LEGO Super Mario Adventures: nuovi dettagli e i prezzi

Il sito ufficiale di Nintendo riporta oggi l’annuncio ufficiale di LEGO Group riguardante i dettagli della nuova linea LEGO Super Mario Adventures.

Il tema Mario Starter arriverà ad Agosto. Descritto come “entry point”, il primo dei set ad arrivare sugli scaffali sarà “necessario per sbloccare i successivi set di espansione e include sette mattoncini attivi per gestire altrettante e diverse interazioni con la figure di Mario e che sarà inclusa solo in questo set”. Successivamente, verranno commercializzati i set espansione LEGO Super Mario Adventures, i quali sbloccheranno sfide e personaggi unici per giocare con e contro gli amici”. I primi due set di espansione saranno il set LEGO Piranha Plant Power Slide e il set LEGO Bowser’s Castle Boss Battle. E’ anche in corso di sviluppo una APP gratuita di LEGO Super Mario Adventures, che “terrà traccia dei punteggi per incoraggiare la ricostruzione continua” e che “fornirà istruzioni digitali di costruzione con strumenti di visualizzazione zoom e rotazione per rendere più facile la costruzione, suggerirà altri modi creativi per costruire e giocare, e sarà un forum sicuro per condividere idee con gli amici”.

Il prezzo per lo “Starter set” è fissato a € 59,99 (LEGO Shop Germania). Il set di espansione LEGO Piranha Plant Power Slide avrà prezzo € 29,99 (LEGO Shop Germania) mentre il set di espansione LEGO Bowser’s Castle Boss Battle avrà un prezzo di € 99,99 (LEGO Shop Germania).

LEGO Super Mario Adventures.

Ecco l’annuncio completo con foto aggiuntive:

Il Gruppo LEGO ha annunciato oggi che presto ci sarà la disponibilità in pre-ordine del set LEGO Super Mario Adventures with Mario Starter Course. I fan possono ora assicurarsi il proprio set di questa nuova e attesissima linea di prodotti, frutto di una partnership unica con Nintendo. La nuova linea di prodotti LEGO Super Mario è caratterizzata da una figura interattiva LEGO Mario che raccoglie monete nei livelli di gioco reali creati con i mattoncini LEGO. Non è (solo) un videogioco e non è (solo) un set tradizionale basato su mattoncini LEGO, il nuovo tema promette di cambiare il modo in cui le persone interagiscono con Super Mario nel mondo fisico e si impegnano nelle esperienze LEGO. Rivelato per la prima volta oggi da Jonathan Bennink, LEGO Design Lead della linea LEGO Super Mario, i fan potranno iniziare a esplorare l’universo di Super Mario LEGO ricco di divertimento con il set LEGO Super Mario Adventures with Mario Starter Course. Questo set “entry point” al mondo di LEGO Super Mario è necessario per sbloccare i successivi set di espansione e presenta sette mattoncini attivi per le diverse interazioni con la figure di Mario LEGO e che saranno inclusi solo in questo set.

La figure di Mario LEGO è dotata di schermi LCD negli occhi, nella bocca e nella pancia per visualizzare una grande varietà di reazioni istantanee al movimento, al colore e ai mattoncini attivi. È dotata inoltre di un altoparlante che riproduce suoni e musiche iconiche del videogioco. “Super Mario ha continuato ad apparire, sempre in una forma adattata all’hardware attuale dell’epoca” ha dichiarato Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer di Nintendo Co. “Sono grato che in questo progetto con il Gruppo LEGO, Mario stia uscendo dal mondo digitale delle consolle di gioco e dei dispositivi intelligenti per essere portato nel mondo fisico di un gioco di Mario realizzato in mattoncini. È molto emozionante pensare a LEGO Mario che diventa un vero amico per i bambini e immaginarli mentre giocano nel loro mondo di Mario, che loro stessi hanno immaginato“.

I bambini dai 6 anni in su potranno costruire livelli e giocare a modo loro, con sfide ricche di azione e con un sacco di divertimento creativo in un’esperienza altamente interattiva. LEGO Mario viene utilizzato per raccogliere monete virtuali mentre corre e salta dalla tubatura di partenza al portale di arrivo attraverso i mattoncini LEGO, la piattaforma “nuvola”, scontrandosi con la figura di Goomba e di Bowser Jr.

Il set LEGO Super Mario Adventures with Mario Starter Course potrà essere combinato con i set di espansione di LEGO Super Mario, che sbloccano sfide e personaggi unici per giocare con e contro gli amici. I primi set di espansione, anch’essi rivelati oggi, saranno il set di espansione LEGO Piranha Plant Power Slide e il set di espansione LEGO Bowser’s Castle Boss Battle. Poiché tutti i prodotti includono costruzioni modulari, i fan avranno il compito di creare esattamente il percorso di livello LEGO in cui vogliono vedere Mario prendere vita. I fan ameranno anche l’APP gratuita LEGO Super Mario del Gruppo LEGO, una funzione di supporto per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco fisica. Terrà traccia dei punteggi per incoraggiare la ricostruzione continua, oltre a fornire istruzioni digitali di costruzione con zoom e strumenti di visualizzazione a rotazione che renderà più facile la costruzione, suggerirà altri modi creativi per costruire e giocare e un forum sicuro per condividere idee con gli amici.

“Siamo stati entusiasti di vedere la reazione globale alle notizie di LEGO Super Mario“, ha detto Jonathan Bennink, Digital Design Lead di LEGO Super Mario per il gruppo LEGO. “I fan hanno subito voluto saperne di più, quindi sono lieto che oggi siamo stati in grado di rivelare maggiori dettagli su questa nuova entusiasmante collaborazione che ha portato a una reimmaginazione dell’esperienza di costruzione LEGO e a un modo completamente nuovo di giocare ispirato all’amata icona dei videogiochi, Super Mario. Non vediamo l’ora di vedere i fan diventare creativi e sfidarsi a vicenda con questa esperienza di gioco molto coinvolgente e sociale“.

L’assortimento completo di LEGO Super Mario verrà lanciato il 1° agosto 2020, ma i fan possono ora pre-ordinare le avventure di LEGO Super Mario Adventures con Mario Starter Course su www.lego.com/supermario-startercourse e da selezionati rivenditori leader in tutto il mondo.

Il prezzo di vendita consigliato per il LEGO Super Mario Adventures with Mario Starter Course è di 59,99 EUR, mentre il prezzo di vendita consigliato per i due set di espansione sarà di 29,99 EUR per il set di espansione LEGO Piranha Plant Power Slide e di 99,99 EUR per il set di espansione LEGO Bowser’s Castle Boss Battle.