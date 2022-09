I nuovi set LEGO Technic per l’estate 2022 sono da poco arrivati sugli scaffali di lego.com (e dei negozi fisici) e già hanno cominciato a circolare le prime indiscrezioni su quelli che saranno i set novità per il 2023. Andiamo a scoprirli insieme?

LEGO Technic #42146 Liebherr

Il set LEGO Technic #42146 Liebherr è stato protagonista di un fitto gossip nel corso della prima parte dell’anno, quando erano partite le speculazioni su quali sarebbero stati i set LEGO Technic per il secondo semestre

Quella che è la più grande del mondo sarà proporzionalmente un vero gigante anche nella sua forma LEGO Technic. Inizialmente era stato ipotizzato un prezzo di circa 600 euro, mentre ora si parla di un set da 450 euro. Visti mole e prezzo, è probabile che sarà il set flagship per il secondo semestre 2023. Se vi sembra che il prezzo sia davvero alto rispetto al numero di pezzi, dovete tenere in considerazione il fatto che i Designer LEGO hanno incluso nel set molte nuove parti prodotte appositamente per realizzare i vari tralicci della gru, il che fa aumentare il prezzo e viceversa diminuire il numero di parti elementi, nei quali sono inclusi 20 nuovi elementi che vanno a comporre il contrappeso da 1 kg. Altra oce che contibuisce molto a comporre il prezzo è il gran numero di elementi elettronici Control Plus. Saranno infatti inclusi nel set un totale di 6 motori e di 2 Smarthub, che consentiranno di manovrare la gru tramite l’ormai nota app omonima.

Codice: 42146

Nome: Liebherr LR 13000

Numero di parti: 2882

Data di uscita: 2023

Prezzo consigliato: 449,99 euro

LEGO Technic #42147 Dump Truck

Uno dei primi set ad arrivare sugli scaffali digitali di lego.com e fisici dei LEGO Store (e dei migliori negozi di giocattoli) a gennaio 2023, sarà probabilmente il set LEGO Technic #42147 Dump Truck.

Il set è uno dei popolari modelli da 10 euro, molto apprezzato da genitori e bambini, in quanto per un prezzo molto contenuto permettono di iniziare a prendere confidenza e contatto con il modo LEGO Technic. Quasi certamente sarà in versione con Modello B, ovvero con la possibilità di poter costruire due diversi veicoli (non contemporaneamente, è ovvio). Resta da vedere se sarà più un dump truck simile al set LEGO Technic #42114 Volvo Camion Articolato 6×6 (meglio noto anche come hauler) oppure al più datato LEGO Technic #42035 Camion Della Miniera.

Codice: 42147

Nome: autocarro con cassone ribaltabile

Numero di parti: ?

Data di uscita: 2023

Prezzo consigliato: 9,99 euro

LEGO Technic #42148 Gatto delle nevi

Rimanendo nella fascia bassa del listino 2023, ovvero quella dei set piccoli, economici ma divertenti, sempre a gennaio 2023 dovrebbe essere in arrivo, perfetto per l’inverno, il set LEGO Technic #42148 Gatto delle nevi. Anche questo nuovo, piccolo set dovrebbe essere in versione con Modello B e completo di alcune funzioni nonostante il numero di elementi inclusi piuttosto contenuto.

Sarà la versione in scala ridotta del vecchio e tanto apprezzato set LEGO Technic #8263 Gatto delle nevi?

Codice: 42148

Nome: battipista

Numero di parti: ?

Data di uscita: 2023

Prezzo consigliato: 9,99 euro

LEGO Technic #42149 Monster Jam Dragon

Entrati a far parte della grande famiglia LEGO Technic nel 2021, la versione in mattoncini e con motore a retro-carica dei seguitissimi e potentissimi monster truck a stelle e strisce dello show itinerante Monster Jam, al ritmo di due modelli l’anno. Nel 2021 abbiamo avuto Max-D e Grave Digger. Nel 2022 è stata la volta di El Toro Loco e Megalodon. Il 2023 vedrà l’arrivo di altri due protagonisti di questo seguitissimo show. Il primo dei due modelli è il leggendario Dragon:

Non ci aspettiamo certo che il modello abbia funzioni particolari oltre al motore a retro-carica, ma quasi certamente sarà presente il modello B come nei 4 set precedenti.

Codice: 42149

Nome: Monster Jam Dragon

Numero di parti: ?

Data di uscita: 2023

Prezzo consigliato: 19,99 euro

LEGO Technic #42150 Monster Jam Monster Mutt Dalmatian

Il secondo monster truck a trasformarsi in un modello LEGO Technic sarà il simpaticissimo Mutt Dalmatian:

Anche in questo caso ci aspettiamo che il modello abbia come unica funzione il motore a retro-carica, ma quasi certamente sarà presente il modello B come nei 4 set precedenti…e un certo numero di adesivi per riprodurre la livrea ispirata dal manto dei cani dalmata.

Codice: 42150

Nome: Monster Jam Monster Mutt Dalmatian

Numero di parti: ?

Data di uscita: 2023

Prezzo consigliato: 19,99 euro

LEGO Technic #42151 Bugatti Bolide

Saliamo un po’ di livello nel listino e catalogo 2023 e arriviamo al set che riproduce le incredibili linee di una delle hyper-car più iconiche dei nostri giorni: la Bugatti Bolide.

Il modello LEGO Technic vanterà una livrea nei colori giallo e nero. Quasi certamente, per dimensioni, esperienza di costruzione e numero di pezzi, sarà simile al recente set McLaren Senna GTR:

Per quanto riguarda le funzioni, dovremmo poterci aspettare portiere apribili e fake engine collegato alla trasmissione.

Codice: 42151

Nome: Bugatti Bolide

Numero di parti: ?

Data di uscita: 2023

Prezzo consigliato : 49,99 euro

LEGO Technic #42153 NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1

Un altro modello di auto in arrivo, probabilmente della stessa fascia della Bugatti Bolide, sarà la versione LEGO Technic di un’auto da corsa: la Chevrolet Camaro ZL1 di nuova generazione che corre nel campionato NASCAR.

Livrea e tanti adesivi la renderanno immediatamente riconoscibile come auto da corsa. I dettagli che dobbiamo ancora verificare sono le eventuali funzioni meccaniche (portiere, cofano, fake engine etc) ma anche l’eventuale presenza di uno o due motori a retrocarica come la Mustang e la Porsche di cui sopra

E’ una ipotesi molto remota dovuta al fatto che il mix tra modelli LEGO Technic e AR – Augmented Reality abbiamo la sensazione non sia stato gradito più di tanto da costruttori e appassionati.

Codice: 42153

Nome: NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1

Numero di parti: ?

Data di uscita: 2023

Prezzo consigliato : 49,99 euro

LEGO Technic #42152 Aereo antincendio

Saliamo ulteriormente di livello nel listino 2023 e arriviamo ad un set che sarà sicuramente apprezzato dai tanti appassionati di aereonautica ma anche e soprattutto da chi apprezza e ammira gli eroi che letteralmente volano in nostro soccorso quando il fuoco ci mette in pericolo: la versione LEGO Technic di un caratteristico aereo antincendio.

Basandoci sul prezzo, quasi certamente non sarà la riproduzione sotto licenza di un velivolo reale come il famosissimo Viking Air 415, precedentemente conosciuto come Canadair CL-415 prima e Bombardier 415 poi. Sempre basandosi sul prezzo, quasi certamente anche una eventuale motorizzazione è da escludersi, mentre è prevedibile una discreta dotazione di funzioni Technic, come fu per il Cargo Plane del set LEGO Technic 42025 (che però includeva alcune funzioni motorizzate). Ve lo ricordate?

Codice: 42152

Designazione: aereo antincendio

Numero di parti: ?

Data di uscita: 2023

Prezzo consigliato : 99,99 euro

LEGO Technic #42154 Ford GT

Prima ci fu la Porsche 911 RSR LEGO Technic 42096 (2019), poi fu la volta della Ferrari Ferrari 488 GTE LEGO Technic 42125 (2021).

Rispettando la scaletta di questa categoria di set (un nuovo modello ogni due anni, annualità dispari), per il 2023 è previsto l’arrivo di un modello che è nella Top 5 di chi scrive: la nuovissima Ford GT 2022, la seconda generazione della supersportiva di casa Ford, nell’ultimo anno della sua produzione.

La livrea scelta dai Designer LEGO dovrebbe essere blu scuro con le iconiche strisce bianche racing al centro della carrozzeria. Il modello sarà quasi certamente dotato delle usuali funzioni come portiere apribili, fake engine e il caratteristico controllo dello sterzo dall’esterno HOG – Hand of God (mano di dio).

Codice: 42154

Designazione: Ford GT 2022

Numero di parti: ?

Data di uscita: 2023

Prezzo consigliato : 119,99 euro

LEGO Technic #42155 Batman Batpod

Vero e proprio sequel del set LEGO Technic #42127 che riproduce la Batmobile vista in The Batman, la moto che Robert Pattinson guida nei panni di Batman nello stesso costerà diventa anch’essa un set LEGO Technic, le cui funzioni Technic sono ancora ignote ma che quasi certamente includerà gli stessi mattoncini luminosi inseriti nella sua controparte a 4 ruote.

In realtà sono due le moto che vediamo nel film: quella guidata da Batman e quella guidata da Cat Woman/Selina Kyle. Quale delle due sarà stata scelta per diventare un set LEGO Technic?

Codice: 42155

Designazione: Il batpod di Batman

Numero di parti: ?

Data di uscita: 2023

Prezzo consigliato : 49,99 euro

LEGO Technic #42156 Peugeot 9X8 Hypercar

Il set flagship del primo lotto di novità LEGO Technic per il 2023 sarà certamente quello che permetterà di costruire la riproduzione della Peugeot 9X8 Hypercar, che sarà il diretto e più che degno successore del set LEGO Technic #42141 Monoposto McLaren Formula 1, del quale eredita anche il prezzo.

Le funzioni dovrebbero quindi essere anche comparabili: sterzo e sospensioni funzionanti, fake engine azionato dalla trazione e (ma è solo una speranza) cambio con qualche rapporto.