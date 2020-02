LEGO: vetrina “by ETRO” per lanciare i nuovi LEGO DOTS

ETRO e LEGO insieme per per lanciare i nuovi LEGO DOTS. Un’isola ispirata al mondo dei Pirati e che presenta gli abiti dalla Collezione ETRO Primavera/Estate 2020 è l’allestimento della vetrina del LEGO Certified Store di San Babila (Milano) scelto da LEGO per lanciare i nuovi LEGO DOTS. Svelata venerdì 14 febbraio 2020, rimarrà allestita fino al prossimo 27 febbraio 2020.

Nella vetrina si possono trovare i famosi Bauli ETRO con la loro iconica stampa Paisley e abiti del marchio che richiamano le atmosfere di un lungo viaggio.

Il nuovo allestimento celebra il lancio degli inediti LEGO DOTS, l’innovativo concept del gruppo LEGO che permette, attraverso piccole piastrine decorative, di stimolare la creatività e la libertà di espressione attraverso braccialetti e accessori per la camera.

Non è la prima volta che una vetrina del LEGO Certified Store di San Babila ospita un allestimento dedicato a una delle Milan Week. Qualche tempo fa fu la volta del “Fuorisalone” legato al Salone del Mobile. Allora toccò al nostro LCP (LEGO Certified Professional) Riccardo Zangelmi allestire la vetrina con una sua creazione. In particolare, Riccardo costruì un “salottino” con i pezzi LEGO… che però erano a grandezza uomo ed assemblati con i veri mattoncini LEGO.

Non furono certamente tra le poltrone più soffici che ci sia mai capitato di provare, ma certamente l’obiettivo di far provare ai visitatori la sensazione di essere una Minifigure in carne e ossa inserita in un set LEGO venne centrato! Prima di recarci a vederla, non potemmo fare a meno di realizzare la versione “in brick” dell’allestimento:

Volete costruirvi anche voi il vostro “Fuorisalone”? Eccovi lista pezzi e istruzioni!