LEGO compie 90 anni ma saranno gli appassionati della saga di Star Wars a festeggiare: durante la LEGO Con 2022 sono stati presentati due nuovi set ispirati dalla Galassia di Star Wars: sono il set LEGO Star Wars #75323 The Justifier dalla serie animata The Bad Batch e il set LEGO Star Wars #12345 Walker AT-TE dalla Battaglia di Geonosis di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith. La serie e il film sono ovviamente disponibili in streaming su Disney+ (» abbonati adesso a Disney+ a 8,99€ al mese oppure 89,90€ all’anno).

Vediamoli nel dettaglio.

LEGO Star Wars #75323 The Justifier

Il cacciatore di taglie Cad Bane ha imprigionato Omega a bordo della Justifier. La riproduzione in mattoncini di questa fantastica astronave include una cabina di pilotaggio ricca di dettagli, un cannone a molla e offre la possibilità, come visto nella serie animata, di scegliere tra due diverse configurazioni: modalità volo e modalità atterraggio. I costruttori e gli appassionati della saga più amata di sempre potranno costruire storie ispirate alla serie, come ad esempio aiutare Omega a evadere dalla cella laser con l’aiuto del droide Todo 360 e unirsi a Hunter nella fuga, ricordandosi però che per Omega è stata emessa una grossa taglia, quindi Bane e Fennec Shand non rinunceranno facilmente ad incassarla! La Justifier avrebbe dovuto essere inclusa in un mini-arco narrativo con protagonisti Cad Bane e Boba Fett, nella serie animata “The Clone Wars”, poi cancellato dalla serie stessa. La ritroviamo quindi (con qualche modifica rispetto al concept originale) in The Bad Batch, perfetta per essere trasformata in mattoncini.

Minifigure incluse: Cad Bane, Omega, Fennec Shand e Hunter (complete di armi e accessori) e il personaggio del droide Todo 360

Età: 9+

Pezzi: 1.022

Prezzo: € 169,99

» Clicca qui per accedere alla scheda del set

LEGO Star Wars #75337 Walker AT-TE

La battaglia contro l’esercito dei droidi separatisti è iniziata con il potente AT-TE Walker! Supportati dal comandante Cody nella cabina di pilotaggio, è possibile attraversare il terreno roccioso e fare fuoco con il potente cannone blaster rotante. Il comandante dell’esercito di Clone trooper della Repubblica Galattica e comandante della Legione 212, nota anche come “Compagnia Fantasma”, è agli ordini di Obi-Wan Kenobi quando viene emanato l’ordine 66. Sotto l’effetto del chip inibitore, Cody ordinò ai suoi uomini di eliminare Kenobi, che riesce però a salvarsi. Gli appassionati possono prendere armi e detonatori termici dalla cabina e schierare il 212° Clone Troopers per combattere la Battaglia dei Droidi da terra. Chi trionferà nella battaglia sul pianeta Utapau? Obi Wan e il Comandante Cody o il generale Grievous? Il set include anche il modello costruibile di un droide ragno.

Minifigure incluse: Comandante Cody, un Clone Gunner e 3 Cloni soldato del 212° battaglione oltre a 3 droidi da battaglia

Età: 9+

Pezzi: 1.082

Prezzo: € 139,99

» Clicca qui per accedere alla scheda del set

Entrambi i set saranno disponibili a partire dal prossimo 1° agosto su lego.com oppure nei LEGO (Certified) Store di tutta Italia.