Tutti i set LEGO Technic 2022 previsti per il primo semestre sono ormai già stati caricati su lego.com (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), ma siamo già in grado di darvi le prime anticipazioni su quelli che saranno i set LEGO Technic per l’estate 2022, il cui arrivo sugli scaffali è previsto come sempre per l’inizio di agosto e che saranno annunciati (come sempre accade da alcuni anni a questa parte) tra giugno e luglio prossimi. Andiamo a scoprirli insieme?

Esattamente come lo scorso anno, saranno quattro i set con i quali potremo arricchire le nostre collezioni. Non abbiamo ancora avuto modo di scoprire i “nomi” ufficiali per tre dei quattro set in arrivo e i prezzi che abbiamo trovato sono espressi in dollari USA, che non saranno certo “confrontabili” con quelli in Euro ma ci danno almeno una idea di quanto costeranno qui da noi.

LEGO Technic #42143 Ferrari Daytona SP3

Stiamo parlando del maestoso set LEGO Technic Ultimate che nel 2022 (ragionevolmente a giugno, se l’usuale tabella di marcia prevista per questo tipo di set di alto profilo e destinati più ad un pubblico di appassionati e collezionisti automotive che ad una platea di esperti costruttori verrà rispettata) andrà a sostituire la ormai pensionanda LEGO Technic #42083 Bugatti Chiron. Non vediamo l’ora di scoprire quanto in alto LEGO porterà l’asticella dei contenuti tecnici del set e delle iniziative per promuoverla, dopo che:

per la Porsche GT3 RS (#42056) è stata realizzata la versione in scala 1:1 in mattoncini (vedi questo video)

per la Bugatti Chiron (#42083) è stata realizzata la versione in scala 1:1 in elementi LEGO Technic e marciante (vedi questo video)

per la Lamborghini Siàn (#42115) è stata realizzata la versione in scala 1:1 in elementi LEGO Technic (vedi questo video)

(per un approfondimento sui modelli realizzati da LEGO, vi rimandiamo a questo nostro articolo).

Le confermi ci sono ormai tutte: il soggetto del set sarà effettivamente la super esclusiva (e in edizione limitata), ultima nata hypercar del cavallino, la Daytona SP3, che prende il nome dal riferimento alla 24 ore di Daytona del 1967, dove la Ferrari ottenne una doppietta con le leggendarie 330 P3/4, 330 P4 e 412 P racer. Le prime immagini “rubate” stanno girando sui social e già di capisce che non avrà nulla da inviare ai modelli di questa speciale linea LEGO Technic per appassionati e collezionisti. Manca solo la conferma del prezzo, che molto probabilmente sarà in linea con, appunto, i 3 modelli precedenti: € 399,99 è una cifra più che probabile.

A inizio anno erano circolate voci secondo le quali, a causa di un ritardo nella presentazione e lancio della vettura reale, il lancio del modello di supercar LEGO Technic sarebbe stato rimandato al 2023. In particolare, si ipotizzava che il nuovo set LEGO Technic Ultimate potesse essere la replica del famoso (e per certi versi, anche famigerato) Tesla Cybertruck il quale, essendo in ritardo rispetto al proprio programma di lancio e presentazione, avrebbe comportato un ritardo anche nello sviluppo del set LEGO Technic corrispondente. Questa ipotesi però non ci ha mai convinto, non fosse altro per il fatto che la versione del Tesla Cybertruck è già stata prodotta, tra l’altro anche in edizione premium proprio come per i set, dal concorrente di riferimento di LEGO, ovvero da MEGA Construx (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

Aspettavamo quindi con ansia l’edizione 2022 della Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg (Fiera del Giocattolo di Norimberga), perchè i giorni di apertura della Fiera sono tantissime le informazioni e le indiscrezioni che arrivano in rete dai fortunati che possono recarvisi e che permettono di avere con largo anticipo conferme sui set in uscita in corso d’anno. Purtroppo la diffusione del Covid-19 ha portato gli organizzatori ad annullare la Fiera, lasciandoci così ancora all’oscuro in merito all’arrivo o meno sugli scaffali del nuovo set LEGO Technic Ultimate.

Adesso invece abbiamo avuto la conferma che il nuovo set sarà proprio la replica in elementi LEGO Technic (e non solo) della nuovissima Ferrari Daytona SP3, presentata al grande pubblico lo scorso 21 novembre 2021 nel corso delle Finali Mondiali 2021 presso l’iconico e storico circuito toscano del Mugello. Stiamo parlando di una supercar Targa in edizione limitata che, nonostante sia appena uscita dai cancelli di Maranello, può vantare un solidissimo pedigree sportivo risalente agli anni d’oro delle corse Ferrari: gli anni ’60.

Come avrà trasformato il Team di Designer LEGO Technic in un set LEGO Technic Ultimate, la linea dei set Technic dedicata ad appassionati di auto e e collezionisti e costruttori adulti il poderoso motore V12 6,5 litri da 840 cv? Sarà stato riprodotto il cambio a 7 rapporti con doppia frizione (e ovviamente paddle al volante) derivato da quello di F1? Avranno dotato il modello incluso nel set della replica degli imponenti freni a disco anteriori (398 x 223 x 36 mm) e posteriori (380 x 253 x 34 mm)? Come avranno riprodotto gli interni dell’abitacolo compatto e affusolato che crea sul posteriore, insieme ai parafanghi, una schiena possente su cui si trova un elemento dorsale ispirato alla 330 P4? saranno riusciti a replicare con gli elementi LEGO Technic i parafanghi levigati a doppia cresta che rimandano alla plasticità di altre Ferrari Sport Prototipi? Saranno ad azionamento manuale o saranno state motorizzate (o saranno motorizzabili) le portiere ad apertura alare? Troveremo nel modello LEGO Technic la riproduzione del paraurti posteriore cattivo con la generosa griglia centrale e incorniciata da due piloni su cui spiccano lame orizzontali delimitate dal bordo esterno del paraurti? Non vediamo l’ora di scoprirlo!

L’ultima Ferrari in versione LEGO Technic ad essere prodotta (sebbene “sotto” l’egida del tema Racers) fu la Ferrari 599 Fiorano del set LEGO Racers #8145 Ferrari 599 GTB Fiorano 1:10 del 2007.

Secondo le informazioni sin qui raccolte, il modello LEGO Technic sarà composto da 3.776 pezzi e si dice che avrà un prezzo di 399,99 dollari. Data di rilascio (presunta): 1 agosto 2022.

Inutile dire che, se confermato, sarà questo il set flagship della tornata di set LEGO Technic in uscita la prossima estate e che saranno certamente tra i primi ad essere scritti sulla nostra lettera a Babbo Natale!

LEGO Technic #42144

Il modello sarà composto da 835 pezzi e sarà la gioia per gli appassionati del sistema pneumatico LEGO, proprio come è stato per il set LEGO Technic #42128 Autogrù pesante (» Clicca qui per acquistare il set). Non siamo ancora in grado di dirvi il “nome” ufficiale del prodotto e ancora non sappiamo se sarà la replica di un mezzo reale sviluppato sotto licenza (ma pensiamo che non lo sarà). Quello però che siamo in grado di dirvi è che sarà un mezzo d’opera, e più precisamente un movimentatore di rifiuti, ovvero uno speciale escavatore con cabina estensibile e con una inconfondibile “pinza” a 4 griffe in cima al braccio telescopico e che viene utilizzato principalmente nei depositi di rottami e nelle aziende di smaltimento rifiuti.

Il set include diversi cilindri pneumatici, di cui due prodotti per la prima volta in grigio, che sono azionati da una pompa a mano e tramite i quali si attuano i movimenti del braccio prensile. Esattamente come nel mezzo reale, la cabina di guida può essere regolata in altezza. Il veicolo si sposta su 4 ruote ed è completo di sterzo. Inoltre, 4 supporti estensibili garantiscono una maggiore stabilità durante la movimentazione del braccio e del suo carico. Il set è realizzato in una combinazione di colori rosso e nero. Prezzo previsto: 139,99 dollari.

LEGO Technic #42145

Dopo il prematuro ritiro del set LEGO Technic #42113 Bell Boing V-22 Osprey, LEGO fa un nuovo tentativo di portare in volo un set LEGO Technic con la riproduzione dell’elicottero di soccorso Airbus H175, sperando che questa volta LEGO stessa e Airbus, titolare della licenza, abbiano chiarito meglio e prima le (eventuali) implicazioni a tema militare del modello scelto.

Il modello sarà composto da 2.001 elementi e la livrea avrà il rosso e il giallo come colori predominanti. Il modello costruibile con il set dovrebbe includere funzionalità motorizzate ed è altamente probabile che la versione di Smart Hub e di motori Control+ introdotta nell’Osprey di cui sopra verrà inclusa in questo set per (questa volta davvero) la prima volta! Le pale del rotore principale a 5 pale e di quello di coda ovviamente gireranno. Esattamente come nel caso del suo predecessore LEGO Technic #9396 Elicottero, l’inclinazione delle pale del rotore principale potrà essere regolata (esattamente come avviene negli elicotteri reali). Il set comprende anche due verricelli, con un gancio che può essere abbassato dall’interno dell’elicottero tramite un dispositivo sulla parete esterna e l’altro probabilmente sulla pancia. Infine, la porta laterale che da accesso alla carlinga dovrebbe essere scorrevole, anche se non è ancora chiaro se anche quest’ultima sarà azionata da un motore o se dovrà essere operata manualmente.

LEGO Technic #42146

Se il set LEGO Technic Ultimate (qualora ne fosse confermato l’arrivo) sarà il set flagship dal punto di vista dello stile e del collezionismo, sarà invece probabilmente questo nuovo set LEGO Technic #42146 ad essere titolato per diventare il set dominante per quanto riguarda dimensioni, peso e prezzo. Il set si ispira infatti ad una delle più grandi, ciclopiche gru mai realizzate, la Liebherr LR 13000. Un mezzo d’opera che nella realtà è la gru cingolata più potente al mondo, con una capacità di carico di 3000 tonnellate. La lunghezza massima del sistema di sollevamento della gru è di 246 m, il che la rende anche la più grande gru cingolata di tutti i tempi.

Anche il modello LEGO sarà di sicuro altrettanto impressionante: pare infatti che con il braccio esteso sarà alto almeno 150 cm. Sono 2.882 i pezzi che lo compongono, per un prezzo stimato di 599,99 dollari, che lo rendono il set LEGO Technic più costoso di sempre e persino il quinto set LEGO più costoso di sempre in generale. Sicuramente nel set saranno compresi molti elementi elettronici Control+. Immaginiamo che i Designer LEGO abbiano anche dovuto utilizzare molti beam di grandi dimensioni per riprodurre i tralicci della gru, contribuendo così a far aumentare il numero di pezzi necessarie e conseguentemente il prezzo. Non siamo in grado per il momento di confermarvi che il set arrivi sugli scaffali già ad agosto o se invece uscirà più avanti in autunno, come fu per il set LEGO Technic #42131 Bulldozer Cat D11.