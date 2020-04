Lettere da Whitechapel: un tool gratuito per dare la caccia a Jack lo Squartatore stando a casa

Ispirandosi all’idea di un appassionato, Giochi Uniti insieme a Sir Chester Cobblepot e agli autori Gabriele Mari e Gianluca Santopietro, ha realizzato un piccolo tool scaricabile gratuitamente per giocare a Lettere da Whitechapel (di cui potete leggere la nostra recensione) a distanza.

In questo periodo di quarantena, Giuchi Uniti ha voluto incentivare il gioco sicuro a distanza, senza perdere il divertimento e la voglia di ridere insieme ad amici e parenti. Il famoso titolo investigativo nel quale Jack lo Squartatore deve sfuggire alla caccia di cinque investigatori, è stato trasposto in un piccolo foglio digitale che può essere scaricato nella sezione Supporto del sito Giochi Uniti.

I giocatori potranno visualizzare la mappa digitale ad alta risoluzione e spostarvi sopra i markers digitali per investigatori, indizi, omicidi, nonché tenere traccia dei movimenti speciali utilizzati da Jack. Il tutto ovviamente in una partita a distanza tramite video o audiochiamata.

Per chi non lo sapesse, Lettere da Whitechapel, è un gioco da tavolo di tipo german, semi-cooperativo poiché rappresenta un “uno contro tutti”, asimmetrico, per due/sei giocatori e di produzione e distribuzione tutta italiana. Presenta alcune meccaniche di deduzione, bluff e movimento nascosto. Il titolo è ambientato interamente nella Londra vittoriana del 1888 e riproduce in maniera abbastanza fedele le vicende che videro protagonista il più famoso serial killer di tutti i tempi: Jack lo Squartatore. Cinque detective di Scotland Yard, nonché i giocatori, sono sulle tracce di Jack lo Squartatore nel groviglio di strade e vicoli del distretto di Whitechapel. Toccherà a voi tramite indizi, prove e intuito, scoprire dove si nasconde il terribile criminale.