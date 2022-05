Sono giornate ricche di chicche e sorprese per i fan della saga ideata da George Lucas. In occasione della Star Wars Celebration (qui il recap degli annunci a oggi), è stata rivelata la data di uscita e il poster di Summer Vacation, nuovo speciale televisivo del franchise a mattoncini LEGO Star Wars.

Data di uscita e poster dello speciale Summer Vacation

Rey and Darth Vadar in LEGO STAR WARS HOLIDAY SPECIAL exclusively on Disney+. ©2020 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Arriverà su Disney+ il 5 agosto e sarà ambientato dopo gli avvenimenti di Episodio IX: L’Ascesa di Skywalker. Rey, Finn, Poe, Rose e Chewbacca si concedono una meritata vacanza estiva dopo aver sconfitto Palpatine, ma ben presto scoprono che altri personaggi della saga hanno provato a fare lo stesso non riuscendoci o incappando in disavventure.

Confermati anche i cameo di Lando, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, Leia, Han Solo e altri protagonisti iconici dei film precedenti. Come ovviamente accaduto con gli altri due speciali a tema, LEGO Star Wars: Holiday Special e LEGO Star Wars: racconti spaventosi, la storia è volutamente comica e non è canon con gli altri progetti della saga.

This summer will be fully operational. Lego Star Wars: Summer Vacation, an Original special, arrives to @DisneyPlus August 5. pic.twitter.com/qSBdpr8UVt — Star Wars (@starwars) May 27, 2022

Gli special a tema LEGO sono sempre stati molto apprezzati dai fan anche in virtù del successo ottenuto dai videogiochi usciti su console e PC. Ma non è tutto, perchè durante la Celebration sono stati anche mostrati i nuovi set a mattoncini dedicati a Obi-Wan Kenobi e a BD-1, droide del videogame Jedi: Fallen Order (di cui è stato ufficialmente annunciato il sequel).

Un grande periodo per essere fan della mitica saga creata da George Lucas. Vi ricordiamo che al momento sono disponibili i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi su Disney+ (qui la nostra recensione) e in estate arriverà Andor, serie prequel di Rogue One con Diego Luna nuovamente nei panni della spia ribelle.