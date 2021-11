LEGO Technic | I migliori set da regalare a Natale

Natale si avvicina e presto potremo godere di qualche giorni di vacanza. Costruire set LEGO è un ottimo modo per scaricare lo stress. Costruire set LEGO Technic lo è ancora di più, perché una volta ultimati, funzionano davvero. Ne abbiamo selezionati alcuni dei migliori per voi: siete pronti a scoprirli insieme a noi?

I migliori regali di Natale della linea LEGO Technic

LEGO Technic #42129 Camion fuoristrada 4×4 Mercedes-Benz Zetros

Il modello costruibile con questo set è ricco di dettagli e caratteristiche realistiche: sportelli della cabina e cofano del vano motore apribili. Sospensioni indipendenti sulle 4 ruote a vista e funzionanti, cambio a vista con sportello di ispezione apribile. Il modello include anche la replica del possente motore completo di ventola del radiatore rotante. Per la prima volta in un set LEGO Technic, troviamo il meccanismo di blocco e sblocco del differenziale. Tutte le funzioni per manovrare il veicolo sono controllabili con l’app CONTROL+ per cellulari Android e Apple.

LEGO Technic #42115 Lamborghini Siàn

Il set permette di ricostruire l’inconfondibile potenza e il look inconfondibile della Lamborghini Sián FKP 37. I tanti dettagli riprodotti dal modello rappresentano fedelmente quelli della Sián FKP 37 reale, compresi l’attraente livrea verde lime e i cerchi dorati. Le caratteristiche autentiche riprodotte nel set includono la trasmissione a 8 rapporti, attivata tramite cambio al volante a palette mobili, motore V12 con pistoni mobili e trazione integrale, sterzo funzionante e sospensioni anteriori e posteriori. Proprio come la super sportiva a grandezza naturale, questo modello è dotato di portiere con apertura a forbice. Caratteristiche di lusso. Il set è contenuto in una lussuosa confezione, che include un esclusivo volume rilegato con istruzioni per la costruzione, immagini e interviste dietro le quinte. All’interno del cofano anteriore, il numero di serie univoco per ogni copia del set che permette di sbloccare vari contenuti esclusivi disponibili online.

LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor

Il set è il regalo perfetto per sé stessi o per qualsiasi appassionato di Ford F-Series. Tra i dettagli autentici sono inclusi il motore V6 con pistoni mobili e sospensioni su tutte le ruote. Ci sono 4 sportelli apribili per poterne ammirare l’interno, insieme a un cofano apribile e al pianale dell’autocarro. Il modello misura 15 cm di altezza, 42 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza.

LEGO Technic #42107 Ducati Panigale V4 R

È il primo modello di moto nella storia di LEGO Technic a includere un cambio funzionante, che permette di divertirsi a sperimentare velocità diverse e nuove tecniche costruttive. Le altre caratteristiche di questa moto includono lo sterzo funzionante, le sospensioni anteriori e posteriori per rendere più realistico il movimento e i freni a disco anteriori e posteriori. Il cavalletto, il tubo di scarico, il parabrezza e il cruscotto sono piccoli e ulteriori dettagli che rendono questo modello estremamente fedele alla moto reale. A completare il set, la classica livrea rossa.

LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE ‘AF Corse #51’

Stessa scala (approssimativamente 1:10) analoga livrea racing del proprio team di appartenenza della Porsche 911 del set LEGO Technic #42096 Porsche 911 RSR, il modello realizzabile con questo set riproduce la Ferrari 488 GTE, artefice di tantissime vittorie per il Cavallino Rampante nelle gare di endurance più impegnative del mondo. Il modello include tutti i dettagli autentici, proprio come la vettura originale: sospensioni anteriori e posteriori, portiere apribili, un motore V8 con pistoni mobili e un volante funzionante. Adesivi originali e colori autentici ricreano la livrea racing e aggiungono il tocco finale a questo fantastico modello.

LEGO Technic #42096 Porsche 911 RSR

Stessa scala (approssimativamente 1:10) e analoga livrea racing del proprio team di appartenenza della Ferrari 488 del set LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE ‘AF Corse #51’, il modello realizzabile con questo set riproduce la Porsche 911 RSR, che in questa versione include numerose caratteristiche autentiche, tra cui ala posteriore con supporti “a collo di cigno”, grande diffusore posteriore e specchietti laterali aerodinamici, cerchi a razze neri e fari realistici anteriori e posteriori. Include anche un dettagliato abitacolo, sospensioni differenziali indipendenti e visibili e motore boxer a sei cilindri con pistoni mobili posizionati davanti all’asse posteriore. L’abitacolo accessibile è dotato di schermo radar, sterzo funzionante, estintore e mappa del circuito di Laguna Seca stampato sulla portiera del guidatore.

LEGO Technic #42131 Cat D11 Bulldozer

Il set permette di costruire la replica motorizzata del più grande cingolato Cat di sempre. Proprio come il bulldozer Cat reale, il modello è stato progettato in sezioni modulari, che permettono di testare i meccanismi motorizzati nel corso della costruzione e individuare eventuali errori di montaggio. Il controllo del modello avviene tramite l’app CONTROL+: si può guidare e sterzare il veicolo, sollevare, abbassare o inclinare la lama oppure muovere su e giù la trivellatrice e la scala di accesso alla cabina di guida.

LEGO Technic #42128 Autogru pesante

Ricco di dettagli, tra cui la griglia originale, i filtri dell’aria, le luci, il tubo di scappamento e la vivace combinazione di colori, è dotato di varie funzioni pneumatiche e meccaniche tutte da scoprire. Aprendo il grande cofano è possibile ammirare il suo motore a 6 cilindri in linea con pistoni mobili. Lo sterzo, funzionante, si aziona con un comando posto sul tetto della cabina. E’ possibile azionare il braccio della gru, che può essere alzato o abbassato, così come è possibile estrarre e ritrarre il verricello oppure estendere o ritrarre gli stabilizzatori. Al debutto in un veicolo LEGO Technic, il modello include il meccanismo per alzare ed abbassare l’asse supplementare di ruote posteriori, che proprio come nel veicolo reale al quale si ispira, serve a distribuire meglio il peso dei carichi che vengono agganciati e rimorchiati.

LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR

Ricco di caratteristiche ispirate alla Supercar da competizione reale, include la replica in elementi LEGO Technic del motore V8 a pistoni mobili, le portiere a diedro apribili, la grafica e la livrea fibra di carbonio a vista dell’auto vera. Sterzo funzionante, azionabile sia dal volante in abitacolo, sia dal comando HOG (Hand Of God) posto al centro del tetto.

LEGO Technic #42110 Land Rover Defender

Sviluppato in collaborazione con Land Rover, il modello incluso nel set cattura il design del veicolo con le sue linee pulite e moderne e le superfici scolpite; il modello è inoltre dotato di cerchi dal design originale e pneumatici ad alto grip, oltre a tante funzioni e caratteristiche realistiche. Apri gli sportelli per accedere alla dettagliata cabina con volante funzionante, cruscotto particolareggiato e un sistema di trasmissione con 2 leve per i rapporti alti e bassi, più un cambio per selezionare la marcia, il più sofisticato cambio LEGO Technic mai realizzato! Gli interni sono inoltre dotati di sedili posteriori ribaltabili che consentono di ammirare il cambio sequenziale a 4 velocità. E ancora: motore a 6 cilindri in linea con pistoni mobili sotto il cofano, trazione integrale funzionante con 3 differenziali, sospensioni indipendenti su entrambi gli assi e verricello anteriore funzionante! È persino possibile aprire il portellone posteriore girando la ruota di scorta posteriore. Infine, il modello include portapacchi rimovibile con box, borsa laterale, scala e tappetini di trazione.

I set della linea LEGO Technic hanno la particolarità di aggiungere il brivido del “ma funzionerà?” alla tradizionale esperienza di costruzione. Diversamente dagli altri set infatti, c’è sempre il “rischio” e la possibilità di aver commesso un errore durante la costruzione a causa del quale le ruote del veicolo non girano, che lo sterzo si inceppa, che un braccio elevatore non si estende etc. Sono insomma set che non permettono distrazioni, il che li rende delle perfette macchine anti-stress: la concentrazione che richiedono fa sì che la mente possa distrarsi dalle difficoltà quotidiane e alla fine della costruzione si potrà esclamare “Funziona!!!” oltre al tradizionale “Finito!”.