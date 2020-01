LEGO Technic Ultimate: arriva la Lamborghini

Il primo set LEGO Technic Ultimate a marchio Lamborghini verrà lanciato a livello mondiale nell’estate del 2020. E’ stato annunciato oggi a Billund che dalla partnership tra Lamborghini e LEGO Technic, è nato il nuovo set LEGO Technic Ultimate “LEGO Lamborghini”

Il nuovo set in scala 1:8 sarà lanciato nell’estate del 2020 e sarà il terzo modello della serie LEGO Technic Ultimate, dopo i suoi famosissimi predecessori, la Porsche 911 GT3 RS nel 2016 e la Bugatti Chiron nel 2018. Questa nuova partnership ha visto Lamborghini e LEGO Technic unire le loro forze per offrire a costruttori e appassionati l’eccellenza ingegneristica e il design per cui entrambe le aziende sono diventate famose. Con la possibilità di costruire trasmissioni, differenziali e sistemi di cambio, LEGO Technic è un’esperienza di costruzione avanzata che molti appassionati trovano stimolante e gratificante. Quando si costruisce con LEGO Technic, si impara a costruire per davvero.

Per Niels Henrik Horsted, Direttore Marketing LEGO Technic, collaborare con un’azienda come Lamborghini è una scelta ideale: “Dopo il successo dei precedenti modelli Ultimate, sia la Porsche che la Bugatti, è stato fondamentale per noi trovare un nuovo partner con un veicolo iconico, un DNA di design inconfondibile e un uso innovativo della tecnologia“.

Katia Bassi, Responsabile Marketing e Comunicazione di Lamborghini, afferma: “Il Gruppo LEGO ha stupito intere generazioni con costruzioni meravigliosamente semplici o estremamente complesse. Nell’era digitale, dove l’intrattenimento avviene spesso attraverso uno schermo, la nostra collaborazione con il Gruppo LEGO permette agli appassionati di vivere un’esperienza reale, riproducendo una supersportiva Lamborghini in ogni dettaglio per creare un modello eccezionale, proprio come la vera auto“.

Il modello LEGO Technic Lamborghini sarà disponibile nei negozi LEGO Brand Retail Store e nel LEGO Online Store dal 1° giugno 2020 per gli utenti VIP e poi per tutti dal 1° agosto 2020.