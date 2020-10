LEGO VIDIYO: primi rumors sul nuovo tema in partnership con Universal Music

Lo scorso 27 aprile è stata annunciata la partnership tra LEGO e Universal Music per promuovere il gioco attraverso un’iniziativa musicale innovativa e il lancio di un nuovo tema dedicato alle 7 note. E’ di questi giorni la nascita dei primi rumors riguardanti i set VIDIYO, la nuova linea “a marchio” congiunto LEGO e Universal in uscita l’anno prossimo.

Il nuovo tema, il cui nome in codice sul catalogo rivenditori è VIDIYO (siamo in attesa di conoscere il vero nome), sarà “affiancato” da una App che i rumors di cui sopra raccontano essere una via di mezzo tra TikTok e Instagram ma misura di bambino, con tutte le sicurezze e le “anonimizzazioni” del caso (come per le precedenti LEGO Life – il “Facebook” per bambini con la quale poter scambiare costruzioni e creazioni o LEGO Tower, videogame di costruzione in forma di APP con possibilità di condividere risultati, elementi guadagnati etc).

Tramite l’App i piccoli artisti (ma anche i “bimbi grandi” e gli “ex bambini” appassionati di musica) potranno divertirsi a creare video musicali nei quali verranno trasformati nelle loro minifigure preferite grazie a quanto troveranno nei set di questo nuovo tema.

Per quanto riguarda le anticipazioni sui prezzi, pare che alcuni set saranno in vendita a 4,99 euro e altri a 19,99 euro. Quelli più piccoli dovrebbero contenere delle minifigure “vestite” secondo diversi stili: rock star, DJ, “elegante” etc, mentre i set più grandi dovrebbero essere dei veri e propri palcoscenici o DJ set da utilizzare come location per i video di cui sopra.

Teaser picture from LEGO's tweet on Twitter

Teaser picture from LEGO's tweet on Twitter

La cosa interessante è che, con un meccanismo simile a quello usato per i set del tema Super Mario (dei quali potrai leggere info e dettagli in questo nostro articolo), ogni set conterrà uno speciale tile 2×2 che potrà essere scansionato utilizzando il proprio smartphone e l’applicazione riprodurrà brani dell’artista di Universal Music collegato al set stesso, l’aggiunta di effetti visivi e come detto, la creazione di video musicali collegati al set.

Sempre stando ai rumors, pare che la prima serie di set sarà legata alla musica anni ’80/’90, per massimizzare l’impatto del nuovo tema anche sul mercato degli adulti, dando così seguito alla nuova filosofia “adults welcome” inaugurata con la linea 18 plus.

Data di uscita prevista: marzo 2021.