Libri e fumetti: tutte le serie TV in uscita nel 2022 nel nostro agile calendario, in continuo e costante aggiornamento, con sinossi e trailer dove ovviamente disponibili. Si tratta di un calendario potenzialmente infinito vista la quantità di progetti tratti da libri di generi svariati e fumetti che vengono continuamente opzionati e messi in cantiere.

Libri e fumetti: tutte le serie TV in uscita nel 2022 con data d’uscita confermata

Discovery of Witches Stagione 3 – 7 gennaio (USA: AMC – Italia: Sky/NOW)

Terza e ultima stagione per il fantasy a tinte gotiche tratto dal libro di Deborah Harkness The Book of Life che racconta di un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono al fianco degli umani ma nascondendo la loro vera natura. Torna Teresa Palmer nei panni di una strega discendente di una delle congreghe più potenti al mondo e l’affascinante vampiro millenario Matthew Clairmont interpretato da Matthew Goode.

Superman & Lois Stagione 2 – 11 gennaio (USA: The CW – Italia: ???)

Con laprima stagione che ha esordito su Italia 1 e Infinity lo scorso 16 luglio, negli USA si è conclusa la sorprendente Superman & Lois con una seconda stagione che bissato il sorprendente successo di critica e pubblico dell’anno scorso.

Naomi Stagione 1 – 11 gennaio (USA: The CW – Italia: ???)

Naomi è basata sull’omonima serie a fumetti creata da Brian Michael Bendis. La serie seguirà le avventure di Naomi McDuffie (Kaci Walfall), una ragazza con i piedi per terra che gestisce un popolare fansite su Superman. Quando un incidente che coinvolge l’Uomo d’Acciaio scuote la sua piccola città natale del Pacifico nord-occidentale, Naomi farà una scoperta scioccante su se stessa.

Peacemaker – 13 gennaio (USA: HBO Max – Italia: ???)

La narrazione di Peacemaker riprenderà esattamente da dove si era interrotta nella scena dopo i titoli di cosa di The Suicide Squad – Missione Suicida esplorando le conseguenze, ma non solo, della missione a Corto Maltese. James Gunn ha scritto tutti gli 8 episodi della serie che comprende nel cast John Cena (Christopher Smith/Peacemaker), Chris Conrad (Adrian Chase/Vigilante), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Steve Agee (John Economos).

Raising Dion Stagione 2 – 1 febbraio (Netflix)

Nicole Reese (Alisha Wainwright, Shadowhunters) è una madre single che dopo la misteriosa morte del marito Mark avvenuta durante una tempesta, fatica a crescere da sola il figlio Dion (Ja’Sia Young), un bambino precoce e molto curioso. Un giorno Dion viene investito da un’autovettura, ma nonostante l’impatto rimane completamente illeso smaterializzandosi per poi ricomparire tra le braccia di sua madre. Questo è solo l’inizio. Nel giro di pochi giorni si manifestano tanti altri strani poteri, che né lui né sua madre sanno come gestire. Con l’aiuto del migliore amico di Mark, Pat (Jason Ritter, Parenthood), Nicole inizia a indagare sull’origine di queste abilità superiori, mentre cerca in tutti i modi di proteggere suo figlio da una pericolosa organizzazione governativa con intenzioni poco chiare.

Reacher Stagione 1 – 4 febbraio (Prime Video)

Reacher è la serie televisiva basata sui romanzi di Lee Child con protagonista l’ex-agente speciale Jack Reacher (già interpretato da Tom Cruise al cinema) i cui panni saranno vestiti da Alan Ritchson (Hank Hall/Hawk – Titans). La serie è sviluppata per Amazon Prime Video da Nick Santora (Scorpion, Prison Break) che sarà anche showrunner, produttore esecutivo insieme a Christopher McQuarrie (Mission: Impossible). La prima stagione che dovrebbe adattare, almeno secondo quanto trapelato, il primo romanzo della serie intitolato Killing Floor (Zona Pericolosa nella versione italiana).

Questa la trama:

In una piccola cittadina accade qualcosa di misterioso. Un misterioso e inspiegabile omicidio viene compiuto proprio quando un misterioso ex militare giunge in città. Il suo nome è Jack Reacher e rapidamente viene arrestato dalla polizia locale. Ex poliziotto militare, non è facile da incastrare per qualcosa che non ha commesso. In breve è libero ma non per questo intenzionato a lasciar correre la faccenda. Inizia a indagare, anche perché il tutto diventa rapidamente molto personale. Va così a caccia di vendetta perché il cadavere ritrovato è quello di suo fratello. Chiunque si porrà sulla sua strada sarà spazzato via.

The Walking Dead Stagione 11 Parte 2 – 21 febbraio (Disney Plus)

The Walking Dead 11 – Parte 2 che sarà composta da 8 nuovi episodi mentre gli otto episodi finali del lungo arco narrativo dell’undicesima stagione, composta da 24 episodi totali, saranno disponibili nel 2022 inoltrato.

Ecco come Disney Plus annuncia il ritorno della serie:

Il prossimo febbraio, The Walking Dead tornerà con gran parte dei protagonisti impegnati a combattere l’imminente battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori; mentre altri, ad Alexandria, dovranno scontrarsi con l’ira devastante di Madre Natura. Per tutti, il mondo sta letteralmente crollando davanti ai loro occhi. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra. Qualcuno ritroverà la speranza. Altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno. Resta una sola verità: le vite sono appese a un filo e ogni decisione cambierà drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità.

Star Trek: Picard Stagione 2 – 4 marzo (Prime Video)

Star Trek: Picard Stagione 2 vede nuovamente Sir Patrick Stewart nell’iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in “Star Trek: Next Generation”. La serie seguirà le vicende del leggendario personaggio, nel capitolo successivo della sua vita. La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Michael Chabon, Doug Aarniokoski, Dylan Massin, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi di questa seconda stagione, Aaron Baiers (Secret Hideout) e Kirsten Beyer sono co-produttori esecutivi. Akiva Goldsman e Terry Matalas saranno i co-showrunner della seconda stagione.

Il cast della seconda stagione di Star Trek: Picard include Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady e Brent Spiner.

The Boys Presents: Diabolical – 4 marzo (Prime Video)

The Boys Presents: Diabolical è la serie antologica animata di otto episodi ambientata nell’universo di The Boys. The Boys. Gli episodi – in un mini-formato della durata di 12-14 minuti e ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione – riveleranno storie inedite ambientate nell’universo di The Boys, portate in vita da alcune delle menti più creative e geniali dell’intrattenimento di oggi, tra cui Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

Outlander Stagione 6 – 6 marzo (Starz)

La serie time-traveling romance basata sulla serie di libri firmati da Diana Gabaldon sta per tornare con una sesta stagione basata più precisamente su A Breath of Snow and Ashes.

The Orville Stagione 3: New Horizons – 10 marzo (USA: Hulu – Italia: 2 giugno Disney Plus)

Torna la serie parodia, ma non troppo, di Star Trek creata da Seth MacFarlane (I Griffin).

Ambientato 400 anni nel futuro, la serie segue le avventure della Orville, un’astronave esplorativa di medio livello. Il suo equipaggio, sia umano che alieno, affronta le meraviglie e i pericoli dello spazio.

Halo – 24 marzo (USA: Paramount Plus – Italia: Sky/NOW)

La serie TV di Halo sarà composta da 9 episodi e la prima stagione di concentrerà nel raccontare la guerra fra il United Nations Space Command ed i Covenant.

Otto Bathurst, già regista di vari episodi di Black Mirror e Peaky Blinders, dirigerà un cast composto da Pablo Schreiber (Master Chief), Natascha McElhone (nei panni della dottoressa Catherine), Bokeem Woodbine (il soldato Soren-066) e Shabana Azmi (che interpreterà l’ammiraglio Margaret Parangosky). Ma non solo: Bentley Kalu vestirà i panni e l’armatura dello Spartan Vannack-134, Natasha Culza sarà Spartan Riz-028 e infine Kate Kennedy sarà Spartan Kai-125, oltre a Yerin Ha nel ruolo di un personaggio misterioso di nome Quan Ah.

Moon Knight – 30 marzo (Disney Plus)

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto. Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

Obi-Wan Kenobi – 25 maggio (Disney Plus)

Obi-Wan Kenobi sarà ambientata circa 10 anni dopo La Vendetta dei Sith e prima di Una Nuova Speranza, in quella che ormai è stata definiva l’era del Regno dell’Impero ed in cui sono stati ambientati altri progetti come Solo o The Bad Batch. La serie in 6 episodi esplorerà dal punto di vista di Obi-Wan non solo la trasformazione di Anakin in Vader ma anche la pericolosità di una galassia in cui ai Jedi viene letteralmente data la caccia sotto le leggi Sith di Palpatine. Ewan McGregor tornerà a vestire i panni di Obi-Wan mentre Hayden Christensen quelli di Anakin/Vader.

Stranger Things Stagione 4 – 27 maggio/1° luglio (Netflix)

Stranger Things Stagione 4 sarà composta da 9 episodi. La stagione verrà divisa in due parti: la prima parte debutterà il 27 maggio, mentre la seconda il 1° luglio. Netflix ha anche confermato che la quinta stagione sarà anche l’atto conclusivo della serie.

Dopo la fine della scorsa stagione, abbiamo visto i giovani protagonisti di Stranger Things prendere strade diverse, abbandonando la cittadina di Hawkins in cui si sono svolte le vicende sinora. Nel nuovo trailer pubblicato oggi da Netflix veniamo trasportati in California: la protagonista del video è Milly Bobby Brown, la Eleven della serie, che sta raccontando al suo fidanzato Mike (Finn Wolfhard) la sua nuova vita in una nuova città, nell’attesa di poterlo finalmente rincontrare la prossima primavera. Il finale del video però sembra promettere che per i due ragazzi e i loro amici si prospetterà un futuro piuttosto turbolento.

The Boys Stagione 3 – 3 giugno (Amazon Prime Video)

The Boys Stagione 3 debutterà su Prime Video con tre episodi il 3 giugno. Nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì fino a un epico finale di stagione l’8 luglio. La stagione sarà composta quindi in totale da 8 episodi.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dei – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che portano avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e sulla Vought – la società multi-miliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.

Ms. Marvel – (8 giugno Disney Plus)

Ms. Marvel vede per la prima volta sullo schermo Kamala Khan, un’americana pakistana di 16 anni di Jersey City. Aspirante artista, avida giocatrice e scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan degli Avengers e di uno in particolare, Capitan Marvel. Ma Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, fino a quando non ottiene i super poteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Iman Vellani interpreta Kamala Khan, aka Ms. Marvel. La serie è diretta dagli executive producer Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy, con l’executive producer Bisha K. Ali nel ruolo di capo sceneggiatrice. Ms. Marvel debutterà su Disney+ nell’estate del 2022.

The Umbrella Academy Stagione 3 – (Netflix)

The Umbrella Academy Stagione 3 riprenderà da dove si è interrotta la seconda stagione. Dopo aver scongiurato la fine del mondo nel 1963, i ragazzi sono tornati al presente, dove però hanno scoperto con grande stupore come è stata cambiata la loro linea temporale. Sir Reginald è ancora vivo e ora guida la Sparrow Academy, insieme a Ben, anch’egli ancora vivo, che ricopre la posizione di Sparrow Numero Due ed è descritto come un “tattico machiavellico“. Il resto degli Sparrow è composto da Justin Cornwell come Marcus/Numero Uno, Britne Oldford come Faye/Numero Tre, Jake Epstein come Alphonso/Numero Quattro, Genesis Rodriguez come Sloane/Numero Cinque e Cazzie David come Jayme/Numero Sei . Il casting dell’ultimo Sparrow, Christopher non è stato ancora annunciato.

Resident Evil – (14 luglio Netflix)

La serie live-action sviluppata da Netflix e ispirata all’omonimo franchise videoludico sarà incentrata sulla famiglia Wesker, alle prese con un nuovo mistero legato a Raccoon City. La prima stagione della serie sarà composta da 8 episodi della durata di circa 1 ora l’uno. Della sceneggiatura se ne occuperà Andrew Dabb (Supernatural), mentre Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) dirigerà i primi 2 episodi.

Questa una breve sinossi:

La città di Clearfield, MD è rimasta a lungo all’ombra di tre colossi apparentemente non correlati: la Umbrella Corporation, il dismesso Greenwood Asylum e Washington, D.C . Oggi ventisei anni dopo la scoperta del T-Virus, segreti custoditi dai tre inizieranno a essere rivelati ai primi segni di epidemia.

The Sandman (5 agosto Netflix)

The Sandman è l’adattamento della celebre serie Vertigo firmate da Neil Gaiman.

Nel cast della serie Kirby Howell-Baptiste nei panni di Morte, la sorella più saggia, simpatica e sensibile del protagonista interpretato da Tom Sturridge. Assieme a loro troveremo anche Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman, Niamh Walsh, Joely Richardson, David Thewlis, Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal, Sandra James Young e Patton Oswalt. Park e Preston interpretano rispettivamente i gemelli Desiderio e Disperazione, nonché gli altri Eterni e fratelli di Sogno. Coleman sarà invece Johanna Constantine, un’avventuriera dell’occulto e la bis-bis-bisnonna di John Constantine. Inoltre, Walsh interpreta la versione giovane di Ethel Cripp (per chi non lo sapesse, si tratta dell’amore di Roderick Burgess e la madre di John Dee). Quando invece Ethel sarà una donna dalle identità multiple, il ruolo passerà alla Richardson (Nip/Tuck, The Rook). Il temibile John Dee, invece, sarà interpretato da Thewlis.

She-Hulk: Attorney at Law – (18 agosto Disney Plus)

Tatiana Maslany è She-Hulk/Jennifer Walters, un avvocato specializzato in casi legali riguardanti i superuomini. She-Hulk accoglierà nella serie una schiera di personaggi Marvel, tra cui Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, e Abominio, interpretato da Tim Roth. La nuova serie comedy in arrivo su Disney+ nel 2022 è diretta dall’executive producer Kat Coiro insieme a Anu Valia. L’executive producer Jessica Gao ha il ruolo di capo sceneggiatrice.

House of Dragon – (USA: HBO Max – Italia: 22 agosto Sky/NOW)

House of the Dragon è tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin ed è ambientata circa 200 anni prima degli eventi vissuti ne Il Trono di Spade e si concentrerà sulla Casa Targaryen. Nello specifico la serie narrerà della guerra civile nota come la Danza dei Draghi, che ha diviso non solo la famiglia Targaryen, ma l’intero regno in due fazioni in guerra fra di loro: i verdi e i neri.

House of the Dragon è interpretato da Paddy Considine nei panni di King Viserys I Targaryen, Matt Smith (Doctor Who) nei panni del principe Daemon Targaryen, Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint nei panni Lord Corlys Velaryon, Rhys Ifans come Otto Hightower e Fabien Frankel come Ser Criston Cole.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – 2 settembre (Prime Video)

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porta per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

The Walking Dead Stagione 11 Parte 3 – 3 ottobre (Disney Plus)

Sulla scia dell’opprimente presenza delle cavallette, una forza ancora più grande si sta abbattendo su ogni singolo membro di ciascuna comunità. Con le bandiere del Commonwealth issate a Hilltop, Alexandria e Oceanside, per coloro che si trovano in viaggio non c’è tempo per elaborare strategie. È una corsa contro il tempo per rimanere vivi e portare fuori coloro che vivono ancora nel Commonwealth prima che Hornsby possa compiere la sua vendetta. L’articolo di Connie ha creato più caos del previsto, all’interno del Commonwealth. Esponendo la corruzione di Milton, la speranza di creare una vita migliore e più equa per tutti potrebbe invece mettere a rischio chiunque. Con l’enorme debito del gruppo e l’assenza di un altro posto valido in cui vivere, andarsene non è mai stata un’opzione. Ma se la loro prossima mossa dovesse fallire, nemmeno restare lo sarebbe. Ciò che stanno per intraprendere non farà altro che aumentare i pericoli e le conseguenze. Il tempo scorre anche per i protagonisti all’interno del Commonwealth. Mentre ogni gruppo continua a trovarsi in situazioni incontrollabili, le minacce sia vive che morte sono in agguato dietro ogni angolo. La pressione che incombe si avvicina sempre di più verso il giorno della resa dei conti per tutti. La somma dei loro viaggi individuali convergerà in uno solo o li dividerà per sempre? La lotta per un futuro continua a essere esasperata dalla minacciosa popolazione degli erranti. Non tutti sopravvivranno, ma per alcuni i morti che camminano continuano a vivere…

Libri e fumetti: tutte le serie TV in uscita nel 2022 con data di uscita da confermare

Good Omens Stagione 2 (Amazon Prime Video)

Torneranno per Good Omens 2, i pluripremiati Michael Sheen (Quiz, Staged) e David Tennant (Des, Staged) torneranno nei ruoli dei protagonisti, l’angelo Azraphel e il demone Crowley, un improbabile duo unitosi per salvare il mondo dall’apocalisse. La seconda stagione sarà composta da 6 episodi.

La nuova stagione esplorerà nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley. Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Star Trek: Strange New Worlds (USA: Paramount+ – Italia: settembre da confermare)

Star Trek: Strange New Worlds è ambientata dopo la seconda stagione di Star Trek: Discovery, in cui vennero introdotti Mount, Romijn e Peck nei panni di Pike, Numero Uno e Spock. Si tratta quindi di un prequel rispetto alla The Original Series perché Star Trek: Strange New Worlds vedrà proprio il Capitano Pike al comando della U.S.S. Enterprise esplorare la galassia. Al momento non abbiamo altri dettagli sulla trama.

Torneranno Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn in quelli di Numero Uno e Ethan Peck in quelli di Spock. Celia Rose Gooding raccoglie l’importante testimone come nuova Uhura di Nichelle Nichols che interpretò il personaggio in The Original Series e di Zoe Saldana che lo interpretò nella trilogia di J.J. Abrams. Dalla The Original Series però ritorneranno anche altri personaggi con volti ovviamente nuovi, si tratta di Jess Bush che interpreterà l’infermiera Christine Chapel (interpretata originariamente da Majel Barrett), Babs Olusanmokun che interpreterà il Dott. M’Benga (interpretato originariamente da Booker Bradshaw). Compariranno ovviamente anche nuovi personaggi: Christina Chong interpreterà La’an Noonien-Singh (attenzione al cognome del personaggio uguale a quello del mitico Khan), Melissa Navia sarà il Tenente Erica Ortegas e Bruce Horak sarà il misterioso Hemmer.

The Last of Us – (USA: HBO Max – Italia: ???)

The Last of Us è l’adattamento dell’omonimo videogioco sviluppato da Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e The Mighty Mint prodotto da Craig Mazin, autore della miniserie Chernobyl, oltre che dal co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann.

La serie riprenderà in larga parte la trama del primo capitolo videoludico. Joel (Pedro Pascal) è uno dei pochi sopravvissuti a una catastrofe sanitaria che ha quasi del tutto sterminato l’intera popolazione mondiale. Il suo compito sarà quello di scortare una giovane ragazza di nome Ellie (Bella Ramsey) attraverso alcune zone impervie dell’America, per uno scopo per ben preciso che non gli sarà dato sapere, perlomeno all’inizio. Nel cast anche Nico Parker nei panni della figlia di Joel, Sarah, Gabriel Luna nei panni di Tommy, Anna Torv nei panni di Tess e Merle Dandridge che riprende il ruolo di Marlene, leader dei Firefly.

Wednesday – (Netflix)

Wednesday, sarà incentrata sulle vicissitudini di Wednesday (Mercoledì) Addams che, ora studentessa del college, dovrà imparare a padroneggiare i suoi particolari poteri e cercare di fermare un’inquietante ondata di omicidi che funesta la zona, pensando nel frattempo anche allo studio e coltivare nuove amicizie e relazioni, come una teenager qualsiasi. Naturalmente però, sempre con la sua strana e un po’ (tanto) sinistra famiglia intorno.

Al Gough e Miles Millar hanno creato la serie e ne saranno anche gli showrunner e i produttori esecutivi. Tim Burton dirigerà la serie e ne sarà anche produttore esecutivo. Il cast vede Jenny Ortega nel ruolo di Wednesday, Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia Addams e Luis Guzmán nel ruolo di Gomez Addams.

The Witcher: Blood Origin (Netflix)

The Witcher: Blood Origin è uno spin-off ambientato in un mondo elfico 1.200 anni prima degli eventi narrati nella serie principale e rivelerà le origini del primo strigo, ovvero del primo witcher.

Il cast della serie vede Michelle Yeoh nei panni di Scían, Laurence O’Fuarain nei panni di Fjall e Sophia Brown nei panni di Éile.

DMZ Stagione 1 – (USA: HBO Max – Italia: ???)

DMZ è l’adattamento televisivo della serie DC/Vertigo scritta da Brian Wood e disegnata dall’italiano Riccardo Burchielli sviluppato da Roberto Patino (Westworld) e Ava DuVernay (When They See Us).

Il cast è guidato da Rosario Dawson (Briarpatch, Rent, Sin City) e Benjamin Bratt (Law & Order, Traffic) e vi fanno parte anche Hoon Lee (Banshee, Warrior), Freddy Miyares (When They See Us, The L Word: Generation Q) e Jordan Preston Carter (The Haves and the Have Nots). Nella serie, la protagonista sarà il personaggio di Rosario Dawson, descritto come “una coriacea dottoressa che intraprende un viaggio straziante per salvare vite mentre cerca disperatamente suo figlio perduto”. La serie è ambientata in un imprecisato futuro in cui gli Stati Uniti stanno vivendo una Seconda Guerra Civile.

Willow La Serie – (Disney Plus)

Warwick Davis presenta il cast delle serie basata sulla pellicola cult che include Ruby Cruz (Omicidio a Easttown), Erin Kellyman (The Falcon and The Winter Soldier), Ellie Bamber (The Serpent), Tony Revolori (Spider-Man: No Way Home), Amar Chadha Patel (The Third Day) e Dempsey Bryk (The Birch).

Intervista con il Vampiro – (USA: AMC; Italia: ???)

AMC adatterà il celebre romanzo di Anne Rice, già trasposto al cinema negli anni ’90 in un cult con Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst, in una serie TV la cui prima stagione sarà composta da 8 episodi. La sceneggiatura è a cura di Rolin Jones, il quale figura anche come creatore e showrunner della serie tramite il suo accordo con AMC Studios, oltre ad essere produttore esecutivo assieme a Mark Johnson, Anne Rice e Christopher Rice.

Jacob Anderson (Verme Grigio ne Il Trono di Spade) presterà il volto al vampiro Louis de Pointe Du Lac, mentre Sam Reid sarà Lestat de Lioncourt, mentre Claudiasarà interpretata dalla giovane attrice Bailey Bass.

The Mandalorian Stagione 3 – (Disney Plus)

Titans Stagione 4 – (USA: HBO Max – Italia: Netflix)

Doom Patrol Stagione 3 – (USA: HBO Max – Italia: Amazon Prime Video)

Pennyworth Stagione 3 (USA: HBO Max – Italia: ???)

Stargirl Stagione 3: Freenemies (USA: The CW – Italia: ???)

Queste Oscure Materie Stagione 3 – (USA: HBO Max – Italia: Sky/NOW)

Sweet Tooth Stagione 2 – (Netflix)