Torna a far parlare di sè il tema più ruggente del catalogo con i nuovi set LEGO Speed Champions cinematografici. Sono passati pochi mesi dall’arrivo sugli scaffali dell’ultima tornata dei set LEGO Speed Champions 2022 ma il tema torna con due nuovi set che portano con sè una importante novità: per la prima volta dalla sua presentazione nel lontano 2015, anche il tema più amato dagli appassionati di auto e automobilismo vede l’arrivo di set da film, ovvero con licenza non solo della casa produttrice delle auto ma anche di importanti franchise cinematografici.

Saranno due i nuovi set della ormai tradizionale tornata estiva di prodotti del tema LEGO Speed Champions. Scopriamoli insieme.

LEGO Speed Champions #76911 Aston Martin DB5 (007)

Il set riproduce in versione LEGO Speed Champions una delle auto sportive più famose del mondo. Ideale per il giocare ma anche e soprattutto pezzo da esposizione, questa fedele replica in mattoncini riproduce l’eleganza e la raffinatezza senza tempo dell’iconica auto sportiva britannica del 1964. Perfetto come aggiunta per qualsiasi collezione di set LEGO Speed Champions, il modello include coprimozzi argentati e 4 diversi set di targhe (per cambiarla come si vedeva fare nei film di 007) e la minifigure del James Bond interpretato da Pierce Brosnan nel film Morire per credere. Pezzi: 298 pezzi. Prezzo: € 19,99. Disponibilità: 1° agosto.

Non è la prima volta che la meravigliosa Aston Martin DB5 viene riprodotto in mattoncini. Nel 2018, sempre con licenza “007” (di costruire però, non come la licenza doppio zero di James Bond che tutti sappiamo a cosa serve), LEGO presenta il set LEGO Creator Expert #10262 James Bond™ Aston Martin DB5, che va ad aggiungersi alla linea di veicoli Classic Car insieme al Bus londinese, al Maggiolone Volkswagen, alla Ferrari F40 etc. Composto da 1.290 pezzi, il set includeva anche gli storici gadget tecnologici che già nel 1964 Q, il genio scientifico dell’MI6 aveva aggiunto all’auto di serie: scudo antiproiettile a protezione del lunotto posteriore, sedile eiettabile, rostri “tagliagomme” che spuntavano dai mozzi delle ruote, telefono nascosto nella portiera del lato guida, radar e mitragliatrici nascoste dietro i fanali anteriori.

LEGO Speed Champions #76912 Fast & Furious Dodge Charger R/T 1970

Il set riproduce fedelmente le linee dell’iconica muscle car, protagonista di tanti film del franchise di Fast & Furious insieme al suo pilota e proprietario Dominic “Dom” Toretto. Progettato per offrire un’ottima esperienza di costruzione e per diventare parte integrante di qualunque collezione di set LEGO Speed Champions, oltre ovviamente che per essere utilizzata per giocare a 100 ottani! Il modello costruibile con il set è ricco di dettagli che vanno dai coprimozzi argentati alla ciclopica presa d’aria sul cofano. Il set include anche la minifigure di Dominic “Dom” Toretto, rendendola ancora di più un oggetto da collezione per gli appassionati di auto e per i fan dei film d’azione. Prezzo: € 19,99. Disponibilità: 1° agosto.

Anche l’iconica muscle car americana non è nuova all’essere riprodotta in mattoncini. Nel 2020, la regina indiscussa dell’affollato garage del franchise di Fast & Furious si è vista riprodurre nel set LEGO Technic #42111 Dom’s Dodge Charger, il cui modello risultante include funzioni quali portiere, cofano motore e vano bagagli apribile, sterzo e sospensioni funzionanti, fake engine a pistoni mobili collegato alla trasmissione e meccanismo per il wheelie (l’auto che impenna sulle ruote posteriori come le si vede fare nella scena finale del primo film della saga).

Già nel 2018 però la Dodge Charger R/T del 1970 era entrata a far parte del tema LEGO Speed Champion, in coppia con la sua degna erede Dodge Demon nel set LEGO Speed Champions #75893 Dodge Challenger SRT Demon & Dodge Charger R/T 1970. Il modello costruibile della Dodge Challenger SRT Demon del 2018 è dotata di abitacolo per minifigure, parabrezza rimovibile, di ruote con 2 set di cerchioni, alettone posteriore, doppio scarico, design originale e adesivi decorativi. La versione in mattoncini della Dodge Charger R/T del 1970, è anch’essa dotata di abitacolo per minifigure, di parabrezza rimovibile, di ruote con pneumatici in gomma, di aspiratore supercharger rimuovibile e di cofano del motore alternativo, fari trasparenti, design autentico e adesivi decorativi.

Il 2021 vede l’arrivo di una nuova e ulteriore versione in mattoncini della famosa muscle car, questa volta come auto dell’eroe/anti-eroe Ghost Rider nel set LEGO Marvel #76173 Spider-Man e Ghost Rider vs. Carnage. Il modello costruibile di questa particolare versione della Dodge Charger R/T include tettuccio rimovibile, fiamme rimovibili per poterla nel caso trasformare in un’elegante muscle car nera, aspiratore supercharger con shooter caricato con tre munizioni installato sul cofano.

Pronti per una estate a tutto gas? Se state pensando di acquistare uno o entrambi i set, vi raccomandiamo di procedere con l’acquisto entro il 31 agosto, perchè dal 1° settembre in poi decorreranno gli aumenti di listino così come comunicato da LEGO (negozi e/o su lego.com)