Esistono molti modi di assecondare la nostra passione per i mattoncini. Uno di questi è quello di comprare e sfogliare i libri fotografici di opere e creazioni in mattoncini che AFOL Designer e LCP- LEGO Certified Professional realizzano in tutto il mondo. La lettura dei libri fotografici LEGO è interessante perchè le foto sono accompagnate dalla biografia degli autori, da informazioni sulle tecniche costruttive utilizzate o persino da consigli tecnici su come calcolare la scala dei modelli da realizzare, dei pezzi da utilizzare per realizzare certi particolari etc. Vediamo una selezione di libri fotografici che i Mastri Librai di Tom’s hanno trovato per voi. Buona lettura!

I migliori libri fotografici LEGO

Nello stilare l’elenco di libri da proporvi, ci siamo concentrati su quelli che includono le opere e le creazioni dei più noti tra gli AFOL Designer oppure degli LCP- LEGO Certified Professional più famosi. Quasi tutti i volumi esistono anche in versione Kindle. Vi consigliamo di optare però per la versione cartacea: le foto si apprezzano molto, molto meglio!

The Art of the Brick: A Life in LEGO di Nathan Sawaya (in inglese) | € 24,96 su Amazon

Nathan Sawaya è famoso per le sue incredibili (a volte surreali) sculture e ritratti, tutti realizzati con mattoncini LEGO. Il volume è una splendida vetrina a colori dell’opera che ha reso Nathan Sawaya l’artista LEGO più famoso del mondo. Con centinaia di foto della sua impressionante arte e dettagli dietro le quinte su come sono nate queste creazioni, The Art of the Brick è uno sguardo interiore su come Nathan Sawaya ha trasformato un giocattolo in una forma d’arte.

Steampunk LEGO di Guy Himber (in inglese) | € 24,96 su Amazon

Ricco di immagini di mongolfiere e dirigibili, mono-ruote e biciclette penny-farthings (le iconiche bici di inizio del 19esimo secolo) armadi della curiosità e robot a bizzeffe tutti realizzati con mattoncini LEGO, il volume è una vera e propria galleria illustrata di tesori dell’epoca vittoriana. Questo libro da tavolino a colori è stato pensato e realizzato come un diario dell’esploratore dell’epoca vittoriana, il capitano Herbert Jobson, mentre cataloga le meraviglie del mondo per la regina Vittoria. Il pluripremiato costruttore di LEGO e maestro degli effetti speciali Guy Himber combina meraviglie costruite in mattoni con un racconto di cappa e spada, affascinanti curiosità storiche e autentici dettagli in stile Steampunk per dare vita a questa storia fantastica.

L’incredibile LEGO Technic. Automobili, camion, robot e… di Pawel “Sariel” Kmiec (in italiano) | € 25,41 su Amazon

Dai carri armati agli autocarri con rimorchio, tutti i modelli illustrati in questo libro utilizzano ingranaggi, pulegge, pneumatici e motori elettrici LEGO Technic per muoversi realmente. Le pagine del volume illustrano supercar LEGO, veicoli da cantiere, monster truck, imbarcazioni e molte altre creazioni realizzate dagli appassionati, oltre a note progettuali e analisi a raggi X degli incredibili meccanismi interni, permettendo al lettore di osservare da vicino e di imparare come i costruttori esperti utilizzino differenziali, sospensioni, collegamenti e complessi sistemi di ingranaggi nelle loro costruzioni. Ai costruttori alle prime armi, così come ai fan di LEGO di lunga data, “L’incredibile LEGO Technic” offre una visione esclusiva degli aspetti artistici e ingegneristici di questa attività, grazie alla quale ciascuno potrà dar vita alle proprie creazioni LEGO.

Beautiful LEGO di Mike Doyle (in inglese) | € 24,96 su Amazon

Metti insieme centinaia di migliaia di mattoncini LEGO e decine di artisti. Cosa ottieni? Ottieni Beautiful LEGO, un compendio di opere d’arte in mattoncini LEGO che mette in mostra un’incredibile varietà di creazioni che vanno da repliche incredibilmente realistiche di oggetti di uso quotidiano a monumenti famosi, passando per fantasiosi rendering di astronavi, palazzi e creature mitiche. Incontrerete anche le menti dietro l’arte. Le interviste con gli artisti vi porteranno all’interno del processo creativo che trasforma semplici mattoni di plastica in notevoli capolavori LEGO.

Beautiful LEGO 2: DARK di Mike Doyle (in inglese) | € 8,77 su Amazon

Beautiful LEGO 2: Dark. Un volume che mette in mostra capolavori oscuri (realizzati con toni scuri, toni di grigio, uso di bianco e nero) in mattoncini LEGO di artisti di tutto il mondo. Da sculture realistiche di inquietanti crawler a opere impressioniste di incubi oscuri, questa collezione vi lascerà meravigliati ad ogni passo. Ma il buio ha il suo lato più chiaro, anche con sculture di cioccolato fondente e tanto humor nero in mostra. Fantasie gotiche e orrori fantascientifici prendono vita in scene create interamente con il semplice mattone LEGO. Entrate in un mondo di pura immaginazione con Beautiful LEGO 2: Dark.

Beautiful LEGO: Wild! di Mike Doyle (in inglese) | € 20,80 su Amazon

Scene dalla natura prendono vita nell’ultima collezione curata da Mike Doyle di arte con i mattoncini LEGO, Beautiful LEGO: Wild! Dalle meraviglie botaniche alle adorabili creature – come una famiglia di lontre marine composta da 3.500 pezzi LEGO – ogni pagina è sicura di deliziare l’artista e il naturalista in tutti noi. Le interviste con i Master Builder di tutto il mondo vi daranno un assaggio dell’ispirazione che sta dietro a queste incredibili opere d’arte. Scoprite incredibili paesaggi, insetti, creature mitiche e molto altro ancora, il tutto all’interno delle incantevoli pagine di Beautiful LEGO: Wild!

The Art of LEGO Scale Modeling di Dennis Glaasker e Dennis Bosman (in inglese) | € 25,57 su Amazon

L’arte della modellazione in scala con i mattoncini LEGO mostra incredibili repliche di veicoli reali costruite da AFOL Designer, mostrando ogni dettaglio sorprendente con fotografie di alta qualità. Vi piacerà sfogliare le immagini di decine di modelli, tra cui auto di Formula 1, veicoli da cantiere, navi, treni, aerei e camion di tutti i tipi. Gli autori Dennis Glaasker e Dennis Bosman stessi condividono i loro impressionanti modelli in mattoncini LEGO e mettono in evidenza i modelli dei costruttori di tutto il mondo. L’arte della modellazione in scala con i mattoncini LEGO comprende anche consigli e trucchi che descrivono il processo di progettazione e costruzione.

LEGO Architecture: The Visual Guide di Phil Wilkinson (in inglese) | € 37,42 su Amazon

Realizzato in stretta collaborazione con LEGO Group e con Adam Reed Tucker, il fondatore della linea LEGO Architecture, il volume analizza in modo approfondito gli artisti, i costruttori e le ispirazioni che lavorano dietro le quinte della linea LEGO Architecture. Splendidamente illustrata e commentata, questa guida visiva permette di esplorare il processo creativo del team LEGO nella progettazione dei set e di capire come i Designer LEGO hanno tradotto tali edifici iconici in set LEGO costruibili.

Immagini straordinarie e un’esplorazione approfondita degli edifici reali come il Guggenheim o l’Empire State Building, su cui si basa la serie LEGO Architecture, vi offrono uno sguardo completo sulla creazione di questi complessi set. Scoprite perché il team LEGO ha scelto determinati pezzi e quali particolari sfide ha dovuto affrontare. Leggete l’ispirazione dietro i processi creativi e quali tecniche di progettazione e costruzione sono state utilizzate in vari set. Con i profili degli artisti e dei Designer LEGO che hanno creato la serie e confezionato in un’elegante custodia protettiva, il volume è un vero e proprio tour illustrato della serie LEGO Architecture in tutti i suoi dettagli.

Architetto con i LEGO di Tom Alphin (in italiano) | € 21,16 su Amazon

Avete mai sognato di ricreare a casa vostra i monumenti e gli edifici più celebri del mondo? Avete mai immaginato di imitare i più famosi architetti moderni? Se ci avete pensato almeno una volta ecco il libro che fa per voi. Con “Architetto con i LEGO”, infatti, potrete facilmente ricostruire in scala anche i palazzi più complessi e i grattacieli più arditi, solo utilizzando i mitici mattoncini LEGO. Per farlo, però, dovrete diventare a vostra volta un po’ architetti! Questo libro vi aiuterà fornendovi le informazioni essenziali sulle principali evoluzioni dell’architettura degli ultimi tre secoli e mettendovi a disposizione, in tavole specifiche e nella “Guida del Costruttore”, istruzioni e tanti consigli utili per assemblare i pezzi. Così, prendendo spunto dagli edifici famosi e dall’esempio di alcuni veri e propri “architetti” con i mattoncini LEGO, potrete progettare e realizzare il palazzo dei vostri sogni.