L’esorcismo di Hannah Grace, trailer e prima clip dal film

Sony Pictures ha rilasciato oggi una prima clip tratta dal suo prossimo film horror: “l’esorcismo di Hannah Grace”, di Diederik Van Rooijen con protagonista l’attrice e modella Shay Mitchell, nota nel panorama artistico per il suo ruolo di Emily Fields nella serie TV Pretty Little Liars.

Nel film la Mitchell vestirà i panni della giovane Megan Reed, medico di turno in un obitorio locale, che una notte sarà vittima di visioni terrificanti dopo l’arrivo nella struttura di un cadavere completamente scomposto.

La cosa parrebbe connessa all’esorcismo avvenuto qualche tempo prima su Hannah Grace, una giovane posseduta morta violentemente proprio durante la purificazione.

La clip presentata oggi si chiama proprio “Esorcismo” e mostra un piccolo spezzone del momento in cui una coppia di sfortunati preti cerca di estinguere la presenza del maligno dal corpo della giovane.

Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 31 gennaio di seguito anche il primo trailer del film.

Se si parla di esorcismi, il film che proprio non può mancare alla vostra collezione è certamente “L’esorcista” per altro recentemente restaurato e oggi disponibile anche in blu-ray. In alternativa vi consigliamo “L’ultimo esorcismo”, non eccezionale ma molto valido.