LexOccultum: via al Kickstarter dell’edizione italiana

Wyrd Edizioni da il via al Kickstarter di LexOccultum, gioco di ruolo che incrocia la storia europea all’esoterismo dell’orrore. Un fantasy ambientato in un XVIII secolo ucronico, in cui l’Illuminismo sembra lasciare spazio a un’occultismo sempre più ammorbante e invadente, in cui la Chiesa sta perdendo influenza in favore della riscoperta degli antichi culti. Un mondo in cui la modernità non ha futuro e in cui le grandi associazioni segrete – Templari, Massoni, Illuminati – complottano per riscoprire arti segrete dimenticate nei secoli.

Ideato dagli svedesi di RiotMinds, il titolo usa meccanismi affini a quelli già sperimentati con il loro Trudvang Chronicles, ammodernandoli quanto basta perché aderiscano alla diversa ambientazione. Se il focus di Trudvang Chronicles è la sopravvivenza in terre medievaleggianti infestate da troll, LexOccultum verte maggiormente sull’indagare gli angoli oscuri della società armati solamente del proprio archibugio, sul calcare luridi viottoli piantonati da vampiri, sul resistere alla follia di orrori lovecraftiani. Cambia il contesto, insomma, ma il titolo rimane ugualmente letale.

La pubblicazione di LexOccultum sarà strutturata su tre tomi: il Lex Libris, l’Atlas Mundi e l’Alter Ego, rispettivamente la guida alle regole, la guida al mondo e il manuale per la creazione dei personaggi. Come ogni Kickstarter che si rispetti, il superamento dei traguardi prefissati garantisce l’aggiunta di ulteriori accessori di gioco e, a giudicare dallo slancio iniziale, la campagna promette di infrangere molti “stretch goal”. L’obiettivo minimo è stato oltrepassato in una manciata di minuti e nel giro di poche ore si è giunti alla soglia della terza meta.

Il Kickstarter in questione (che potete trovare qui) segue un format ormai collaudato da Wyrd Edizioni: impostare un traguardo iniziale relativamente contenuto per coltivare un’atmosfera conviviale in cui gli appassionati del gioco di ruolo possono riunirsi e confrontarsi con spirito leggero. Un atteggiamento che si sta dimostrando vincente sul lungo periodo, creando fan fidelizzati che manifestano massima attenzione ai nuovi prodotti proposti dalla casa editrice.