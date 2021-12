LEGO Technic: le novità 2022

La fine dell’anno si avvicina e come sempre in questo periodo, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni e ad arrivare le prime conferme sui set che LEGO commercializzerà a partire da Gennaio. Tra le varie voci, quelle riguardanti i set LEGO Technic 2022 sembrano essere le più fondate, dal momento che chi ha avuto accesso ai nuovi set ne ha fornito una descrizione “visiva” e che il Catalogo cartaceo 2022 per il pubblico ha già cominciato a circolare in alcuni Paesi. Andiamo a scoprire insieme quali set LEGO Technic sono in arrivo per il prossimo anno?

Saranno almeno dodici i nuovi set LEGO Technic che ci aspettano nella prima metà dell’anno. Il set flagship della prima tornata di set è certamente quello della moto BMW M 1000 RR, ma anche altri set non saranno da meno. Scopriamoli insieme: per i set già confermati e caricati su lego.com vi riportiamo immagini, caratteristiche e link per l’acquisto (dal 1° gennaio 2022), mentre per quelli che devono ancora essere caricati su lego.com ma che sono già stati inclusi nel catalogo cartaceo, vi riporteremo le immagini prese dal catalogo stesso.

Per quei set per i quali invece non si hanno ancora informazioni certe o immagini confermate, vi riporteremo i dettagli a nostra disposizione.

Infine, vi daremo conto di una indiscrezione che, se verrà confermata, vi farà restare a bocca aperta: stiamo parlando del maestoso set LEGO Technic Ultimate che nel 2022 (ragionevolmente a giugno, se l’usuale tabella di marcia prevista per questo tipo di set di fascia alta verrà rispettata) andrà a sostituire la ormai pensionanda LEGO Technic #42083 Bugatti Chiron. Non vediamo l’ora di scoprire quanto in alto LEGO porterà l’asticella dei contenuti tecnici del set e delle iniziative per promuoverla, dopo che:

per la Porsche GT3 RS (#42056) è stata realizzata la versione in scala 1:1 in mattoncini (vedi questo video)

per la Bugatti Chiron (#42083) è stata realizzata la versione in scala 1:1 in elementi LEGO Technic e marciante (vedi questo video)

per la Lamborghini Siàn (#42115) è stata realizzata la versione in scala 1:1 in elementi LEGO Technic (vedi questo video)

(per un approfondimento sui modelli realizzati da LEGO, vi rimandiamo a questo nostro articolo).

Pronti a scoprire i nuovi set 2022? Andiamo all’indice degli argomenti e partiamo!

I set LEGO Technic 2022 – Gennaio

LEGO Technic #42130 BMW M 1000 RR | € 199,99

Sviluppata durante le gare sportive e perfezionata per la strada, la BMW M 1000 RR ha conquistato il cuore degli appassionati di moto e di sport motoristici. La versione in elementi LEGO Technic risultato della collaborazione tra BMW e il team di progettazione LEGO non è da meno: scala 1:5 (novità assoluta per una moto LEGO Technic), cambio funzionante a 3 velocità (+ folle), manubrio/sterzo funzionante, sospensioni anteriori e posteriori dal funzionamento realistico, trasmissione a catena e il motore a 4 pistoni in linea. Una volta costruito, il modello potrà essere esposto su un elegante supporto da esposizione oppure tramite un realistico supporto racing come quelli che si vedono nei box dei circuiti di gara. Per gli approfondimenti, vi rimandiamo a questo nostro articolo.

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° gennaio 2022)

LEGO Technic #42127 Batmobile di Batman | € 99,99

Ispirata all’ultima Batmobile del film The Batman in uscita nel 2022 e che vedrà Robert Pattinson interpretare il Cavaliere Oscuro, il set include 2 mattoncini luminosi, 1 rosso e 1 giallo. La luce rossa aggiunge un fantastico bagliore al motore giocattolo trasparente sul retro, mentre il mattoncino giallo illumina la griglia anteriore. Le altre caratteristiche principali sono lo sterzo funzionante, il differenziale delle ruote posteriori, una fiamma che gira, oltre a portiere e cofano apribili. Per gli approfondimenti, vi rimandiamo a questo nostro articolo.

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° gennaio 2022)

LEGO Technic #42137 Formula E Porsche 99X Electric | € 49,99

Ispirata dalla Porsche 99X Electric che corre nel Campionato Mondiale Formula E, il modello include due motori pull-back, tramite i quali i bambini decideranno la quantità di ricarica necessaria all’auto prima di dare l’avvio. Associata al set sarà disponibile una APP di realtà aumentata (AR): dopo aver eseguito la scansione dell’auto nell’app e dopo aver caricato i due motori pull-back, avviandola con il piede la si potrà veder correre lungo la pista AR proprio di fronte a sè.

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° gennaio 2022)

LEGO Technic #42138 Ford Mustang Shelby GT500 | € 49,99

Replica in elementi LEGO Technic della iconica Ford Mustang Shelby GT500, il modello include due motori pull-back, tramite i quali i bambini decideranno la quantità di ricarica necessaria all’auto prima di dare l’avvio. Associata al set sarà disponibile una APP di realtà aumentata (AR): dopo aver eseguito la scansione dell’auto nell’app e dopo aver caricato i due motori pull-back, avviandola con il piede la si potrà veder correre lungo la pista AR proprio di fronte a sè. Il modello è però anche pensato per essere esposto: sarà sufficiente rimuovere la leva per lanciare il modello in corsa e aggiungere la copertura posteriore per trasformare il veicolo in un modello da esposizione.

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° gennaio 2022)

LEGO Technic #42134 Monster Megalodon | € 19,99

Il set è una fedele replica di uno dei camion preferiti dai fan di Monster Jam. Il modello è dotato di un motore pull-back, che gli consente di correre a tutta velocità. Le pinne si muovono insieme al Monster Truck, mentre i realistici denti di squalo e i grandi pneumatici aggiungono ulteriore realismo rispetto al veicolo reale. Il modello è un 2-in-1: può essere cioè ricostruito come veicolo Low Racer a forma di Lusca. Ispirato al mitico mostro marino, questo low racer è la combinazione di uno squalo e di un calamaro, per creare un veicolo temibile.

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° gennaio 2022)

LEGO Technic #42135 Monster El Toro Loco | € 19,99

Ispirato ad uno dei truck Monster Jam più leggendari di sempre, questa replica in elementi LEGO Technic di El Toro dispone di un motore pull-back, oltre alla versione costruibile delle corna, dell’anello al naso, dei denti e della grafica fiammeggiante del truck originale. Il modello è un 2-in-1: può essere ricostruito in un Rock Racer con funzione pull-back, un veicolo da gara all-terrain caratterizzato anche da un’autentica gabbia di sicurezza nell’abitacolo.

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° gennaio 2022)

LEGO Technic #42132 Motocicletta | € 9,99

Piccola replica di una moto Chopper, il modello è un 2-in-1, ricostruibile cioè come moto da enduro. Le funzioni incluse nel modello sono: il motore a 3 cilindri con pistoni funzionanti, la trasmissione a catena e il manubrio per lo sterzo.

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° gennaio 2022)

Fino a qui, abbiamo visto i set già oggi presenti su lego.com e che saranno acquistabili dal prossimo 1° gennaio. Andremo ora a vedere i set che ancora non sono stati caricati su lego.com ma che sono stati inseriti nel catalogo cartaceo già distribuito nei negozi di alcuni Paesi perchè l’arrivo sugli scaffali di questi set è previsto per il prossimo mese di marzo. Scopriamoli insieme.

I set LEGO Technic 2022 – Marzo

Stiamo parlando di un gruppo di altri cinque set LEGO Technic, con prezzi che quanto a prezzi andranno da 9,99 a 129,99 euro e che quanto a numero di pezzi andranno da 140 a oltre 1.400 elementi.

LEGO Technic #42133 Elevatore telescopico | € 9,99

Set ideale per piccoli costruttori o per chi desidera incominciare ad impratichirsi con la costruzione di set LEGO Technic. Include 143 parti e un piccolo pallet costruibile, per un costo di 9,99 euro. Può essere ricostruito come un camion con gru.

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° marzo 2022)

LEGO Technic #42136 Trattore John Deere 9620R 4WD | € 29,99

Replica del vero trattore John Deere 9620R 4WD prodotto dal noto marchio dalla iconica livrea verde. Realizzata in dimensioni ridotte, proprio la livrea verde con cerchi gialli la rende immediatamente riconoscibile. Il numero di elementi LEGO Technic da cui è composto non è ancora noto, mentre lo è il prezzo di vendita: 29,99 euro.

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° marzo 2022)

LEGO Technic #42139 All-terrain Vehicle | € 74,99

Il set è la riproduzione dei tipici quad (ma in versione 3 assi) da fatica come ad esempio il Polaris SPORTSMAN 6X6 570 EPS.

Il modello include caratteristiche quali sterzo funzionante, fake engine con pistoni mobili, sospensioni flottanti per i 3 assi e cassone posteriore ribaltabile. Oltre al modello principale, sono inclusi anche una una motosega e dei tronchi di legno, tutti costruibili. Prezzo di vendita: 74,99 euro.

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° marzo 2022)

LEGO Technic #42140 Veicolo di trasformazione controllato da App | € 129,99

Sicuramente uno dei più interessanti del nuovo gruppo di set è questo Veicolo di trasformazione controllato da app. Se ad un primo sguardo può sembrare molto simile al modello del set LEGO Technic #42095 Stunt Racer telecomandato, il set è stato progettato in modo che possa letteralmente capovolgersi (immaginiamo tramite appositi comandi interni all’APP associata), trasformandosi da veicolo cingolato da corsa con livrea racing a veicolo, sempre cingolato, più ad uso industriale e con livrea arancione. Prezzo di vendita: 129,99 euro.

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° marzo 2022)

LEGO Technic #42141 | € 129,99

Per quanto riguarda questo set, le informazioni di cui disponiamo sono davvero poche: quasi certamente sarà la replica di un’auto di Formula 1, molto probabilmente basata sul design della vetture che parteciperanno alla prossima stagione 2022. Pare inoltre confermato che la scuderia di provenienza del modello sarà quella Mercedes, fresca di vittoria del mondiale costruttori e con la quale LEGO ha un accordi di collaborazione stabile e proficuo. Il set sarà composto da 1.432 elementi e dovrebbe costare 179,99 euro. (Credit photo: veloce.it)

VEDI SU LEGO SHOP (dal 1° marzo 2022)

La notizia bomba!

Se confermata, la notizia è di quelle che faranno perdere un battito ai cuori di tutti gli appassionati automotive e di tutti i collezionisti e costruttori LEGO Technic. Sembrerebbe infatti che la ormai prossima alla pensione (sarà ritirata dalla produzione il prossimo 31 dicembre 2021) Bugatti Chiron sarà sostituita niente po’ po’ di meno che… dalla nuovissima Ferrari Daytona SP3, presentata al grande pubblico lo scorso 21 novembre 2021 nel corso delle Finali Mondiali 2021 presso l’iconico e storico circuito toscano del Mugello. Stiamo parlando di una supercar Targa in edizione limitata che, nonostante sia appena uscita dai cancelli di Maranello, può vantare un solidissimo pedigree sportivo risalente agli anni d’oro delle corse Ferrari: gli anni ’60.

Il motore centrale della Ferrari Daytona SP3 sembra nato per la pista. Il propulsore V12 aspirato da 6,5 litri che si trova proprio dietro la testa del guidatore è il più potente motore a combustione interna mai costruito da Ferrari: eroga una potenza impressionante di 840 cv, in grado di catapultare l’auto da zero a 100 km/h in 2,85 secondi e da zero a 200 km/h in 7,4 secondi.

Mancano ormai poche settimane alla Edizione 2022 della Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg (Fiera del Giocattolo di Norimberga), in occasione della quale si riescono solitamente e tradizionalmente ad avere con largo anticipo le conferme sui set in uscita in corso d’anno. Se sarà davvero la Ferrari Daytona SP3 l’erede del set LEGO Technic #42083, il Team di Designer LEGO Technic come avrà trasformato in un set LEGO Technic Ultimate, la linea dei set Technic dedicata ad appassionati di auto e e collezionisti e costruttori adulti il poderoso motore V12 6,5 litri da 840 cv, cambio derivato da quello di F1 a 7 rapporti con doppia frizioni (e ovviamente paddle al volante), gli imponenti freni a disco anteriori (398 x 223 x 36 mm) e posteriori (380 x 253 x 34 mm), l’abitacolo compatto e affusolato che crea sul posteriore, insieme ai parafanghi, una schiena possente su cui si trova un elemento dorsale ispirato alla 330 P4, i parafanghi levigati a doppia cresta rimandano alla plasticità di altre Ferrari Sport Prototipi, le portiere ad apertura alare, il paraurti cattivo con la griglia centrale generosa, incorniciata da due piloni su cui spiccano lame orizzontali delimitate dal bordo esterno del paraurti? Non vediamo l’ora di scoprirlo!

L’ultima Ferrari in versione LEGO Technic ad essere prodotta (sebbene “sotto” l’egida del tema Racers) fu la Ferrari 599 Fiorano del set LEGO Racers #8145 Ferrari 599 GTB Fiorano 1:10 del 2007.