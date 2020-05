LEGO Super Mario Suits: le novità!

LEGO Group e Nintendo hanno presentato i quattro nuovi Power-Up Pack LEGO Super Mario che sveleranno ai fan modi completamente nuovi di giocare e personalizzare i diversi livelli! Il guardaroba di LEGO Mario contiene ora la tuta Mario Fuoco, la tuta Mario Elica, la tuta Mario Gatto e la tuta Mario Costruttore.

Mario Fuoco Power-Up Pack (71370)

Quando LEGO Super Mario indossa questa tuta, può acquisire il potere Fire Attack, un nuovo modo per attaccare i nemici e raccogliere monete extra.

Mario Elica Power-Up Pack (71371)

Quando i giocatori vestono LEGO Super Mario con questa tuta e lo fanno “volare” per cercare di vincere le monete, si attivano i suoni delle eliche. La tuta ad elica permette a LEGO Super Mario di prendere il volo, emettendo nuovi suoni mentre si libra nell’aria e raccoglie le monete. Coinvolgi LEGO Mario in un volo ricco di azione e trasforma il tuo salotto in un gigantesco livello LEGO Super Mario!

Mario Gatto Power-Up Pack (71372)

Questa tuta conferisce a LEGO Super Mario abilità simili a quelle dei gatti. Vestilo con gli speciali pantaloni e il berretto, e comincerà a miagolare e a fare le fusa. Indossare questa tuta conferisce a Mario Gatto il potere speciale di salire su ostacoli verticali e raccogliere monete. È il modo migliore per divertirsi ancora di più con i livelli LEGO Super Mario.

Mario Costruttore Power-Up Pack (71373)

Quando LEGO Super Mario indossa questa tuta, i giocatori possono guadagnare monete digitali facendogli calpestare con forza i mattoncini LEGO nel percorso che hanno creato. Più calpesta, più si vince! È un modo brillante per divertirsi ancora di più con i livelli di LEGO Super Mario.

Per giocare con le nuove tute, occorre essere già in possesso del personaggio LEGO Super Mario incluso nel LEGO set # 71360 Avventure di Mario – Starter Pack. Per far funzionare i Power-Up Packs, non sono necessarie batterie, basta vestire LEGO Super Mario con le tute.

Tutti i Power-Up Packs saranno disponibili a partire dal 1° agosto 2020, al prezzo consigliato è di 9,99 euro ciascuno.