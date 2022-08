Annunciato da LEGO mentre la maggior parte di noi era in spiaggia sotto l’ombrellone o a passeggiare lungo un sentiero di montagna, farà la gioia di molti appassionati ex bambini della saga di Harry Potter: è il set LEGO Harry Potter #76405 Hogwarts Express – Edizione del collezionista, l’imponente versione in mattoncini del treno che ogni anno porta gli studenti di magia nella scuola più famosa del mondo magico. Scopriamolo insieme.

Il set.

Ricco di dettagli sia all’interno che esternamente, il modello comprende la versione in mattoncini della locomotiva a vapore, del tender che trasporta il carbone e un vagone passeggeri. Il convoglio poggia su di una base che riproduce fedelmente un binario completo di traversine. Una volta posizionato il modello sul binario, le ruote della locomotiva si troveranno collocate a sfioro sullo stesso, consentendo alle ruote motrici di essere operate tramite l’apposita manovella che aziona il meccanismo nascosto all’interno. Il modello del vagone passeggeri include una serie di mattoncini luminosi che ne possono illuminare gli interni. Completa il set la riproduzione di una sezione del Binario 9 e 3/4.

Rivolgendosi ad un pubblico di adulti appassionati della saga del famoso maghetto, il set include anche ben 20 Minifigure dei personaggi della saga stessa, tra le quali ovviamente quelle di Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger. Il vagone passeggeri è in realtà esso stesso un playset: sarà infatti possibile ricostruire le scene e le citazioni più famose della saga cinematografica, dal primo incontro tra Harry, Ron e Hermione in Harry Potter e la Pietra Filosofale, fino alla partenza del figlio maggiore di Harry e Ginny, Albus Severus Potter per Hogwarts in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2.

Clicca qui per vedere il set

LEGO Harry Potter #76405 Hogwarts Express – Edizione del collezionista

Marcos Bessa, Master Designer LEGO, ha commentato:

“I film di Harry Potter da sempre accendono in tutti la scintilla della magia. Quando abbiamo lavorato a questo set, l’intento era proprio quello di dare vita a diversi momenti dei film. Che sia il primo incontro del magico trio sul treno o le altre scene dei capitoli successivi, questo modello risveglia tutti i ricordi incantati della saga”

Anche questo nuovo set, come ormai vari altri già presenti nel catalogo LEGO, potrà essere costruito da più persone: ogni elemento del set infatti (locomotore e tender, vagone passeggeri, binario e stazione) ha un proprio manuale di istruzioni, così che ciascun elemento possa essere costruito da una persona diversa.

Il set LEGO Harry Potter #76405 Hogwarts Express – Edizione del collezionista è disponibile da oggi presso i LEGO Store e su LEGO.com al prezzo di 499.99 €. Da gennaio 2023, sarà disponibile anche presso IBS e Feltrinelli.

Caratteristiche.

Età:18+

Misure: 118 cm di lunghezza, 8 cm di profondità, 26,8 cm di altezza inclusa la stazione;

Pezzi: 5.129

Prezzo: € 499,99

Funzioni: la locomotiva a vapore è completa di leva per attivare le ruote motrici, il vagone passeggeri include tre mattoncini che illuminano tre scompartimenti/scene diversi

Il set consente di ricostruire quattro scene iconiche della saga cinematografica, tutte collegate al treno o al binario 9 ¾:

Film 1: il primo incontro dei tre protagonisti principali (Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley)

Film 3: il Prof. Lupin salva Harry Potter dal Dissennatore

Film 6: Luna Lovegood salva Harry Potter dall’incantesimo di Draco Malfoy

Film 8: Albus Severus e Harry Potter partono per Hogwarts

Vediamo invece nel dettaglio le venti minifigure incluse nel set e ispirate a quattro momenti chiave della saga di Harry Potter:

Hermione, Ron and Harry da Harry Potter e la Pietra Filosofale

Hermione, Ron, Harry (cresciuti d’età), Prof. Lupin e un Dissennatore da Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

Luna Lovegood, Draco Malfoy e Harry da Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Harry Potter, Ginny Weasley e i loro tre figli, Albus Severus, Lily Luna e James Sirius da Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2

2 studenti di Hogwarts delle case Corvonero e Tassorosso

2 addetti del personale viaggiante che lavorano sul treno

E’ facile immaginare come i tanti appassionati del maghetto cadranno nella tentazione di affiancare questo fantastico set all’altro set celebrativo delle gesta di Harry Potter: il set LEGO Harry Potter #76391 Icone di Hogwarts – Edizione del collezionista lanciato lo scorso anno (ma tutt’ora disponibile e in commercio), con la versione gigante in mattoncini di Edvige e i tanti dettagli ispirati alla Scuola di Magia di Hogwarts.

» Clicca qui per vedere il set

Se invece di questo modello da esposizione (o in aggiunta allo stesso) voleste una versione dell’iconico convoglio da far girare insieme agli altri treni LEGO City dei vostri circuiti ferroviari, vi consigliamo il set LEGO Harry Potter #75955 Espresso per Hogwarts, che può essere appunto modificato e motorizzato per farlo correre insieme agli altri treni LEGO City.

» Clicca qui per vedere il set