Legoland Water Park Gardaland: ci sarà anche Venezia nella Miniland

Manca ancora qualche mese all’inaugurazione di Legoland Water Park Gardaland e i lavori per la nuova parte del parco a tema fervono. Tra le attrazioni che occuperanno un posto d’onore ci sarà anche un’esclusiva Miniland da 4 milioni e 900 mila mattoncini.

Miniland è una delle zone più caratteristiche dei parchi Legoland di tutto il mondo, dove all’interno delle aree designate vengono allestite ricostruzioni dei monumenti del mondo più famosi. È possibile trovare questa attrazione in ognuno dei parchi Legoland, ma a seconda del parco che la ospita ogni Miniland presenta variazioni particolari al proprio layout, con la presenza di monumenti particolari che che non sono presenti in nessun altro dei parchi.

La Miniland di Legoland Water Park Gardaland ospiterà così i monumenti italiani più famosi e amati al mondo come il Duomo di Milano, la Basilica di San Pietro, il Colosseo, la Torre di Pisa, la Basilica di San Marco e il suo campanile.

L’area dedicata a Venezia sarà uno dei fiori all’occhiello della Miniland Italiana: i due modelli saranno composti da quasi 75.000 mattoncini Lego e 525 elementi, per un totale di 1.243 ore di lavoro. La loro costruzione ha visto l’impegno di un team formato da due designer e dieci costruttori, alle prese con dettagli complessi come il frontone della Basilica e le sue statue.

Miniland però non presenterà solamente monumenti italiani, l’area raccoglierà circa un centinaio di luoghi iconici tra cui anche un’area dedicata a Gardaland Resort con la ricostruzione delle attrazioni più amate come l’inconfondibile Albero di Prezzemolo, le atmosfere mitiche di Fuga da Atlantide e molte altre aree iconiche del resort.

La Miniland sarà suddivisa in sei aree che costeggeranno le rive dell’attrazione Lazy River/Fiume Lento. I visitatori potranno avere così una prospettiva unica di quest’area attraversandola a bordo dei gommoni gonfiabili, oppure potranno visitare la Miniland dalla terra ferma, intraprendendo un viaggio alla scoperta delle meraviglie d’Italia e del mondo.