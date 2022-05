Esattamente come fu per i set della linea Speed Champions, anche il nuovo, fantastico tema LEGO STUNTZ ha spaventato i tanti collezionisti e costruttori che li hanno apprezzati fin da subito. Anche i set del nuovo tema ricco di acrobazie e di piloti freestyle con le loro fantastiche moto ad avan-carica infatti, proprio come fu per i set 2021 della linea Speed Champions, non erano presenti nel catalogo del primo semestre delle novità 2022. La preoccupazione per chi aspettava i nuovi set è quindi stata quella che il tema non avesse raggiunto i target di apprezzamento e vendita prefissati e che LEGO avesse quindi deciso di non procedere oltre. Invece eccoli qui, ben 8 set in arrivo con il 1° di giugno, ancora più belli e spettacolari dei precedenti.

Arrivati nei negozi lo scorso autunno, i set LEGO STUNTZ portano nelle nostre città LEGO City le acrobazie degli spericolati piloti di moto acrobatiche ad avan-carica e le loro sfide, gare e spettacoli con tanto di rampe di lancio, ostacoli da superare. La prima tornata (2021) include 10 set, grazie ai quali aggiungere il brivido e l’adrenalina delle acrobazie in moto e con i Monster Truck alle tranquille strade delle nostre LEGO City (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo). Anche la nuova tornata (2022) vede gli otto set divisi in tre gruppi: due set Arena con piste componibili e costruibili per il giro della morte che andranno ad arricchire l’arena delle acrobazie, tre set Sfide nei quali il pilota dovrà superare diverse forme di ostacoli sfruttando la velocità della moto ad avan-carica e il giusto calcolo dei tempi e infine tre set Singolo Pilota, che includono una singola moto e il suo pilota e che permettono di completare la banda degli spericolati acrobati e stunt-man. Anche nei set LEGO STUNTZ 2022, ogni moto ricalca la personalità del proprio pilota… e viceversa!

I nuovi set sono già stati caricati nello store online (lego.com) ma saranno disponibili per l’acquisto solo dal prossimo 1° giugno… e non vediamo l’ora! Andiamo insieme a scoprire i nuovi, ancora più adrenalinici set?

I set dell’arena

Si tratta di due set che permettono di costruire altrettanti “moduli” o “attrazioni” di quella che sarà l’arena all’interno della quale la banda LEGO STUNTZ si esibirà in acrobazie e salti e che aggiungono all’Arena delle acrobazie due diverse versioni di giro della morte.

LEGO STUNTZ #60338 Giro della morte dello scimpanzé

Il set include un percorso acrobatico con scimpanzé meccanico con funzione demolente, giro della morte con rampa, entrambi costruibili. Include ovviamente anche una delle moto con motore ad avan-carica, oltre a tre minifigure: il pilota e due spettatori (padre e figlia). Unisciti alle acrobazie aeree del pilota a bordo della fantastica moto alata. Fai il giro della morte a tutta velocità per sfidare la gravità e lanciati dalla rampa! Riuscirai a volare sopra lo scimpanzé meccanico prima che abbatta le pareti con le sue potenti braccia? Preparati a una sfida ‘schiacciante’! Una volta caricato il “motore” della moto, la si lascia andare e potrà volare attraverso una serie di ostacoli e sfide.

Numero di pezzi: 226

Prezzo di vendita consigliato: € 54,99

» Clicca qui per vedere il set

LEGO STUNTZ #60339 Arena delle acrobazie

Il set è ricco di caratteristiche e include di 2 motociclette acrobatiche con motore ad avan-carica e un monster truck con rampa per eseguire vere acrobazie. Tra gli oggetti di scena dell’arena sono inclusi una parete infuocata, un cerchio della morte con un minaccioso serpente e un cerchio di fuoco, oltre a un chiosco di ristoro, una tribuna per il pubblico e a tanti fantastici accessori. Le minifigure incluse nel set sono ben 7, tra le quali ovviamente i due piloti delle moto acrobatiche. Carica la motocicletta e salta sulla rampa di lancio a tutta velocità per superare il monster truck e passare attraverso la parete infuocata! Fai il giro della morta ed evita le fauci del serpente con una fantastica impennata! Quindi, sfida di nuovo la gravità per un’uscita perfetta che accende il cerchio di fuoco.

Numero di pezzi: 598

Prezzo di vendita consigliato: € 139,99

» Clicca qui per vedere il set

I set delle prove speciali

Si tratta di tre set che rappresentano delle prove speciali o sfide acrobatiche che i piloti LEGO STUNTZ dovranno superare sfruttando la loro capacità di calcolare i tempi nel dare gas e la potenza delle loro moto ad avan-carica.

LEGO STUNTZ #60340 Sfida acrobatica delle lame

Il set include gli elementi per costruire la sfida delle lame, una motorbike ad avan-carica per ricreare la vera azione acrobatica e due minifigure. Lanciando la motorbike ad avan-carica la si potrà scatenare attraverso le barriere evitando le lame! Le minifigure incluse sono quelle di Shirley Keeper, il personaggio della serie TV LEGO City Adventures e del pilota STUNTZ.

Numero di pezzi: 154

Minigure incluse: Shirley Keeper della serie TV LEGO City Adventures e la pilota della moto “carica e vai”

Prezzo di vendita consigliato: € 19,99

» Clicca qui per vedere il set

LEGO STUNTZ #60341 Sfida acrobatica KO

Il set include gli elementi per costruire la sfida del KO, completa di elementi si illuminano al buio. Lanciando la motorbike ad avan-carica si potrà per colpire una delle aste sospese e vincere il relativo premio: uno scorpione giocattolo, una torta o un trofeo. Sono incluse nel set anche due minifigure: Galactic Poppy Starr e Harl Hubbs della serie TV LEGO City Adventures. Abbassiamo le luci per una sfida LEGO STUNTZ che si illumina al buio! Metti in posizione la moto ad avan-carica e lanciati per colpire una colonna e vincere un premio! Ma chi vincerà a fine giornata? Sarai tu a scoprirlo!

Numero di pezzi: 117

Minigure incluse: Galactic Poppy Star e Harl Hubbs della serie TV LEGO City Adventures

Prezzo di vendita consigliato: € 19,99

» Clicca qui per vedere il set

LEGO STUNTZ #60342 Sfida acrobatica attacco dello squalo

Il set include gli elementi per costruire la sfida dell’attacco allo squalo. Lanciando la motorbike ad avan-carica si potrà colpire i barili e scoprire un forziere nascosto con il tesoro dei pirati, facendo attenzione ed evitando lo scheletro e la puleggia con squalo rotante. Incluse nel set troviamo anche le due minifigure di Chuck D. Goldberg della serie TV LEGO City Adventures e della specialista meccanica che si occupa della moto. Mettiti in posizione, aziona la motocicletta alata ad avan-carica e via! Attenzione allo scheletro spaventoso che fa da guardia al tesoro!

Numero di pezzi: 122

Minigure incluse: Chuck D. Goldberg della serie TV LEGO City Adventures e la specialista meccanica che si occupa della moto “carica e vai”

Prezzo di vendita consigliato: € 19,99

» Clicca qui per vedere il set

I set dei singoli piloti

Si tratta di tre set composti da singola moto e singolo pilota che consentono di aumentare ed arricchire i componenti della banda LEGO STUNTZ!

LEGO STUNTZ #60331 Stunt Bike da touring

Preparati per l’incredibile azione LEGO STUNTZ! Unisciti al Motociclista Lupo Solitario per dimostrazioni di velocità e coraggio a bordo della sua moto da strada ad avan-carica, appositamente appesantita nella parte posteriore per impennate da record. Scagliati sulle rampe a tutta velocità per eseguire manovre a mezz’aria e atterraggi con la ruota posteriore. Questo baffuto pilota acrobatico non ha paura di nulla. Tieniti forte!

Numero di pezzi: 10

Prezzo di vendita consigliato: € 7,99

» Clicca qui per vedere il set

LEGO STUNTZ #60332 Stunt Bike Scorpione Spericolato

Sali in sella alla motocicletta acrobatica “carica e vai” e preparati alla vera azione su 2 ruote con il team LEGO STUNTZ! Unisciti all’asso delle acrobazie, l’appassionata di wrestling Scorpion Luchadora e al suo scorpione mascotte per incredibili esibizioni acrobatiche. Vola dalle rampe ed esegui spettacolari manovre a mezz’aria e fantastici atterraggi! Tieniti forte: questa pilota spericolata con pungiglioni da scorpione sa essere velenosa!

Numero di pezzi: 15

Prezzo di vendita consigliato: € 7,99

» Clicca qui per vedere il set

LEGO STUNTZ #60333 Stunt Bike vasca da bagno

Prendi giubbotto di salvataggio, boccaglio e papera di gomma ed entra in azione con Sudsy Simon di LEGO STUNTZ a bordo della Stunt Bike vasca da bagno. Attiva il motore ad avan-carica e lancia la moto dalle rampe per eseguire salti da record e manovre in aria. Questo eccentrico pilota con la sua vasca da bagno a due ruote ti farà tuffare in un vortice di emozioni nel tuo prossimo show acrobatico!

Numero di pezzi: 14

Prezzo di vendita consigliato: € 7,99

» Clicca qui per vedere il set