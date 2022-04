Il video dell’ending di My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) l’adattamento anime della serie manga originale di Shinichi Fukuda, in corso di pubblicazione nel nostro Paese per la J-POP (leggete la nostra recensione a questo articolo e recuperate il primo volume su Amazon) è stato trasmesso in streaming oltre sette milioni di volte dalla sua uscita circa tre mesi fa. La canzone si intitola Koi no Yukue (Where Love Is) ed è cantata da Akari Akase.

L’anime e il video dell’ending di My Dress-Up Darling

L’anime di My Dress-Up Darling è stata la prima delle nuove produzioni di CloverWorks di quest’anno. Il cast ha visto Hina Suguta nel ruolo di Marin Kitagawa, Shōya Ishige nel ruolo di Wakana Gojo, Atsumi Tanezaki nei panni di Sajuna Inui, una studentessa del secondo anno delle superiori, nonché una cosplayer popolare che si chiama Juju e Hina Yomiya nei panni di Shinju Inui, una studentessa delle scuole medie e sorella minore di Sajuna nonché la fotografa di Juju.

Keisuke Shinohara (Black Fox, A3! Stagione Primavera & Estate) ha diretto l’anime presso CloverWorks. Yoriko Tomita (Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won’t Lose) è stato il responsabile delle sceneggiature della serie mentre Kazumasa Ishida (Kiznaiver, Saekano the Movie) ha progettato i personaggi ed è stato direttore dell’animazione. Takeshi Nakatsuka (Magical Girl Ore, Brothers Conflict) ha composto la musica e Akiko Fujita è stato il direttore del suono.

Qui sotto potete guardare il video dell’ending:

A proposito del manga

Il manga è scritto da Shin’ichi Fukuda e serializzato a partire dal gennaio 2018 sulla rivista Young Gangan di Square Enix. I capitoli sono stati raccolti e pubblicati periodicamente anche in volumi tankōbon dal 24 novembre 2018. In Italia la serie viene pubblicata dalla J-POP a partire dal 26 gennaio 2022.