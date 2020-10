LEGO Star Wars: il set esclusivo per la Star Wars Celebration è in arrivo… in redazione!

Prodotto per essere il set LEGO esclusivo della edizione 2020 della Star Wars Celebration, il set LEGO Star Wars # 75294 Bespin Duel è in arrivo… in redazione! Ebbene si, siamo riusciti a procurarci una copia del set esclusivo preparato per l’evento che avrebbe dovuto tenersi ad Anaheim (California) nel weekend lungo del 27-30 agosto scorso.

Leggi anche: La Star Wars Celebration è stata rinviata al 2022

AGGIORNAMENTO: nel numero # 65 della rivista LEGO Star Wars Magazine (in Germania e UK sono molto più avanti di noi con le pubblicazioni, il prossimo numero che troveremo nelle nostre edicole sarà il # 38), la polybag in omaggio conterrà proprio la stessa minifigure di Luke inclusa nei set LEGO Star Wars e LEGO Star Wars. Credit: Brickzeit

Il set LEGO Star Wars # 75294 Bespin Duel rappresenta l’iconica scena del duello tra Luke Skywalker e Darth Vader, durante il quale il giovane Luke scopre la verità su suo padre e nel contempo perde la mano (pur di non cedere al Lato Oscuro). La stessa scena era stata rappresentata anche nel playset , ormai però ritirato e quindi non più disponibile su LEGO Shop@Home

(Clicca qui per acquistare il set su Amazon | Clicca qui per acquistare il set su eBay)

Dopo un primo “giro” sugli scaffali della catena americana Target, dove il set set LEGO Star Wars # 75294 Bespin Duel era acquistabile solo se in possesso della Target Red Card (la stessa che fece da “requisito” per poter acquistare due dei 4 Brickheadz dei personaggi di The LEGO Movie 2)

Leggi anche: Annunciati i nuovi BrickHeadz di Lego Movie 2

il set è arrivato su LEGO Shop@Home il 27 agosto, il giorno nel quale la Star Wars Celebration 2020 avrebbe dovuto inaugurare. Essendo stato prodotto specificatamente per un evento, il set LEGO Star Wars # 75294 Bespin Duel non rientra nella “copertura” della norma varata lo scorso anno secondo la quale un set esclusivo per una certa zona geografica dopo un periodo che va da un minimo di 2 ad un massimo di 4-6 mesi, viene reso disponibile in tutto il mondo tramite i vari LEGO Shop@Home geo-localizzati.

Il set è infatti stato reso disponibile solo su LEGO Shop@Home USA/Canada non in quanto esclusiva per quei territori ma in quanto è stato prodotto specificatamente per Star Wars Celebration, con tutto ciò che ne consegue quanto a numero di copie, possibilità di recapito/spedizione etc.

Grazie a contatti oltreoceano, la redazione è riuscita a procurarsi una copia del set LEGO Star Wars # 75294 Bespin Duel, che al momento è ancora in viaggio.

Non appena arriverà, ne faremo l’unboxing e la costruzione live in una puntata di LEGO MANIA, l’appuntamento settimanale su CulturaPopITA, il canale ufficiale di CulturaPop sulla piattaforma Twitch.