Letherface ritorna nelle prime immagini del nuovo Non Aprite quella Porta

La saga horror di Texas Chainsaw Massacre è sicuramente una delle più importanti del genere, visto e considerato che è in lavorazione un nuovo film pensato specificatamente come sequel del primo e indimenticabile Non Aprite quella Porta, in arrivo su Netflix il 18 febbraio prossimo e di cui ora sono state rilasciate le prime immagini ufficiali.

Leatherface returns in this FIRST LOOK at #TexasChainsawMassacre, a direct sequel to Tobe Hooper’s 1974 horror classic. Produced by Fede Alvarez and Kim Henkel, co-writer of the original film. Directed by David Blue Garcia. Coming to @netflix February 18. pic.twitter.com/GN0uFPoItr — Legendary (@Legendary) December 3, 2021

Il primo scatto mostra il temibile Leatherface, noto anche come Faccia di Cuoio, mentre la seconda immagine ritrae i giovani protagonisti del film. Diretto da David Blue Garcia e prodotto da Fede Alvarez e Rodolfo Sayagues, il nuovo Texas Chainsaw Massacre sarà quindi un vero e proprio seguito del film del 1973, diretto da Tobe Hooper.

Álvarez ha spiegato che il primo film ha realmente colpito nel segno ritraendo lo scontro di culture diverse tra campagna e città, visto anche la presenza di hippe negli anni ’70. Nel nuovo film i sopravvissuti sono più vicini a hipster millennial che vengono da Austin e hanno dalla loro uno spirito imprenditoriale, con il sogno di andarsene dalla città e tornare in campagna.

Il regista ha inoltre ribadito la volontà di riportare in scena la versione originale di Faccia di Cuoio, sparito dalle scene per anni dopo le atrocità che ha compiuto. La storia riprenderà molti anni dopo quella originale, con Leatherface che si sta nascondendo cercando di essere una brava persona, sebbene le persone che arriveranno in città risveglieranno il male che è in lui. Nel cast del nuovo film troviamo Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Moe Dunford, Alice Krige, Jacob Latimore, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy, mentre Mark Burnham vestirà i panni e la maschera di Leatherface. Se nell’attesa volete recuperare la collezione completa di film appartenenti alla saga di Non Aprite quella Porta in Home Video, approfittate di questa ottima offerta su Amazon.