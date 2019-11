LEGO store, le offerte del giorno dal Black Weekend

Il Black Friday è ormai passato ma le offerte di sicuro non si fermano, soprattutto per il LEGO store che fino a lunedì proporrà interessanti promozioni ogni giorno. Andiamo quindi a vedere quali sono i Daily Deals del 30 novembre ricordandovi di contollare il nostro articolo dedicato con le migliori offerte LEGO del Black Friday. Prima di tutto vi ricordiamo che solo in questi giorni potete acquistare lo stupendo set “1989 Batmobile” reso disponibile in esclusiva per il Black Friday. Inoltre spendendo oltre 120€ si potrà ricevere il set “Albero di Natale“, davvero dettagliato e bellissimo, con tanto di piccolo trenino su binari a fare da base alla costruzione. Si tratta ovviamene di un set limitato che non può essere acquistato in nessun altro modo e, pertanto, se siete collezionisti vi consigliamo di accaparrarvelo prima dell’esaurimento scorte!

Passiamo adesso alle offerte della giornata tra cui vi consigliamo sicuramente di acquistare l’X-Wing Starfighter che viene proposto con uno sconto del 20% e che presto verrà messo fuori catalogo. Ecco qui di seguito tutte le promozioni del giorno.

Offerte LEGO store 30 novembre

Prodotti scontati del 30%

Prodotti scontati del 20%

Altre offerte LEGO

Altri prodotti LEGO

