La McLaren Senna GTR LEGO Technic scende in pista

E’ stato presentato ieri il set LEGO Technic # 42123 McLaren Senna GTR, la prima novità LEGO Technic 2021 ad essere svelata. Il set riproduce la versione GTR della McLaren Senna, che il produttore stesso definisce… FEROCE! Scopriamo insieme la vettura reale e poi andiamo a vedere cosa ci aspetta con questo nuovo set LEGO Technic # 42123 McLaren Senna GTR

Il set LEGO Technic # 42123 McLaren Senna GTR

Ricco di caratteristiche ispirate alla Supercar da competizione reale, include la replica in elementi LEGO Technic del motore V8 a pistoni mobili, le portiere a diedro apribili, la grafica e la livrea fibra di carbonio a vista dell’auto vera. Sterzo funzionante, azionabile sia dal volante in abitacolo, sia dal comando HOG (Hand Of God) posto al centro del tetto. Una volta costruito, il set LEGO Technic # 42123 McLaren Senna GTR misura 9 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza. Il set è composto da 830 pezzi.

Il set LEGO Technic # 42123 McLaren Senna GTR sarà disponibile in pre-lancio al prezzo di Euro 49,99 a partire dal 26/12/2020 nei LEGO store, su LEGO Shop@Home e presso i migliori negozi selezionati.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 26 dicembre 2020)

Andiamo ora a scoprire insieme a quale bolide reale si ispira il set.

McLaren Senna GTR

Se la McLaren Senna “stradale” è una vera e propria macchina da corsa vestita da auto stradale, la McLaren Senna GTR è essenziale, pompata al massimo e libera da tutte le regole: pensata solo per l’uso in pista, è stata progettata e realizzata per offrire i tempi sul giro più veloci offerti da McLaren al di fuori della Formula 1!

Il rapporto peso/potenza è di 694 CV per tonnellata (è la McLaren più leggera tra quelle dedicate alla pista), la deportanza arriva fino a 1.000 kg e le sospensioni sono quelle da motorsport. Il motore? Un mostruoso V8 con turbocompressore gemellato McLaren M840TR da quattro litri che 800 Nm di coppia. La McLaren Senna GTR monta la scocca in fibra di carbonio battezzata MonoCage II, che è stata utilizzata per la prima volta nella McLaren P1 e che adesso è completa di tetto. Esclusiva della 720S, si estende ora fino a raggiungere il vano motore e include delle vaste aperture che dalla porta si estendono fino al tetto. La McLaren Senna GTR è al 100% una creatura da pista: splitter anteriori e piani di immersione radicalmente ingranditi, diffusore posteriore e alle piastre terminali posteriori integrate, un insieme che contribuisce ad una prestazione aerodinamica e deportanza straordinarie, persino maggiore rispetto alla McLaren Senna stradale.

La McLaren Senna GTR è dotata della stessa tecnologia sviluppata inizialmente per la Formula 1. L’ala posteriore attiva GTR con freno ad aria compressa e sistema di riduzione dell’attrito DRS lavora in armonia con le pale aerodinamiche anteriori, ruotando automaticamente (riducendo l’attrito ad alta velocità o aumentando la deportanza in frenata) in base ai casi (accelerazione o frenata), il tutto basato sull’ottimizzazione dei trasferimenti di peso, sfruttando il flusso d’aria e poi utilizzandolo al meglio.

La McLaren Senna GTR è perfetta, aggressiva e cruda! Al tempo stesso, ha tutto quello che serve per essere dalla parte del pilota: sistema radar anti-collisione, che fornisce informazioni importanti e in tempo reale sull’angolo cieco (avvisando di sorpassi in corso a destra o a sinistra), sulla posizione e sulla distanza delle altre auto in gara, compensando la ridotta visione periferica dovuta al casco. Il volante da competizione e il display dedicato al pilota offrono tutto quello di cui il pilota ha bisogno. La VBOX HD registra tutti gli input provenienti dai sensori dell’auto, oltre ai video dei giri di pista. Al termine della guida, il pilota potrà quindi ottenere nuove informazioni e affinare le proprie tecniche.

Importanti dotazioni sono state dedicate alla comunicazione con il box e con il team. La radio e l’intercom collegano la cabina di pilotaggio e il pilota con il box, permettendo al pilota di l’eventuale copilota o con il coach durante la guida. Completano la dotazione i sedili omologati FIA, ultraleggeri e in fibra di carbonio.

Gli altri set LEGO – McLaren

Il nuovo set LEGO Technic # 42123 McLaren Senna GTR è solo l’ultimo prodotto della collaborazione tra LEGO e McLaren Automotive, iniziata nel 2015 con i set LEGO Speed Champions. Vediamo insieme i set che hanno preceduto quest’ultima nata e che ha visto il cambio di categoria, da Speed Champions a Technic.

LEGO Speed Champions # 75892 McLaren Senna. Anno di uscita del set: 2019. Versione in mattoncini e in scala Speed Champions della McLaren che porta il nome del leggendario e coraggioso pilota Ayrton Senna che tante vittorie porto alla scuderia McLaren. Il set include anche una galleria del vento costruibile con ventola rotante e la minifigure del pilota McLaren. Misura 4 cm di altezza, 15 cm di lunghezza e 5 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @ Home

LEGO Speed Champions # 75880 McLaren 720S. Anno di uscita del set: 2017. Versione in mattoncini e in scala Speed Champions della McLaren 720S. Questo veicolo costruibile, è dotato di tanti dettagli autentici e viene fornita con il tavolo del progettista e una versione in miniatura, stampata in 3D, della McLaren. Include la minifigure del progettista (fornito anche di casco, nel caso in cui serva una prova su pista).

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon

LEGO Speed Champions # 75909 McLaren P1. Anno di uscita del set: 2015. Versione in mattoncini e in scala Speed Champions della McLaren P1. Questo veicolo costruibile, pronto per le competizioni, è dotato di tutti i fantastici dettagli della vettura sportiva ibrida della McLaren. Include minifigure del pilota e misura 4 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 5 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon