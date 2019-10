Legoland New York aprirà il 4 Luglio: ecco tutti i dettagli

Nel 2020 verrà inaugurato il parco Legoland New York. Sarà diviso in sette aree tematiche ed offrirà 50 attrazioni per tutta la famiglia.

Il marchio Lego è famoso ed apprezzato in tutto il mondo. Dunque non potevano certo mancare una lunga serie di parchi divertimento,tra i migliori per i bambini,interamente incentrati sui celebri mattoncini. Legoland New York è l’ultimo di una lunga lista. Sarà il nono parco del gruppo. In ordine di apertura troviamo infatti: Billund(Danimarca), Gunzburg (Germania), Windsor (Regno Unito), Carlsbad (California), Winter Haven(Florida), Nagoya (Giappone), Iskandar Puteri (Malaysia) e Dubai.

Legoland New York aprirà il prossimo 4 Luglio 2020, ottima scelta mediatica, in quanto coincidente con l’anniversario dell’indipendenza americana. A differenza del già esistente Legoland Discovery Center, il parco si troverà nello stato di New York, distante 100 km dalla città di New York. Vediamone in dettaglio le caratteristiche:

L’estensione esatta del solo parco non è stata comunicata, tuttavia in base all’area di cantiere è ragionevole aspettarsi una struttura di 250.000 mq, in linea, ad esempio, con il parco in Florida.

Legoland New York sarà suddiviso in sette aree tematiche, per un totale di 50 tra attrattive ed attrazioni per la famiglia, particolarmente indicate per i bambini fino a 12 anni.

Vi saranno grandi similitudini con tutti gli altri parchi del gruppo. Per quanto riguarda le aree tematiche troveremo:

Factory Street

È l’area d’ingresso, dedicata principalmente ai negozi, dove sarà possibile trovare tutti i set lego esistenti, più tanti altri esclusivi acquistabili solo all’interno del parco. Un’opportunità interessante è costituita dalla possibilità di accedere per un’ora dedicandosi allo shopping, senza pagare il biglietto d’ammissione.

Bricktopia

È l’area dedicata alle creazioni lego. Al suo interno vi saranno numerose opportunità per costruire con i mattoncini. In particolare vi saranno un’area dedicata alle auto chiamata Build&Test ed ai robot, all’interno del Robotic Play Centre.

Completano l’offerta il carosello Lego e la dark ride Big LEGO Adventure Ride.

Lego Ninjago World

È dedicata interamente all’omonima serie animata.

L’attrazione principale sarà una dark ride interattiva, uguale a quella presente negli altri parchi Legoland che propongono la medesima area. Non mancheranno varie flat ride per la famiglia, quali le tazze rotanti “Lloyd’s Spinjitzu Spinners“ed un grande playground per bambini a tema addestramento ninja.

Knights’ Kingdom

Sarà l’area più spinta del parco in termini di adrenalina (considerando sempre il target bambini fino a 12 anni). La tematizzazione è costituita principalmente da un castello lego, attorno al quale si svilupperà la montagna russa, in particolare un piccolo modello familiare, l’unico del parco, prodotto dalla Zierer.

Lego City

È una città di Lego a misura di bambino. L’attrazione principale sarà quella delle macchinine elettriche a guida autonoma per insegnare ai bambini la guida ed il codice della strada. Ad essa si affianca un cinema 4D dove verranno proiettati vari filmati inerenti il mondo Lego.

Pirate Shores

Si tratta di un playground acquatico, il cui elemento principale sarà una nave pirata.

Miniland

Sarà il regno delle miniature Lego. Un’esposizione all’interno della quale si potranno ammirare le città ed i monumenti più importanti in scala ridotta, interamente realizzati con i Lego.

Alla prima fase, seguirà nel 2021 anche la costruzione del Legoland Hotel.