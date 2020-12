I libri da leggere: le uscite di Dicembre 2020

Quali sono i libri e gli Ebook in uscita a Dicembre 2020 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? Novembre è giunto al termine e dicembre si prepara ad essere un mese molto particolare per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus e l’arrivo delle festività natalizie. Se lo stress da lavoro o da studi vi sfiancano, cosa c’è di meglio di organizzare con minuzia e leggerezza i regali da fare a Natale? Un bel libro è sempre l’idea perfetta ed ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno a Dicembre 2020 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

Libri Dicembre 2020

Fino alla fine del tempo

Uscita: 1 Dicembre 2020

Nel tempo e nello spazio, il cosmo è sorprendentemente vasto, eppure è governato da leggi matematiche semplici, eleganti e universali. All’interno della linea temporale cosmica, la nostra era risplende ma è effimera. Un giorno, lo sappiamo, il genere umano scomparirà. E sappiamo che l’universo farà la stessa fine… >Brian Greene accompagna i lettori in un viaggio mozzafiato dal Big Bang alla fine del tempo e ci invita a riflettere su cosa significhi l’inimmaginabile vastità che ci circonda.

Ci mostra come, a partire dal suo ordinato stato originario, l’universo si sia inesorabilmente spostato verso il caos e tuttavia si siano contemporaneamente formati i pianeti, le stelle e le galassie: isole in un mare di disordine. I meccanismi biochimici, di mutazione e selezione, la vita animata, i neuroni, i dati della realtà e il pensiero si sono evoluti in una coscienza complessa, che a sua volta ha dato origine alle culture, ai miti, alla creatività artistica, alla scienza e a un’incessante ricerca di verità ed eternità.

Nel più profondo futuro, la natura dell’universo minaccerà l’esistenza della materia stessa. Attraverso una serie di storie concatenate che spiegano i diversi strati intrecciati della realtà, dalla meccanica quantistica alla coscienza e ai buchi neri, Greene chiarisce la nostra origine, e ci offre un nitido quadro di dove ci troviamo in questo momento e qualche certezza in più su dove siamo diretti.

Autore: Brian Greene

Brian Greene Editore: Einaudi

Collana: Saggi

Genere: Divulgazione scientifica

Il tormento del diavolo

Uscita: 1 Dicembre 2020

Era il lavoro che aveva sognato fin da bambina. Ma già dal primo giorno – quando un incontro inquietante le riporta alla mente ricordi che avrebbe preferito tenere sepolti – Sophie Greenwood inizia a chiedersi se non abbia commesso un errore ad accettare quel posto. Un errore fatale. Cosa sta cercando di fare la sua ambiziosa assistente? Che fine ha fatto Miranda, la donna che occupava la sua posizione in azienda prima di lei?

Il passato – l’università, le amicizie, i flirt –, idealizzato nel ricordo di Sophie, riemerge drammaticamente imponendo alla protagonista una dolorosa revisione dei suoi rapporti personali e della sua stessa esistenza. Quando anche suo marito e sua figlia sono trascinati dentro l’incubo, la donna è costretta ad affrontare i segreti più oscuri che custodisce da anni. Mentre la sua vita va a rotoli, Sophie deve sbrigarsi a scoprire la verità sul suo nuovo lavoro. Prima che questo la uccida.

Autore: Mark Edwards

Mark Edwards Editore: Amazon Crossing

Collana: —

Genere: Thriller

Il cielo stellato fa le fusa

Uscita: 1 Dicembre 2020

È, questa che vi narro, una storia che prende vita sulle colline di Firenze, durante un giorno di maggio, in una dimora dal nome che pare scritto da Petrarca. O da Biancaneve. Villa Peyron al Bosco di Fontelucente. In questa magione profumata di fiori, caffellatte e bucati s’ha da svolgere, durante un fine settimana, un convegno prelibato che parla di Cibo e Cultura. I partecipanti, golosi di bellezza e d’arte, vengono da ogni angolo del creato.

Governante e regina della magione è la Lauretta, colei che tutto tiene a bada, sbenedizionando a destra e a manca col mestolo disinvolto, la cucina sopraffina e la ciabatta lesta quanto la lingua. Ma d’improvviso, accade l’impensabile. Il variopinto bouquet d’umani si trova rinchiuso, sprangato per un tempo assai più lungo di quello immaginato. Una clausura involontaria, un perimetro stretto stretto, anche se straordinario. Che ne sarà dei nostri sventurati, alla ventura? Sconosciuti gli uni agli altri. In fondo anche a se stessi. E non potendo più uscire, che si fa? Ci si ispira al Decameron del Ser Boccaccio, si raccontano novelle!

Autore: Chiara Francini

Chiara Francini Editore: Rizzoli

Collana: —

Genere: Narrativa contemporanea

Let them talk. Ogni canzone è una storia

Uscita: 1 Dicembre 2020

Cesare Cremonini è stato, fino a questo libro, uno dei misteri meglio custoditi della musica italiana. Di lui conoscevamo soprattutto le canzoni, l’ironia e la riservatezza. Perciò Let them talk. Ogni canzone è una storia, è un piccolo miracolo, almeno per il suo (enorme) pubblico.

In queste pagine finalmente “si espone”, ma lo fa svelandosi con estro inafferrabile, come nel suo stile. Disseminando la scrittura di indizi, di tessere che a poco a poco compongono il mosaico della sua personalità. Sì, perché il fascino di Cremonini sta anche nelle sue contraddizioni, un bambino introverso fino alle lacrime ma allo stesso tempo accentratore, esibizionista, già votato allo spettacolo.

Autore: Cesare Cremonini

Cesare Cremonini Editore: Mondadori

Collana: —

Genere: Musica

Fiori: per i Bastardi di Pizzofalcone

Uscita: 1 Dicembre 2020

Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto che sconvolge Pizzofalcone, perché l’anziano era amato da tutti nel quartiere. Lo consideravano una specie di «nonno civico», che non avendo una famiglia propria si prodigava per quelle degli altri. Aiutava i giovani spingendoli a studiare, cercando di tenerli lontani da strade senza ritorno; chiunque si rivolgesse a lui poteva contare su una parola gentile, su un po’ di attenzione, se necessario su un sostegno materiale.

Eppure è stato letteralmente massacrato. Chi può avere tanto odio, tanta rabbia in corpo da compiere un gesto simile? Poco tempo prima l’uomo si era esposto contro il racket che taglieggia i commercianti della zona, ma la pista della criminalità organizzata non convince i Bastardi, ancora una volta alle prese con un caso difficile da cui, forse, dipendono le sorti del commissariato. Un commissariato che, per loro, è ormai molto più di un luogo di lavoro. Come per Savio era il suo chiosco.

Autore: Maurizio de Giovanni

Maurizio de Giovanni Editore: Einaudi

Collana: —

Genere: Giallo

Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore

Uscita: 1 Dicembre 2020

Nel momento più cupo della pandemia, nel marzo 2020, Papa Francesco ha infranto per primo il silenzio angoscioso delle città deserte raccogliendo le domande inespresse della gente impaurita. Ha capito che le risposte di scienziati, politici ed esperti sulle cause e i rimedi di quella prova inattesa e durissima non potevano bastare e ha invitato tutti, fedeli e non credenti, a guardare più lontano, ad aprire strade verso il futuro. Le sue riflessioni, approfondite nel lungo periodo di isolamento, sono raccolte in questo libro in cui, con parole dirette e potenti, ci invita a non lasciare che questa prova risulti inutile.

Autore: Papa Francesco

Papa Francesco Editore: Piemme

Collana: —

Genere: Teologia

L’iris selvatico

Uscita: 3 Dicembre 2020

È il tramonto e noi, a occhi aperti, guardiamo un giardino, verde e rigoglioso. Ascoltiamo il suono del vento che agita un campo di margherite. Osserviamo le foglie rosse di un acero: cadono persino in agosto, nel primo buio. Guardiamo laggiù: un bocciolo di rosa selvatica comincia a schiudersi, come un cuore protetto.

Nel New England di Louise Glück, l’estate è breve e ogni fiore ha la sua voce, dolce e discreta; la stessa della poetessa, che qui canta caducità ed eternità, bellezza e morte, cura e indifferenza: il flusso del tempo che scorre, il flusso delle emozioni che scorrono sulla nostra pelle, in ogni giorno, in ogni attimo sfuggente della nostra vita. Premio Nobel per la Letteratura 2020.

Autore: Louise Glück

Louise Glück Editore: Il Saggiatore

Collana: —

Genere: Poesia

Vettel. Cavallino senza fili

Uscita: 3 Dicembre 2020

Sebastian Vettel è uno sportivo, un pilota che, fra il 2010 e il 2013, ha vinto quattro titoli mondiali consecutivi in Formula 1. In settant’anni di vita della categoria, sono solo quattro i campioni che possono dire di averlo fatto: Juan-Manuel Fangio, Michael Schumacher, Lewis Hamilton e lui.

Dopo questo poker, Vettel ha guidato la Ferrari per sei stagioni, con l’ovvio obiettivo di vincere ancora. Obiettivo fallito, da lui e dalla squadra, per tante ragioni: la cui analisi occupa buona parte di quest’opera. Chi è dunque Sebastian Vettel: un pilota sopravvalutato, che vinceva solo in condizioni di superiorità tecnica; o un campione a tutto tondo, a cui non sono sempre state date le armi giuste per ogni battaglia?

Autore: Alberto Antonini

Alberto Antonini Editore: Kenness Publishing

Collana: —

Genere: Sport

Il processo Mitford. I delitti Mitford

Uscita: 3 Dicembre 2020

Inghilterra, 1932. Una fede d’oro brilla alla mano sinistra di Louisa Cannon, il segno tangibile che la dama di compagnia di casa Mitford, è finalmente convolata a nozze con Guy Sullivan, sergente del Dipartimento d’investigazione criminale di Londra. Louisa non sta nella pelle, dopo anni al servizio dei Mitford, può finalmente congedarsi dall’illustre famiglia e, visto che Guy le ha pagato un corso di stenografia, trovare magari lavoro negli uffici del Tribunale.

Così, quando Nancy, l’audace e socievole primogenita dei Mitford, le propone di accompagnare in una crociera di tre settimane Lady Redesdale, Diana, Unity e Decca, Louisa non esita a declinare con fermezza l’invito. Lo scopo di Nancy è chiaro: allontanare Diana dal suo amante, Sir Oswald Mosley, il fondatore dell’Unione britannica dei fascisti, l’impenitente donnaiolo che la scrittrice di casa Mitford ha battezzato Sir Orco.

Tuttavia, quando uno sconosciuto col mento lungo e la carnagione giallastra si presenta al cospetto di Louisa e, a nome del governo britannico, le rivolge lo stesso invito, la ex dama di compagnia di casa Mitford non può fare altro che ascoltare e assentire. Il governo ha bisogno che lei parta per la crociera e sorvegli Diana Guinness e sua sorella minore, la signorina Unity Mitford, entrambe iscritte all’Unione britannica dei fascisti, annotando ogni loro incontro, ogni movimento insolito. Ne va della salvezza della Gran Bretagna.

Autore: Jessica Fellowes

Jessica Fellowes Editore: Neri Pozza

Collana: —

Genere: Storico

La cena degli dei

Uscita: 3 Dicembre 2020

Il Grande Vecchio era sicuro che in quel Luogo avrebbe trovato amici straordinari. La sua vita, un po’ riservata, gli aveva comunque consentito di frequentare uomini potenti, dive bellissime, campioni ineguagliabili, artisti formidabili: molti li avrebbe rivisti volentieri, qualcuno che – per anagrafe – aveva solo incrociato lo avrebbe voluto conoscere un po’ meglio. Così stilò un piccolo elenco e pregò Francangelo, il suo assistente, di cercarli.

Quando vide arrivare quel celebre tenore con l’enorme foulard al collo, quel grandissimo pilota con lo sguardo malinconico, quel ragazzo timido con la bandana in testa, quella principessa col sorriso un po’ triste e altri ospiti strabilianti capì di aver avuto un’idea bellissima. La cena fu un successo. Tutti andarono via felici. Con un cavallino fra le mani.

Autore: Marino Bartoletti

Marino Bartoletti Editore: Gallucci

Collana: —

Genere: Thriller

C’era una volta adesso

Uscita: 3 Dicembre 2020

«Tutto il mondo affrontava la stessa prova. Qualcuno ne approfittò per cambiare». Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia decide di iniziare dalla primavera dei suoi nove anni, nel 2020, quando, mentre il mondo da un giorno all’altro si rinchiude in casa, si ritrova costretto nel microcosmo di un condominio di ringhiera a fronteggiare il suo più grande nemico: quel padre che l’aveva abbandonato quando aveva solo tre anni.

Mentre tutto si stravolge, l’ansia e la paura prendono il sopravvento, la scuola viene racchiusa in un computer, i vicini cantano dai balconi e gli amori vivono storie impossibili, il piccolo Mattia, grazie all’aiuto di una nonna che dai libri e dalle stelle ha appreso la tenera saggezza della vita, e di una sorella ribelle e affettuosa, comincerà a capire qualcosa di nuovo e importante: diventare grandi significa anche provare a scommettere sugli altri e imparare a fidarsi. Persino dei più acerrimi nemici.

Autore: Massimo Gramellini

Massimo Gramellini Editore: Longanesi

Collana: —

Genere: Narrativa contemporanea

La ragazza con l’occhio di vetro e altre storie di amore dark

Uscita: 3 Dicembre 2020

Sono creature pallide e conturbanti, quelle che si aggirano fra i racconti di Stefano Fantelli. Ragazze misteriose, spesso senza nome, ammantate da un gotico fascino decadente e da una sensualità tanto sottile quanto sinistra. Non importa se vittime o carnefici, sono loro a tirare i fili delle storie con dita affusolate. Profondi occhi malinconici, figure spettrali e affascinanti, belle come le donne morte di Edgar Allan Poe e sperdute e curiose come Alice nel paese delle meraviglie, che siano adulte, adolescenti o ragazzine alle quali non è stato concesso crescere.

L’autore apre finestre su vicende oscure e surreali, dove amore e morte si mescolano in una macabra danza, destreggiandosi fra romanticismo, dramma, thriller e weird, cambiando agilmente stile e ritmo e finendo per comporre un eterogeneo dark circus di situazioni fuori dal comune, alternando storie dal tono ironico e leggero ad altre decisamente più malsane e disturbanti. Amori tetri e morbosi, innocenza perduta, cuori infranti, omicidio e vendetta.

Autore: Stefano Fantelli

Stefano Fantelli Editore: Cut-Up

Collana: —

Genere: Horror

Socrates. L’immortalità della rivolta

Uscita: 3 Dicembre 2020

Socrates ovvero dell’immortalità della rivolta è un racconto corale sulla storia del calciatore, medico e rivoluzionario Socrates, capitano del Corinthians e fondatore della Democrazia Corinthiana, una squadra di calcio che sfidò la dittatura militare brasiliana. Il calcio diventa un’avventura metaforica sulla nascita di un pensiero nuovo di Società libera dalla schiavitù dei Soldi, delle Vittorie e del Potere.

Autore: Marco GK Gnaccolini,Cosimo CZM Miorelli

Marco GK Gnaccolini,Cosimo CZM Miorelli Editore: Becco Giallo

Collana: Biografie

Genere: Sportivo

Contro la paura. La violenza diminuisce. I veri pericoli che minacciano la pace mondiale

Uscita: 10 Dicembre 2020

In questo saggio, frutto di anni di studio, che fonde capacità di analisi scientifica e tensione etica, l’autore denuncia la manipolazione delle nostre coscienze orchestrata da governi, mass media, apparati militari, e dimostra che oggi, forti dei progressi intrapresi, abbiamo le condizioni per affrontare e vincere sfide che in passato appartenevano al regno dell’utopia politica e dei sogni umanitari.

Autore: Pino Arlacchi

Pino Arlacchi Editore: Chiarelettere

Collana: Principioattivo

Genere: Società e politica

Croce d’argento. Winter Fe’ saga

Uscita: 10 Dicembre 2020

A Los Angeles Gwen sembra aver trovato un nuovo equilibrio. Lavora al Revel’s pub, va in palestra e frequenta l’Alfa della contea, con il quale ha una proposta di matrimonio in sospeso. Apparentemente la sua vita funziona, ma l’instabilità emotiva di Chase, che lo trascina in un baratro fatto di perdizione e droga, complica le cose. Gwen non può abbandonarlo una seconda volta, a costo di scontrarsi con Christian e con tutto il suo branco.

Quando anche le pressioni di Nicholas si fanno sempre più insostenibili, la giovane dai capelli color della luna trova rifugio in Jayden e nel suo gruppo. Ben presto, però, si accorgerà che c’è una minaccia più spaventosa dell’assassino di suo padre, un predatore silenzioso che ha tessuto la rete intorno a lei ed è pronto a chiuderla nella sua morsa, in una trappola senza via d’uscita. Tutte le bugie crolleranno, creando un effetto domino dalle conseguenze devastanti e irreversibili. Dopo Luna d’Inverno e Bacio di Fuoco, Croce d’Argento cambia tutte le regole per abbattere ogni certezza. Riuscirà Gwen a salvare le persone che ama senza perdere se stessa?

Autore: Ilaria Varese

Ilaria Varese Editore: La Corte Editore

Collana: —

Genere: Fantasy

Carne sprecata

Uscita: 16 Dicembre 2020

Stati Uniti, fine anni ‘80. Il paese sta per esplodere. Mentre i politici aizzano il popolo per rovesciare l’ordine costituito, il governo risponde con il pugno di ferro. Bryan, un giovane attivista, ha una scelta: opporsi a questa spirale di violenza, o diventare il protagonista del collasso di ogni cosa. Vent’anni dopo, l’epidemia ha già travolto il paese. Sara, una ragazzina, è costretta a un lungo viaggio di redenzione in ciò che rimane del mondo. È un percorso lastricato di morte, dolore, disperazione. Ma non ha scelta. O le voci continueranno a sussurrare.

Autore: Giovanni Pizzigoni

Giovanni Pizzigoni Editore: Poliniani

Collana: —

Genere: Società e politica

