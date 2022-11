LEGO ha appena presentato il nuovo set LEGO Icons #10307 Torre Eiffel, e subito stabilisce il record di set LEGO più alto di sempre, visto che una volta costruito raggiunge l’impressionante altezza di 149 cm!

Non solo! La Torre Eiffel in mattoncini realizzabile con il nuovo set letteralmente straccia il precedente record (ufficialmente omologato e registrato da Guinness World Record – ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) detenuto dal set del Colosseo, che con i suoi 9.036 pezzi aveva scalzato a propria volta dal vertice della classifica all’iconico set LEGO Star Wars # 75192 Millennium Falcon (venne poi battuto anche dal set LEGO Art del Planisfero). Sono infatti ben 10.001 i mattoncini inclusi nel set e con i quali potremo costruire questa nuova e monumentale versione del simbolo di Parigi e della Francia.

Andiamo a scoprire insieme il nuovo set :

Il set: la presentazione

Il set LEGO Icons #10307 Torre Eiffel da 10.001 pezzi è stato progettato per riprodurre autenticamente l’iconica torre in ferro battuto, completa della splendida travatura, della riproduzione delle tre piattaforme di osservazione poste a vari livelli lungo la Torre stessa, del paesaggio, degli ascensori, di un ufficio (l’appartamento segreto di Gustave Eiffel) in cima, di una torre per le telecomunicazioni e della bandiera tricolore sulla sua cima stessa. Il set può anche essere separato in quattro sezioni, in modo da renderlo maneggevole da costruire, spostare e giocare.

La torre Eiffel fu costruita dal 1887 al 1889 come fulcro dell’Esposizione Universale del 1889. Nonostante le critiche iniziali per il suo design, da allora è diventata un’icona culturale globale e una delle strutture più riconoscibili al mondo.

Il LEGO Designer che ha curato lo sviluppo del set, Rok Zgalin Kobe, ha commentato:

“Volevamo trovare la massima espressione LEGO per il capolavoro ingegneristico e architettonico che è la Torre Eiffel. Abbiamo seguito i principi strutturali della torre originale nel modo più fedele possibile al sistema LEGO. Durante la costruzione scoprirete interessanti e inedite tecniche di costruzione LEGO che danno vita alle caratteristiche architettoniche della torre in mattoncini LEGO. Una volta completata, si può immaginare la sensazione mozzafiato di trovarsi in cima e guardare la ricca storia della città di Parigi. È il set perfetto per gli appassionati di viaggi e di architettura“.

Il set sarà disponibile dal 25 novembre 2022 nei LEGO Store e su lego.com al prezzo consigliato al pubblico di € 629,99.

Clicca qui per acquistare il set

LEGO Icons #10307 Torre Eiffel

Non è la prima volta che la “demoiselle de fer” si fa in mattoncini in una versione grande e da esposizione. Già nel 2007 infatti, il set LEGO Creator Expert #10181 Torre Eiffel permetteva di costruire ed esporre un modello della Torre Eiffel in scala 1:300, progettato a partire dai progetti originali della vera torre. Dalla bandiera in cima agli ascensori, tutto è stato pensato per essere il più autentico possibile. Una volta costruita, la Torre Eiffel in mattoncini era alta 108 cm e la base misura 50 cm x 50 cm e poteva essere “smontata” in 3 sezioni per un più agevole trasporto e stoccaggio.

Le caratteristiche

Età: 18+

Misure: 149 cm di altezza, 57 cm di larghezza e 57 cm di profondità.

Pezzi: 10.001 pezzi

Prezzo: € 629,99

E’ il set LEGO (che una volta costruito è il) più alto di sempre

Si separa in quattro sezioni per renderlo maneggevole da costruire, spostare e giocare

Include svariati dettagli quali lei splendide capriate, i giardini alla base, gli ascensori, l’ufficio segreto in cima, la torre per le telecomunicazioni e la bandiera francese sulla cima

Galleria fotografica

Il set GWP in omaggio

Proprio come fu per il set del Colosseo, il set arriva sugli scaffali in occasione del Black Friday e delle offerte su lego.com e nei LEGO (Certified) Store. Anche per la Torre Eiffel, come nel caso del set del poderoso modello dell’arena romana (per il quale fu messo a disposizione degli acquirenti più veloci il set GWP della Biga Romana) e dei primi due stadi di calcio (il set GWP della statua della United Trinity che si trova al suo ingresso per lo stadio Old Trafford del Manchestrer United e il set GWP che riproduce i festeggiamenti dei tifosi del Barça per lo stadio Camp Nou della FC Barcelona), i membri del programma VIP più veloci ad acquistare il set durante il fine settimana (dal 25 al 28 novembre) del Black Friday (e del Cyber Monday) potranno ricevere in regalo (set GWP – Gift With Purchase), salvo esaurimento scorte, il set LEGO #40579 Eiffel’s apartment, che riproduce l’appartamento nascosto e segreto di Monsieur Eiffel. Questo spazio riservato e segreto voluto da Gustave Eiffel, si trova all’interno della terza piattaforma, proprio vicino alla cima. Quest’ultima è divisa in due parti: un livello aperto che mette a disposizione di tutti una terrazza dalla quale si può ammirare il panorama parigino, mentre dietro ai vetri si nascondono l’appartamento segreto e tre laboratori: uno per le previsioni meteo, uno per l’astronomia e uno per lo studio della fisiologia. In questo spazio riservato e privato, dove trovano posto armadi, tavoli di legno e divani di velluto, Monsieur Eiffel era solito ospitare i colleghi ingegneri e scienziati per discutere di progetti e poter godere di una vista spettacolare sulla città. Nella ricostruzione dell’ufficio, dal 2015 possiamo trovarele statue di cera di Eiffel stesso e della figlia Claire, insieme a quella di Thomas Edison, inventore della lampada a incandescenza, con una copia del fonografo che l’americano gli avrebbe regalato.

(Credit photo: lavanguardia.com)

La riproduzione in mattoncini dell’appartamento offerta dal set è in stile vignetta e come nella realtà, include un’area interna e una esterna. Mentre l’esterno è piuttosto scarno grazie al colore grigio scuro e alla presenza di solo due telescopi per ammirare il panorama, l’interno è invece ricco di dettagli. Troviamo infatti una scrivania con una sedia e una lampada, un piccolo armadio con un vaso di fiori e anche un mini-modello della Torre Eiffel, realizzato con i revolver LEGO per minifigure al posto delle “gambe” della Torre. Le pareti interne, decorate ad arte, sono rappresentate da una serie di adesivi. Il set include anche una minifigure di Gustave Eiffel.

I precedenti set dedicati alla “demoiselle de fer“

Se per ragioni di spazio o di budget, non foste intenzionati ad affrontare questo importante investimento, potreste valutare versioni in mattoncini decisamente meno impegnative rispetto a quella del nuovo set LEGO Icons #10307 Torre Eiffel. Vediamole insieme.

LEGO Architecture #21019 Torre Eiffel

Il modello in mattoncini LEGO della Torre Eiffel è uno splendido modello da costruire e da esporre. Progettato in scala 1:300 a partire dai progetti originali della vera torre. Dalla bandiera in cima agli ascensori, è stato pensato per essere il più autentico possibile. Una volta costruita, La Torre Eiffel è alta 108 cm e la base misura 50 cm x 50 cm. Può essere “smontata” in 3 sezioni per un più agevole trasporto e stoccaggio.

» Clicca qui per acquistare il set (su eBay.it)

LEGO Architecture #21044 Parigi

Il modello in mattoncini LEGO della Torre Eiffel è uno splendido modello da costruire e da esporre. Progettato in scala 1:300 a partire dai progetti originali della vera torre. Dalla bandiera in cima agli ascensori, è stato pensato per essere il più autentico possibile. Una volta costruita, La Torre Eiffel è alta 108 cm e la base misura 50 cm x 50 cm. Può essere “smontata” in 3 sezioni per un più agevole trasporto e stoccaggio.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO Creator #40568 Cartolina da Parigi

Il set consente di costruire il modello di una cartolina 3D costruibile della capitale francese, nella quale troviamo la riproduzione in mattoncini di alcuni dei monumenti più famosi della capitale francese: la Torre Eiffel, l’Arco di Trionfo e Pont Neuf, oltre al modello di una mongolfiera che solca i cieli della capitale francese. Alta 13 cm, questa divertente cartolina in mattoncini composta da 213 pezzi può essere un fantastico souvenir di un nostro viaggio nella capitale francese oppure un bel regalo per amici e parenti che amano Parigi e la Francia.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

In giro per il mondo con i set landmark

I Designer LEGO hanno “viaggiato” in tutto il mondo per trarre ispirazione e creare spettacolari set da esposizione per casa o per l’ufficio: India, Australia, Regno Unito, Francia e Italia sono le nazioni dai quali “arrivano” questi set da esposizione. Parliamo dei set che rappresentano monumenti storici o nazionali, in scala grande e con un livello di dettaglio molto, molto superiore a quello che possiamo trovare (ad esempio) nei set della linea LEGO Architecture. Facciamo anche noi lo stesso viaggio!

India, LEGO Creator Expert #10256 Taj Mahal

Il famoso monumento indiano del Taj Mahal è conosciuto in tutto il mondo per la sua incredibile bellezza ed eleganza. PE’ composto da 4 facciate dotate di archi e finestre ad arco, dalla cupola centrale, dalla piattaforma rialzata con archi incassati, dalle 4 camere a cupola secondarie e dai 4 minareti, tutti sormontati da finiture decorative. Può essere suddiviso in 7 sezioni modulari per una movimentazione più agevole. Misura 52 cm di larghezza e 42 cm di altezza.

Curiosità: il set è la nuova versione (ristampa) del set LEGO Creator Expert #10189 Taj Mahal del 2008, rispetto al quale include UN pezzo in più: 5.923 pezzi anzichè 5.922

Regno Unito, LEGO Creator Expert # 10214 Tower Bridge

Il famoso Tower Bridge di Londra, uno dei simboli più riconoscibili nel mondo, occupa la sua posizione sul Tamigi dal 1894. Il Tower Bridge in mattoncini LEGO è completo delle sue iconiche torri e di un ponte levatoio funzionante. Le sezioni si bloccano saldamente insieme, ma possono essere smontate singolarmente per un trasporto più agevole. Il modello completo misura 102 cm di lunghezza, 45 cm di altezza e 26 cm di larghezza.

Regno Unito, LEGO Creator Expert # 10253 Big Ben

Il set riproduce uno dei punti di riferimento più noti di Londra: il Big Ben. La grandiosità della Torre Elisabetta in stile neo-gotico di 96 metri con l’adiacente ala est del Palazzo di Westminster, compresa la facciata scultorea con finestre, statue e scudi, l’iconica torre dell’orologio con le sue guglie dorate e gli intricati dettagli, l’Ayrton Light, e 4 quadranti dell’orologio splendidamente realizzati con lancette mobili per le ore e i minuti. Tutto questo è stato riprodotto con i mattoncini LEGO, inclusa la possibilità di accedere alla campana del Big Ben togliendo la cima della torre. Il modello costruito misura 60 cm di altezza, 44 cm di larghezza e 20 cm di profondità.

Australia, LEGO Creator Expert # 10234 Sidney Opera House

Il set riproduce in mattoncini LEGO uno degli edifici più caratteristici del XX secolo: il Sydney Opera House. Reso inconfondibile dalla linea del tetto a conchiglia, dalla posizione sul lungomare e da altro ancora è l’edificio più iconico dell’Australia. Realizzato con una varietà di nuove e avanzate tecniche di costruzione, ricrea le forme complesse, le pareti angolate e i sottili dettagli dell’edificio reale!

Potremmo non chiudere con il set che rappresenta per intero il meraviglioso pianeta che ci ospita? E’ il set , il vero Re del catalogo LEGO con i suoi 11.695 pezzi, che gli consentono di superare di ben 2.659 pezzi il precedente set dei record, il set LEGO Creator Expert #10276 Colosseo e di ben 1.694 il nuovo set della Torre Eiffel. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo!

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)