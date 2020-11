LGL Award 2020: i vincitori del Gran Premio del Librogame

Domenica 1 novembre 2020 si è tenuta la premiazione del LGL Award 2020, il Gran Premio del Librogame, che ha preso in esame le opere migliori distribuite sul mercato italiano, nel periodo che va dal settembre 2019 al 31 agosto 2020. Giunto alla sua terza edizione, LGL Award si è affiancato quest’anno alla premiazione del Concorso Teseo, organizzato da Tambù e dedicato ai migliori corti-game presentati per l’omonimo concorso, che ha visto come vincitore “Io Ucciderò il Drago” di Ludovico Marcucci.

La giuria del LGL Award di quest’anno era composta dai rappresentanti di tre diverse testate digitali che si occupano di librogame: Matteo Boca di Recensioni Minute, Pino Galvagno di migliorigiochi.eu e Jonny Fontana di Cultura Pop.

Le categorie per il premio di quest’anno sono quattro: Miglior Librogioco Italiano, dedicato ai librigame scritti dai sempre più numerosi autori italiani; Miglior Librogioco Straniero, riservato ai librigame opera di autori esteri e solamente tradotti in italiano; Migliore Edizione, per i librigame che presentano un occhio di riguardo per l’aspetto grafico ed editoriale Premio della Critica, ovvero quei librigame che si sono distinti per particolare originalità ed innovazione.

Miglior librogioco italiano

Fausto e Furio: Solo Zanne Originali

Acheron Books (Disponibile per l’acquisto online)

Librogame d’esordio di Thomas Mazzantini, Fausto e Furio ci mette alla guida del nostro cinghiale meccanico, in quella che è una corsa senza regole nel cuore di una Toscana che sembra essere uscita dal Pinocchio di Collodi.

Miglior librogioco straniero

Il Cuore Pulsante del Male

Il Cuore Pulsante del Male, scritto da Marc J. Wilson, è un librogame in inglese portato in Italia da Librarsi. Giocato tramite un sistema che non prevede l’utilizzo di dadi, ci vede visitare la millenaria città di Deva: ben presto, però, ci troveremo nostro malgrado costretti a dovere impedire il risveglio di un male antico e spietato.

Miglior edizione

Carcosa – The Necronomicon Gamebook

Officina Meningi (Disponibile per l’acquisto online)

Secondo e ultimo librogame della serie The Necronomicon Gamebook, di Valentino Sergi, vede il nostro personaggio cercare di districarsi dai lunghi e viscidi tentacoli del misterioso Re in Giallo, nel tentativo di mantenere intatta la propria sanità mentale e la propria vita.

Premio della critica

Cryan

Vincent Books Raven Edizioni (Disponibile per l’acquisto online)

Secondo capitolo della serie di librogame Dedalo, Cryan è stato scritto da Enrico Brignola. L’autore riesce, tramite la creazione visionaria di un mondo fantastico abitato da ogni sorta di creatura immaginaria, a portare nel mondo dei librogame le sfide e le contraddizioni della società odierna.