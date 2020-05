LEGO Technic Lamborghini: è online il nuovo teaser

Non molto tempo fa, LEGO ha diffuso un teaser del nuovo set LEGO Technic Lamborghini (ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

Secondo le “voci di corridoio” (confermate poi da coloro che hanno avuto modo di vedere il set dal vivo alla Fiera del Giocattolo di Norimberga di inizio Gennaio) il modello scelto per diventare un set LEGO Technic è la Lamborghini Sián FKP 37 (Codice: 42115). Il set si unirà alla “famiglia” dei set LEGO Technic Ultimate in scala 1:8 della quale fanno parte i precedenti #42056 Porsche GT3 RS e #42083 Bugatti Chiron.

Vi avevamo riportato i primi “rumors” da Norimberga già a inizio anno, quando riportammo le dichiarazioni del Direttore Marketing LEGO Technic, che dichiarò: “collaborare con un’azienda come Lamborghini è una scelta ideale. Dopo il successo dei precedenti modelli Ultimate, sia la Porsche che la Bugatti, è stato fondamentale per noi trovare un nuovo partner con un veicolo iconico, un DNA di design inconfondibile e un uso innovativo della tecnologia“.

All’epoca fummo in grado di dirvi solo che l’uscita era prevista per l’estate, mentre ora siamo in grado di confermarvi che il set sarà disponibile dal 1° Giugno per i “tesserati” LEGO VIP e dal 1° Agosto per tutti.

“Il garage delle super sports car LEGO si fa più grande” recita il testo del tweet con il quale è stato condiviso il nuovo teaser. Non vediamo l’ora di vedere come i Designer LEGO hanno trasposto in elementi LEGO Technic le futuristiche forme della prima supersportiva alimentata da un V12 con tecnologia Ibrida basata su supercapacitori e quali nuovi elementi specifici e dedicati troveremo nel set.

Le forme della più recente creazione della casa di Sant’Agata Bolognese sono molto particolari e futuristiche: tutti gli appassionati LEGO Technic sono estremamente curiosi di vedere come i Designer LEGO le hanno trasposte con gli elementi LEGO Technic e quali di essi saranno stati realizzati appositamente per essere utilizzati in questo set.