Natale si avvicina e quindi non resta molto tempo per completare la lista dei regali per Babbo Natale, magari con i set LEGO Super Mario, che rendono “fisico” il gioco con l’idraulico più amato dai bambini (e non solo da loro). Abbiamo selezionato per voi i migliori set con i quali cominciare a giocare con l’eroe dei videogiochi in versione LEGO, dei quali vi abbiamo parlato in questo, questo e questo nostro articolo. Siete pronti a scoprirli insieme a noi?

I migliori regali di Natale del tema LEGO Super Mario

LEGO Super Mario #71360 Avventure di Mario – Starter Pack

Lo Starter Pack contiene i mattoncini-azione per interagire con il personaggio LEGO Mario, che grazie ai suoi schermi LCD degli occhi, della bocca e sul petto riesce a mostrare istantaneamente le sue reazioni al movimento, al colore e alle azioni dei mattoncini. I fan del mitico Idraulico italiano e del suo mondo avranno a disposizione l’app gratuita LEGO Super Mario, appositamente sviluppata per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco fisico. L’app terrà infatti traccia dei punteggi e metterà a disposizione dell’utilizzatore le istruzioni digitali dei vari set della Super Mario Experience, suggerimenti creativi su come costruire e giocare e un forum sicuro (Login e User ID anonimizzati) per condividere idee con gli amici.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO Super Mario #71387 Avventure di Luigi – Starter Pack

Il set dedicato al celebre fratello del protagonista del videogioco include il tanto atteso personaggio interattivo LEGO Luigi e amplia ulteriormente il divertente e interattivo universo LEGO Super Mario e fa conoscere ai più piccoli Luigi, fratello di Mario e suo inseparabile compagno in molte avventure. LEGO Luigi si riconosce per la sua affascinante personalità e la sua voce inconfondibile ed è più alto di LEGO Mario di un plate LEGO, rimanendo così fedele al look e ai tratti iconici di Luigi. Costruito con la stessa tecnologia di suo fratello, LEGO Luigi è dotato di un sensore che rileva i colori, uno schermo LCD per visualizzare le diverse reazioni al movimento e un altoparlante che riproduce suoni e musiche iconiche della serie di videogiochi Super Mario.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO Super Mario #71403 Avventure di Peach – Starter Pack

Il set include il personaggio LEGO Peach, che fornisce una risposta espressiva immediata tramite uno schermo LCD e gli altoparlanti. LEGO Peach può ovviamente essere connessa a LEGO Mario o LEGO Luigi (personaggi extra non inclusi) tramite Bluetooth per vincere monete bonus con il lavoro di squadra. Utilizzando gli elemento LEGO inclusi nel set si potrà ad esempio lanciare il personaggio costruibile di Fiammetto per far cadere Lemmy da una torre. Si potranno ottenere monete digitali aiutando LEGO Peach ad andare in altalena o grazie alle interazioni con il Toad giallo. Anche il blocco “?” volante offre ricompense. Se il frutto rosso costruibile incluso nel set viene “mangiato” da LEGO Peach, si ottengono reazioni felici e monete extra. Il frutto può anche essere regalato al Toad giallo o a un altro dei personaggi interattivo (non inclusi).

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO Super Mario #71391 Il veliero volante di Bowser – Pack di espansione

Il set permette di costruire l’iconico veliero volante di Bowser. Il veliero può essere disposto in “modalità volo” o ripiegato in “modalità rotta”. Il veliero si spiega (apre) per rivelare un interno ricco di dettagli e di numerose sfide per i giocatori, tra cui l’uso della scopa di Kamek per far cadere la mano meccanica di Bowser, un’asse per rovesciare l’albero e un blocco POW per far apparire una Tartatalpa dal suo nascondiglio (Nota: per poter giocare è richiesto lo Starter Pack 71360 o 71387). Il set include i personaggi di Kamek, Tartatalpa e Goomba, oltre a un Tubo Cannone con cui iniziare un livello da 90 secondi. Una volta costruito, il veliero misura 30 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 19 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (su amazon.it)

LEGO Super Mario #71401 Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion – Pack di espansione

Il set permette di creare un nuovo livello del gioco di Super Mario in versione mattoncini nel quale cercare pietre preziose e combattere contro i fantasmi. Il set include una piattaforma di partenza e un corridoio girevole per accedere alle varie stanze. LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Principessa Peach (personaggi non inclusi) potranno affrontare tante divertenti sfide: far uscire Toad dal quadro in cui è rimasto intrappolato, cercare gemme nascoste, affrontare un tavolo da biliardo stregato, sconfiggere uno Spettro spazzatura e un Acciuffone rosso e far cadere Re Boo dalla torre (nota: per il gioco interattivo è necessario lo Starter Pack 71387, 71360 o 71403).

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO Super Mario #71408 Castello di Peach – Pack di espansione

Il set permette di aggiungere un luogo iconico all’universo LEGO Super Mario. I giocatori avranno molto da esplorare e potranno guadagnare monete digitali insieme ai loro personaggi LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach (non inclusi) interattivi. Il Pack include una sala del trono con una parete girevole dietro cui si nasconde Bowser, la vetrata colorata di Peach, un quadro di Bob-omba con un action tag, una torta con un Goomba all’interno, un Tubo speciale: Castello di Peach, un Blocco Tempo, un ponte “rotto”, una ciotola di frutta con un frutto viola e molto altro (nota: per il gioco interattivo è richiesto lo Starter Pack 71360, 71387 o 71403). Il set include 5 personaggi LEGO Super Mario: Bowser, Ludwig, Toadette, un Goomba e un Bob-omba.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

I set del tema LEGO Super Mario proposti per questo Natale aprono un intero mondo di divertimento e gioco con gli ambienti di uno dei videogiochi più amati di sempre che da virtuali e digitali diventano reali grazie ai mattoncini LEGO. I piccoli (ma non solo loro) costruttori non vedono l’ora di costruirli per poi utilizzarli per creare livelli del gioco sempre nuovi e divertenti.