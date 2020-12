La Jeep Wrangler Rubicon LEGO Technic è pronta a sporcarsi di fango!

E’ stata presentato ieri dal brand Jeep di FCA e dal Gruppo LEGO un altro dei nuovi set LEGO Technic in uscita per il 2021: il set LEGO Technic # 42122 Jeep Wrangler Rubicon.

Ve lo avevamo già anticipato in questo nostro articolo, ed ora è arrivata la conferma ufficiale: è in arrivo la prima replica in elementi LEGO Technic di un modello reale del marchio Jeep. Iconico, dal design inconfondibile (reso celebre dalla particolare calandra a griglia) e dalle leggendarie capacità off-road: è la Jeep Wrangler Rubicon!

La replica in LEGO Technic di questo potente SUV ricrea i sistemi 4×4 ad alte prestazioni, i pneumatici robusti, i sedili posteriori pieghevoli e la classica griglia anteriore a 7 feritoie verticali.

Una volta realizzato il modello composto da 665 pezzi, ci si potrà divertire con lo sterzo funzionante ed azionato tramite un comando HOG (Hand Of God) posto tra le due fili di sedili, sospensioni indipendenti come nel veicolo reale, portiere e cofano motore apribili e verricello anteriore funzionante. Per il set è stata scelta la tipica livrea di colore giallo e nero.

Il set LEGO Technic # 42122 Jeep Wrangler Rubicon sarà disponibile per l’acquisto dal 1° gennaio 2021 su LEGO Shop @ Home, nei LEGO (Certified) Store e presso i migliori negozi di giocattoli, al prezzo consigliato di Euro 49.99, ma sarà reso disponibile in pre-lancio a partire dal 26 dicembre 2020 nei LEGO (Certified) Store, su LEGO.com e presso i migliori negozi selezionati.

Il nuovo set va ad aggiungersi agli altri due set LEGO Technic sotto licenza presentati recentemente: il set LEGO Technic # 42123 McLaren Senna GTR e il set LEGO Technic # 42125 Ferrari 488 GTE “AF CORSE #51”.

Nel frattempo, anche alcuni degli altri set LEGO Technic in uscita a gennaio hanno fatto la loro comparsa sul sito del rivenditore Lucky Bricks.

Si tratta degli altri due set sotto licenza, questa volta a marchio “Monster Jam” (Grave Digger e Max-D), della Buggy da fuoristrada telecomandata e dei due set più piccoli, la Minipala Gommata e il piccolo Aereo da Corsa.

Rivediamoli insieme, questa volta con foto.

LEGO Technic # 42116 Minipala Gommata

Composto da soli 140 pezzi, la Minipala è il set più piccolo della nuova ondata di LEGO Technic. Osservando la foto del set, si nota che vi sono due comandi: uno per il “su/giù” del braccio e l’altro per il “su/giù” della pala/benna. Il set costerà 9,99 euro.

LEGO Technic # 42117 Aereo da Corsa

Il set sarà composto da 154 parti ed il prezzo sarà di 9,99 euro. Il set avrà livrea turchese, bianco e arancione. Una scritta arancione “Loop” si troverà su entrambe le ali dell’aereo. Osservando la foto, si può notare come il carrello anteriore sia collegato al rotore dell’elica: spingendo il velivolo su di una superficie piana, il movimento delle ruote farà girare l’elica.

LEGO Technic # 42118 Monster Jam “Grave Digger”

Nel 2021 LEGO Technic lancerà due monster truck con motori pull-back (retrocarica). Entrambi i truck sono veicoli reali che partecipano alla seguitissima serie di eventi “Monster Jam”. Per 19,99 euro potremo acquistare la versione in mattoncini LEGO Technic della superstar “Grave Digger”, probabilmente il più famoso dei Monster Jam Trucks. Il veicolo è realizzato con la sua classica livrea in nero e verde acido, con i diversi logo che la compongono implementati quasi certamente con adesivi. C’è persino la mitica bandiera dei pirati sul retro del veicolo. Opzione strana per un set LEGO Technic sotto licenza, il set consente la costruzione di un modello B: una Dune Buggy in livrea nera.

LEGO Technic # 42119 Monster Jam “Max-D”

Il Monster Truck “Max-D”, noto anche come Maximum Destruction, sarà anch’esso disponibile per 19,99 euro e sempre con motore pull-back (retrocarica). Il colore del camion corrisponde esattamente all’originale ed è grigio-arancio. Anche qui i diversi loghi saranno riprodotti con e da adesivi. Sul retro trova posto la bandiera con il logo della squadra. L’opzione di costruire un modello B è disponibile anche per questo set “Monster Jam”: un Quad Bike molto “cattivo”.

LEGO Technic # 42124 Off-road Buggy

Il “titolo” del set è un po’ generico: si tratta in realtà di una “buggy” da spiaggia. Il veicolo avrà livrea blu-viola con cerchi bianchi. Il set costerà 129,99 euro e conterrà “solo” 374 elementi: il prezzo in apparenza elevato è dovuto al fatto che il set sarà motorizzato e telecomandato con Control +. Osservando la foto, sembra che il modello monti sospensioni indipendenti e funzionanti all’anteriore e probabilmente una qualche forma di forcellone monobraccio al posteriore. Speriamo che sia veloce come quelle che LEGO produsse nei primi anni 2000. Ne abbiamo provata una, ed erano una bomba!