in sequenza, creazione di cicli e codifica condizionale, favorendo al tempo stesso lo sviluppo di competenze legate a risoluzione dei problemi, pensiero critico, collaborazione e abilità sociali ed emozionali. Include una APP gratuita che mette a disposizione dei bambini quattro aree da esplorare: viaggi, personaggi, musica e matematica.

Set LEGO Education # 45002 Tecnomacchine | € 229,99 su LEGO Shop@Home

Un’introduzione ideale alla scienza e alla tecnologia, il set comprende quattro cacciaviti e viti integrate, oltre a numerosi e versatili elementi, come bobine, ganci e benne. Le Tecnomacchine sono state progettate per sviluppare le capacità motorie fini ed esplorare le macchine e le tecniche ingegneristiche. Le due schede di avviamento delle attività e il libretto per l’insegnante inclusi aiutano a dimostrare come il set possa essere anche utilizzato per esplorare la comunicazione delle idee e le capacità di ascolto e la discussione sui ruoli e le responsabilità sociali.

Set LEGO Education # 45028 Il mio Mondo XL | € 259,99 su LEGO Shop@Home

Il set LEGO Education Il mio Mondo XL offre esperienze di apprendimento ludico che introducono i bambini in età prescolare al mondo che li circonda attraverso giochi di ruolo, divertenti attività di costruzione e condivisione delle idee. Questo set di apprendimento LEGO, inoltre, sviluppa nei bambini il senso di sicurezza e le competenze sociali essenziali, come la collaborazione, la comunicazione e la comprensione dei ruoli e delle responsabilità.Offre inoltre agli insegnanti tutto il necessario per rendere più stimolanti le lezioni, tra cui una scheda guida introduttiva con 5 idee per attività e 10 schede con suggerimenti ispiranti (fronte/retro) e un Piano di unità online con 8 lezioni allineate alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia.

Set LEGO Education # 45024 Parco delle competenze S.T.E.A.M. | € 199,99 su LEGO Shop@Home

Il parco delle competenze S.T.E.A.M. si basa sulla curiosità naturale di ogni bambino e sul suo desiderio di creare, esplorare e scoprire il mondo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria, dell’arte e della matematica (da qui l’acronimo inglese S.T.E.A.M.) grazie al gioco creativo. Le possibilità sono pressoché infinite, in quanto si lavora con i bambini per costruire un parco di competenze S.T.E.A.M. ricco di attrazioni dinamiche in movimento, divertenti giochi e scene utilizzando la selezione speciale di mattoncini LEGO DUPLO. Percorrendo il parco di competenze S.T.E.A.M., i bambini migliorano la loro conoscenza degli ingranaggi, del movimento, delle misurazioni e la loro capacità di risoluzione collaborativa di problemi in modo divertente e coinvolgente.

Set LEGO Education # 9686 Macchine motorizzate semplici | € 199,99 su LEGO Shop@Home

Il set contiene un assortimento di mattoncini e materiali per scoprire le tecniche di progettazione con strutture, forze e meccanismi più avanzati. Il set può essere utilizzato insieme al relativo Curriculum pack per promuovere la comprensione da parte degli studenti delle nozioni fondamentali di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (S.T.E.A.M.) alla base di macchine, strutture e meccanismi semplici e motorizzati. Il Curriculum pack offre materiali per lezioni complete, attività di ampliamento e legate alla risoluzione dei problemi, oltre a guide per gli insegnanti e fogli di lavoro per gli studenti.

Set LEGO Education # 45300 Set di base LEGO Education WeDo 2.0 | € 229,99 su LEGO Shop@Home

Questo set è basato sui più recenti standard scientifici ed è stato creato per stimolare la curiosità e le competenze scientifiche degli studenti. Il set viene fornito in una scatola di plastica insieme a vassoi di smistamento, etichette, uno smarthub, un motore medio, un sensore di movimento, un sensore di inclinazione ed elementi di costruzione sufficienti per due studenti. Il software fornito, supportato su desktop e tablet, offre un ambiente di programmazione semplice e intuitivo e include il Curriculum pack WeDo 2.0, che tratta argomenti legati a scienze della vita, della terra e dello spazio, oltre a fisica e ingegneria. Il relativo programma di eLearning aiuta gli insegnanti ad acquisire dimestichezza con il Set di base WeDo 2.0.

Set LEGO Education # 9656 Set Prime macchine semplici | € 189,99 su LEGO Shop@Home

Questo set contiene un assortimento di mattoncini e otto pagine di istruzioni per la costruzione, a colori e fronte-retro. Il set include ingranaggi, leve, pulegge, ruote e assi, oltre a una scheda in plastica perforata con occhi, vele, bilance e ali. Il set può essere utilizzato insieme al relativo Curriculum pack per organizzare lezioni complete, attività di ampliamento e legate alla risoluzione dei problemi. I materiali di supporto forniti in questo pacchetto includono guide per gli insegnanti e fogli di lavoro per gli studenti.

Set LEGO Education # 45026 Tubi | € 149,99 su LEGO Shop@Home

Il set consente ai bambini di esplorare un mondo con animali immaginari e altre costruzioni creative, tutte realizzate con i tubi. Utilizzando una colorata collezione di esclusivi elementi a forma di tubo, mattoncini LEGO DUPLO, palline, porte e cestini, e 6 schede con idee, i bambini possono creare una gallina che depone un uovo, un drago, una piccola larva e molto altro. Destinato ai bambini in età prescolare, il set include anche una scheda guida introduttiva con 5 semplici idee a cui ispirarsi per imparare giocando con il set Tubi. E’ composto da 150 elementi LEGO DUPLO, che includono tubi colorati, mattoncini, 6 palline, porte e cestini, oltre a 6 schede con idee per creare simpatici animali e una scheda guida introduttiva per gli insegnanti, con 5 suggerimenti per coinvolgenti attività da realizzare in classe.