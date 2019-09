Leo Ortolani in tour per celebrare il suo nuovo libro!

Leo Ortolani, per celebrare al meglio il nuovo libro CineMAH presenta: Il buio colpisce ancora. Ad accompagnarlo c'è sempre BAO Publishing.

Dopo il successo di “CineMAH presenta: il buio in sala (2016)“, tornano ancora una volta le recensioni firmate Leo Ortolani, nel nuovo libro chiamato CineMAH presenta: Il buio colpisce ancora, già disponibile in tutte le librerie italiane. L’autore, per celebrare al meglio questo grande evento, farà il giro del Bel Paese per presentare la sua nuova opera ai lettori.

“Leo Ortolani torna in sala cinematografica a recensire le nuove uscite e i film cult di sempre con il suo sguardo ironico e divertito (e non ce n’è per nessuno!). Da “La La Land” a “Avengers: Endgame”; da “Chiamami con il tuo nome” a “Carrie – Lo sguardo di Satana”; passando ovviamente per la saga di Star Wars, che ha ispirato le due copertine del volume, la regular e la variant“, spiega il comunicato ufficiale. “Lo spettacolo continua anche dopo i titoli di coda, perché il bello delle recensioni di “Il buio colpisce ancora” è che il film ce lo raccontano insieme alle storie che viviamo un po’ tutti, fuori e dentro la sala cinematografica“.

“Il volume sarà disponibile con cover regular in tutte le librerie e cover variant a tiratura limitata e numerata di 3000 copie disponibile solo in fumetteria. Inoltre CineMAH presenta: Il buio colpisce ancora é il quinto dei volumi che, in occasione del decennale di BAO Publishing, contiene sedici pagine in più di contenuti extra con materiale inedito realizzato da Leo Ortolani e un logo dorato in copertina e sul dorso, solo per la prima tiratura“, conclude BAO Publishing.

Per quanto riguarda il tour, Leo Ortolani sarà a Parma il prossimo 30 settembre, per presentare il libro presso Libraccio in via Ghiaia 1 alle ore 18:00. Successivamente si sposterà a Roma, il 3 ottobre, presso la Feltrinelli di Via Appia Nuova 427, sempre alle ore 18:00. Poi a Milano, l’8 ottobre presso la Feltrinelli in Piazza Piemonte 2, alle ore 18:30. Infine il 23 ottobre egli sarà a Torino presso il Circolo dei lettori di via Bogino 9, alle ore 21.

Insomma, si tratta di un’opportunità da cogliere al volo per coloro che amano tutte le opere del buon Leo Ortolani. Naturalmente, continuate a seguirci per ulteriori novità.