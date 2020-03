La giornata del “May, 4th – May the fourth be with you” si avvicina, e LEGO Group si prepara a lanciare i nuovi set del tema LEGO Star Wars. Ai caschi LEGO Star Wars , ai Brickheadz di The Mandalorian & Baby Yoda (# 75317 acquistabile qui) e alla Razor Crest (set # 75292 acquistabile qui), l’astronave del leggendario cacciatore di taglie di The Mandalorian, fa ora seguito la presentazione del set LEGO: Star Wars # 75278 D-O, mostrato in anteprima alla edizione 2020 della Toy Fair di New York.

Il set

Il set LEGO Star Wars # 75278 Droide D-O è un modello life-size e raffigura il Droide D-O presente nel film Star Wars: Rise of Skywalker. La descrizione ufficiale del set recita:

“Costruisci il tuo fantastico modello di D-O da Star Wars: The Rise of Skywalkers! Ricrea tutti i dettagli autentici del droide con i mattoncini LEGO. Proprio come il vero D-O, la testa può essere ruotata di 360 gradi e inclinata in avanti e indietro. Questo articolo da collezione include anche uno stand integrato per presentare il modello insieme a una targhetta informativa e la minifigure D-O“.

Il set LEGO Star Wars # 75278 Droide D-O include 519 pezzi e sarà in vendita dal prossimo 19 o 20 aprile per € 64,99 o € 69,99.

I predecessori

Il nuovo set LEGO Star Wars # 75278 Droide D-O non è il primo di questa tipologia che possiamo trovare nella linea LEGO Star Wars.

LEGO Star Wars # 75187

Nel 2017 fu la volta del modello life-size di BB-8 da Star Wars: The Last Jedi (LEGO Star Wars # 75187 acquistabile qui): una fedele replica in mattoncini LEGO del piccolo droide BB-8 della saga di Star Wars. Girando la rotellina su un lato si può ruotare la dettagliata testa, mentre girando quella sul lato opposto si può aprire lo sportellino e rivelare la “torcia di saldatura”. Il modello include il suo supporto, la targhetta descrittiva e la minifigure di BB-8. Il set è composto da oltre 1.100 pezzi e misura 25 cm di altezza e 15 cm di larghezza. Esposto sul suo supporto, la lunghezza

è di 26 cm di lunghezza.

LEGO Star Wars # 75230

Nel 2018 fu lanciato il modello life-size del simpatico Porg sempre da Star Wars: The Last Jedi (LEGO Star Wars # 75230 acquistabile qui): una fedele replica in mattoncini LEGO di questo personaggio inconfondibile della saga di Star Wars: The Last Jedi! Il modello include la relica degli intricati dettagli piumati, colori autentici, una bocca apribile e ali che sbattono quando si preme la coda. Il set include anche un espositore con la targhetta descrittiva e la minifigure del Porg. Il set è composto da 811 pezzi e misura 19 cm di altezza. Il suo espositore misura invece 6 cm di altezza, 3 cm di profondità e 11 cm di larghezza.

LEGO Star Wars # 75255

Nel 2019 fu la volta del modello life-size di Yoda (LEGO Star Wars # 75255 acquistabile qui): questo intricato modello da esposizione in mattoncini del potente Maestro Jedi Yoda è basato sulla “versione” del personaggio vista in Star Wars: Episode II – Attack of the Clones e include testa e sopracciglia snodabili, dita delle mani e dei piedi mobili e la spada laser verde di Yoda. Il modello include anche una targhetta con informazioni e curiosità e un supporto per montare la minifigure di Yoda con la spada laser, è un imperdibile oggetto da collezione Star Wars per ogni fan. Oltre a intricati dettagli, il personaggio di Yoda è dotato di testa e sopracciglia mobili, dita delle mani e dei piedi snodabili, spada laser verde e la targhetta descrittiva con i dettagli del Maestro Jedi, più un supporto per la minifigure di Yoda con la spada laser. Il modello misura 41 cm di altezza.