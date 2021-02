I libri da leggere: le uscite di Febbraio 2021

Quali sono i libri e gli Ebook in uscita a Febbraio 2021 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? Gennaio è giunto al termine e il nuovo anno ha già dato dimostrazione di essere molto particolare per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus con l’arrivo dei nuovi vaccini. Se lo stress da lavoro o da studio vi sfiancano, cosa c’è di meglio di rilassarsi con una bella lettura? Ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno a Febbraio 2021 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

Il silenzio

Uscita: 2 Febbraio 2021

Manhattan, 2022. Una coppia è in volo verso New York, di ritorno dalla loro prima vacanza dopo la pandemia. In città, in un appartamento nell’East Side, li aspettano tre loro amici per guardare tutti insieme il Super Bowl: una professoressa di fisica in pensione, suo marito e un suo ex studente geniale e visionario. Una scena come tante, un quadro di ritrovata normalità. Poi, all’improvviso, non annunciato, misterioso: il silenzio.

Tutta la tecnologia digitale ammutolisce. Internet tace. I tweet, i post, i bot spariscono. Gli schermi, tutti gli schermi, che come fantasmi ci circondano ogni momento della nostra esistenza, diventano neri. Le luci si spengono, un black-out avvolge nelle tenebre la città (o il mondo intero? Del resto come fare a saperlo?) L’aereo è costretto a un atterraggio di fortuna. E addio Super Bowl. Cosa sta succedendo? È l’inizio di una guerra, o la prima ondata di un attacco terroristico? Un incidente? O è il collasso della tecnologia su se stessa, sotto il proprio tirannico peso? È l’apparizione di un buco nero, l’aprirsi di una piega dello spazio e del tempo in cui le nostre vite scivolano inesorabilmente?

Autore: Don DeLillo

Don DeLillo Editore: Einaudi

Collana: Supercoralli

Genere: Narrativa Moderna e Contemporanea

Bianco è il colore del danno

Uscita: 2 Febbraio 2021

Quattro anni fa Francesca Mannocchi scopre di avere una patologia cronica per la quale non esiste cura. È una giornalista che lavora anche in zone di guerra, viaggia in luoghi dove morte e sofferenza sono all’ordine del giorno, ma questa nuova, personale convivenza con l’imponderabile cambia il suo modo di essere madre, figlia, compagna, cittadina. La spinge a indagare sé stessa e gli altri, a scavare nelle pieghe delle relazioni più intime, dei non detti più dolorosi, e a confrontarsi con un corpo diventato d’un tratto nemico. La spinge a domandarsi come crescere suo figlio correndo il rischio di diventare disabile all’improvviso e non potersi quindi occupare di lui come prima. Essere malata l’ha costretta a conoscere il Paese attraverso le maglie della sanità pubblica, e ad abitare una vergogna privata e collettiva che solo attraverso l’onestà senza sconti della letteratura lei ha trovato il coraggio di raccontare.

Autore: Francesca Mannocchi

Francesca Mannocchi Editore: Einaudi

Collana: Einaudi. Stile libero big

Genere: Famiglia e salute

Il gioco delle ultime volte

Uscita: 2 Febbraio 2021

Quando è stata l’ultima volta che abbiamo fatto o visto qualcosa senza sapere che sarebbe stata l’ultima? Per Ale, diciassette anni, è quel pomeriggio a Torino all’uscita dalla palestra. Per Nicola, il medico che l’ha soccorsa, è stato trent’anni prima, ad Amsterdam, quando è inciampato in un dolore troppo grosso. E mentre Ale lotta in ospedale tra la vita e la morte, Nicola trascorre qualche giorno in una baita di montagna con vecchi e nuovi amici: giorni che hanno tutto il sapore del Grande freddo. Ci sono quattro uomini e quattro donne, in quella baita, e ci sono i loro segreti inconfessati. Ma i segreti e i ricordi, quando riaffiorano, non conoscono affatto le buone maniere.

Autore: Margherita Oggero

Margherita Oggero Editore: Einaudi

Collana: Supercoralli

Genere: Thriller

Io sono Gesù

Uscita: 4 Febbraio 2021

Un giovanissimo viandante in un cammino pieno di sorprese, passioni e tradimenti, dolcezza e violenza. È il Gesù di Calaciura. Strutturato quasi come un feuilleton o una serie televisiva, punteggiato di colpi di scena, innervato da una tensione costante, nel suo nuovo romanzo l’autore reinventa una delle storie più grandi mai raccontate.

Autore: Giosuè Calaciura

Giosuè Calaciura Editore: Sellerio Editore Palermo

Collana: Il contesto

Genere: Narrativa Moderna e Contemporanea

