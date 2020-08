LEGO Super Mario e Trenitalia, arriva il treno Rock!

Lego Super Mario è arrivato! La nuova serie di set interattivi dedicati alla storica mascotte della Nintendo, saranno disponibili nei negozi dal 1° Agosto, ma Cultura Pop ha avuto modo di provarli in anteprima nell’evento di presentazione organizzato dalla inusuale partnership fra due grandi brand: Lego e Trenitalia.

Gianluca Gazzoli, speaker di Radio DJ ha accolto gli ospiti e diretto la presentazione alla quale hanno partecipato Paolo Lazzarin, Amministratore Delegato di LEGO Italia e Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, che si sono dimostrati entusiasti di questa unione unica nel suo genere e che pare destinata a durare e rinnovarsi nel tempo.

Tantissime le novità presentate nella Sala Trenitalia dentro la Stazione Termini di Roma, tutte legate al vasto mondo dei mattoncini più famosi del mondo. Per presentare i set Lego Super Mario, il marchio danese ha scelto di collaborare con la compagni ferroviaria di bandiera Trenitalia, e questa unione ha permesso l’arrivo del treno Rock con una nuova livrea esclusiva dedicata ai personaggi di Lego Super Mario.

Il Rock, prodotto dalla Hitachi Rail Italy per Trenitalia, è il nuovo treno regionale ad alta capacità di trasporto, può ospitare 1400 passeggeri, ad una velocità massima di 160 km/h. Ma la sua particolarità è che i materiali di cui è composto sono ad alto livello di riciclabilità, quasi al 97%, e grazie alla sua struttura è in grado di ridurre i consumi del 30%. Un vero e proprio treno ecologico.

Moltissime le iniziative future che nasceranno grazie alla partnership: la prima ad inaugurare la serie di eventi è la promo Junior che durerà fino al 27 Settembre e permetterà a tutti i ragazzi fino a 15 anni di viaggiare gratis se accompagnati dalla propria famiglia.

Seguiranno poi offerte dedicate a giovani, famiglie e pendolari, fra cui spicca un concorso che a premi pensato per questi ultimi.

Secondo Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia:

“La partnership con Lego è un ulteriore tassello per rendere i treni regionali sempre più vicini alle persone che, per raggiungere i luoghi di lavoro o studio, viaggiano sui nostri convogli. Negli ultimi anni sono stati raggiunti importanti risultati in termini di qualità dei viaggi, ora la nostra sfida è avvicinare bambini e ragazzi, i nostri viaggiatori del futuro, a percepire i nuovi treni regionali come mezzi che possono migliorare la qualità delle nostre città e dell’aria che respiriamo. In poche parole, rendere partecipi le persone del progetto che Trenitalia sta portando avanti per migliorare l’esperienza di viaggio su i collegamenti regionali e metropolitani.“

aggiunge poi Paolo Lazzarin, Amministratore Delegato di LEGO Italia:

“LEGO Super Mario è un progetto molto importante per noi: dopo 35 anni, abbiamo portato Mario dal digitale al reale e nuovi bambini possono adesso interagire con lui e con tanti diversi set per giocare in una modalità assolutamente nuova. Siamo davvero felici di festeggiarne l’arrivo in Italia con questa importante partnership con Trenitalia. Per noi è da sempre molto importante essere vicini alle persone regalando loro momenti di felicità e condivisione e la collaborazione con Trenitalia va proprio in questa direzione. Per noi di LEGO, ogni momento può essere giusto per far vivere la propria fantasia e creatività, anche un viaggio in treno”

I nuovi Kit Lego Super Mario

L’attesa per i set Lego Super Mario è finita!

Disponibili negli store dal 1° Agosto ma pre-ordinabili online già da diverse settimane, nell’evento romano abbiamo potuto provare lo Starter Pack e alcune Pack di Espansione, esperienza di gioco molto divertente e culminata in una gara.

Lo Starter Pack consente di creare il proprio percorso su cui, utilizzando la figure di Mario che risponderà ai vostri movimenti e alle azioni dei mattoncini Action contenuti nelle varie scatole, potrete sfidarvi nell’arco di 60 secondi. Ogni azione darà dei punti al nostro eroe, che sarà in grado di riconoscere il colore dei vari percorsi, il modo in cui lo farete camminare, i salti e tante altre azioni che garantiranno a tutta la famiglia ore di divertimento.

Il gioco già di suo molto longevo vista la possibilità praticamente infinita di personalizzazione, è ampliabile con i vari set, che offriranno nuove sfide e nuove azioni grazie a costumi alternativi per Mario e nemici classici della fortunata serie di videogiochi, dalle tartarughe alate, fino all’imponente castello di Bowser, passando per le Piante Piranha, i Goombas e i timidi fantasmini Boo. Oltre agli avversari sono presenti alleati come Yoshi che ci daranno dei bonus.

Attualmente i set presentati per il lancio sono 16, ma ne sono previsti molti altri.

Lego Store Termini e il NES

Altra novità della giornata è stata l’inaugurazione del Lego Store della Stazione Termini, primo negozio europeo della linea ad aprire dentro una stazione. Per l’occasione è stato messo in vendita in esclusiva mondiale il nuovo set dedicato alla mitica console NES: il LEGO Nintendo Entertainment System™ (NES) Building Kit che riproduce esattamente la console Nintendo con l’iconico pad a mattonella, la cartuccia di Super Mario Bros inseribile nella console, e un televisore a tubo catodico stile anni 80 che riproduce il platform di Mario. Tramite una manovella lo schermo si anima riproducendo l’azione del primo livello del videogioco.

Il set è compatibile con la linea Lego Super Mario e utilizzando la figure interattiva dell’idraulico si attiveranno tutta una serie di azioni aggiuntive. Veramente un gioiello per collezionisti e appassionati.

