Libri, fumetti e videogiochi: tutte le serie tv in uscita nel 2023 nel nostro agile calendario, in continuo e costante aggiornamento, con anticipazioni, date e trailer dove ovviamente disponibili. Siamo agli inizi del 2023 e fra nuove uscite e annunci c’è sicuramente tantissimo da vedere.

Libri, fumetti e videogiochi: tutte le serie tv in uscita nel 2023

La vita bugiarda degli adulti – 4 gennaio 2023

Tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti è arrivata a gennaio su Netflix. Diretta da Edoardo De Angelis, nel suo cast vediamo: Valeria Golino, Alessandro Preziosi e Giordana Marengo.

Ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall’infanzia all’adolescenza negli anni Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

Totenfrau. La signora dei morti – 5 gennaio Fumetti serie tv in uscita 2023

Il 5 gennaio vede l’uscita di Totenfrau. La signora dei morti, serie austriaca basata sulla saga bestseller di Bernhard Aichner, che descrive un’impresaria di pompe funebri sconvolta dall’omicidio del marito.

Il commissario Gamache. Misteri a Three – 8 gennaio

Il commissario Gamache. Misteri a Three, sarà su Sky e su NOW dall’8 gennaio, con la storia dell’ispettore Armand Gamache (Alfred Molina) del romanzo di Louise Penny, Natura morta.

Le Streghe di Mayfair – 8 gennaio

Il 2023 vedrà anche il debutto di Le Streghe Mayfair, serie scritta e prodotta da Esta Spalding e Michelle Ashford e tratta dalle opere di Anne Rice . L’8 gennaio vedremo Alexandra Daddario nei panni della dottoressa Rowan Fielding, una neurochirurga che scopre di essere l’erede di una potente famiglia di streghe.

I delitti del BarLume – 10 gennaio

I delitti del BarLume 10, tornerà su Sky Cinema e su NOW dal 10 gennaio: tratta dai racconti di Marco Malvaldi, la serie racconta di un barista dall’istinto investigativo di nome Massimo Viviani (Filippo Timi).

Wolf Pack – 26 gennaio

Nel mese di gennaio, su Paramount+, arriva anche Wolf Pack, la serie tv prodotta da Jeff Davis che riprende la saga di Edo Van Belkom sui licantropi, e Le cronache di Spiderwick, con Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray, Rodrigo Santoro e Sarah Michelle Gellar.

Lockwood & Co. – 27 gennaio

Nello stesso periodo abbiamo anche Lockwood & Co., serie tv firmata Netflix che prende spunto dai romanzi di Jonathan Stroud. In una Londra familiare “una ragazza con straordinarie doti paranormali si unisce a due capaci adolescenti di una piccola agenzia cacciafantasmi per lottare contro gli spiriti mortali che terrorizzano Londra”, si legge nella sinossi ufficiale.

Dear Edward – 3 febbraio

il 3 febbraio arriverà, su Apple TV Plus, la serie drammatica Dear Edward, con Connie Britton, Taylor Schilling e Colin O’Brien, basata sul romanzo Non sprecare il tempo, non sprecare l’amore di Ann Napolitano, raccontando le vicende di un dodicenne che sopravvive a un incidente aereo in cui perde i suoi cari.

Fiori sopra l’inferno – 13 febbraio

Anche Fiori sopra l’inferno di Ilaria Tuti diventerà una serie tv per mano di Rai. Diretta da Carlo Carlei, Elena Sofia Ricci vestirà i panni della protagonista affiancata da Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata; co-prodotta da Rai Fiction con Publispei, la storia si ambienta a Travenì, un piccolo paesino delle Dolomiti nel Friuli che vede protagonista il commissario di Polizia Teresa Battaglia. Fiori sopra l’inferno è stata sceneggiata da Donatella Diamanti, Valerio D’Annunzio e Mario Cristiani.

Gotham Knights – 14 marzo 2023 (USA)

Ambientata in una Gotham City in cui Bruce Wayne è stato assassinato, Gotham Knights racconta del destino del figlio adottivo. Impegnato in una storia di vendetta e giustizia, il giovane troverà volti vecchi e nuovi lungo il suo cammino.

Prodotta da Warner Bros. Television e Berlanti Productions e scritta da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams Gotham Knights, il suo cast comprende Oscar Morgan, Anna Lore, Olivia Rose Keegan, Navia Robinson, Fallon Smythe, Tyler DiChiara e Misha Collins.

Rocco Schiavone e altre – 29 marzo

Sulla Rai, nel 2023, vedremo tornare anche Rocco Schiavone 5, personaggio creato da Antonio Manzini. Mentre le date de Il Commissario Ricciardi 2 sono ancora da capire, tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni, e di Imma Tataranni 3, protagonista ideata dalla scrittrice Mariolina Venezia.

Varie 2023

Su Rai 2 dovrebbe arrivare anche la serie tv tratta da Il quinto giorno di Franz Schätzing, l’eco-thriller che si chiede cosa succederebbe se la natura si ribellasse all’umanità. In tutto ciò troviamo anche La Caduta della Casa degli Usher, una serie tv tratta da un racconto di Edgar Allan Poe con protagonista l’attore Frank Langella.

I leoni di Sicilia – 2023

Tratta dall’omonimo libro di Stefania Auci, I leoni di Sicilia racconta le vicende della famiglia palermitana dei Florio, dal 1799 fino all’Unità d’Italia. Questa saga familiare letteraria, quindi, si prepara ad approdare sul piccolo schermo diretta da Paolo Genovese e targata Disney Plus. Nel suo cast troviamo: Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Michele Riondino, Miriam Leone, Ester Pantano e Donatella Finocchiaro.

M. Il figlio del secolo – 2023

Nel 2023 Avremo anche la miniserie in 8 episodi tratta da M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati. Ci sta lavorando Joe Wright per Sky Original, con Luca Marinelli nel cast.

La città dei vivi e L’amica geniale – 2023

Sempre per Sky Original avremo la serie ispirata a La città dei vivi dell’ex direttore del Salone del Libro di Torino Nicola Lagioia, che indaga il delitto Varani consumatosi a Roma nel marzo 2016. Anche L’amica geniale tornerà nel 2023 con una terza stagione.

L’arte della gioia, Dostoevskij, Aventrana. Qui non è Hollywood, Unwanted – 2023

Nel 2023 avremo su Sky, una manciata di serie tv provenienti dalla dimensione letteraria: L’arte della gioia, ispirata al libro di culto di Goliarda Sapienza, diretta da Valeria Golino e ambientata nella Sicilia di inizio ‘900. Sulla stessa china anche Dostoevskij diretto dai fratelli D’Innocenzo, che trova nel suo cast Filippo Timi, Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni in un crime dei nostri giorni. Avetrana. Qui non è Hollywood di Pippo Mezzapesa, che s’ispira all’opera Sarah: la ragazza di Avetrana di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni sulla morte della giovane Sarah Scazzi. Su Sky arriverà anche Unwanted, miniserie tratta da Bilal. Il mio viaggio da infiltrato verso l’Europa, il libro-inchiesta del giornalista Fabrizio Gatti sul suo viaggio nel Sahara.

Everybody loves diamonds – 2023

Su Amazon Prime Video, invece, arriverà Everybody loves diamonds, serie tv con Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta e Gianmarco Tognazzi ispirata all’omonimo libro di Greg Campbell e Scott Selby. La sua trama racconta della banda a cui si deve il più grande furto di diamanti della storia.

Come Uccidono le brave ragazze, Confessions on the 7:45 – 2023

Come uccidono le brave ragazze di Holly Jackson arriverà sul piccolo schermo nel 2023, raccontando l’omicidio della studentessa Andie Bell, e l’indagine della giovane Pippa Fitz-Amonbi.

Sulla stessa lunghezza d’onda troveremo su Netflix anche la serie tv ispirata a Confessions on the 7:45 di Lisa Unger, in cui una madre (Jessica Alba) incontra uno sconosciuto su un treno mentre sta tornando a casa, cambiando così la sua vita.

Blade Runner 2099 – 2023

Per Amazon Prime Video Blade Runner 2099 dovrebbe arrivare durante l’autunno 2023. Il Sequel di Blade Runner 2049 Ridley Scott come produttore esecutivo.

Nel 2023 avremo anche la seconda stagione di Tenebre e ossa, serie tv ispirata ai romanzi di Leigh Bardugo con Jack Wolfe, Patrick Gibson, Anna Leong Brophy e Lewis Tan, e la seconda stagione di Good Omens, tratta dal libro omonimo. Anche Queste Oscure Materie, tratta dalla trilogia di Philip Pullman, ritorna, seguita dalla terza stagione di The Witcher.

Secret Invasion – 2023

Tratta dal fumetto omonimo di Marvel Comics, Secret Invasion dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2023 vedendo il ritorno di Nick Fury, (Samuel L. Jackson) . Composta da sei episodi, nel suo cast troviamo anche Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman, Martin Freeman e Don Cheadle (se interessati a recuperare i fumetti li trovate su Amazon).

Gen V – 2023

Spin-off di The Boys, Gen V è una serie tv ispirata al fumetto omonimo scritto da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson, e si concentrerà sulle vite di giovani studenti impegnati ad addestrarsi per diventare supereroi. Nei vari episodi avremo anche il ritorno alcuni personaggi noti della serie principale. Per adesso sappiamo solamente che uscirà nel 2023, prima della quarta stagione di The Boys, prevista anche questa per l’anno.

Ironheart – 2023

Anche Ironheart è una serie tv in uscita nel 2023 dal mondo dei fumetti, e si concentrerà sulla storia della giovane scienziata Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, in questo spin-off di Black Panther: Wakanda Forever. Composta da sei episodi, nel suo cast vediamo anche Anthony Ramos che qui esordisce nel Marvel Cinematic Universe come Parker Robbins/The Hood, creato nei fumetti da Brian K. Vaughan e Kyle Hotz.

Echo – 2023

Al centro di questa serie tv targata Marvel, troviamo il personaggio di Maya Lopez (Alaqua Cox), e le origini di Echo, raccontate attraverso le vicissitudini della giovane Maya Lopez tra le strade malfamate di New York, mentre affronta il proprio passato, ricollegandosi alle sue radici.

Nel cast di Echo troviamo anche: Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene e Zahn McClarnon, seguiti da Charlie Cox e Vincent D’Onofrio.

Agatha: Coven of Chaos – 2023

Sempre in tema spin-off e serie tv in uscita nel 2023, tratte da fumetti, vedremo anche quello di WandaVision, con il ritorno di Kathryn Hahn nei panni della strega Agatha Harkness. Nel cast troveremo di Agatha: Coven of Chaos troveremo anche Emma Caulfield, Joe Locke, Aubrey Plaza, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata e Patti LuPone.

The Penguin – 2023

Il grande successo raccolto dal The Batman di Matt Reeves porterà a una serie di progetti tra cui lo spin-off del pinguino. La serie tv sarà incentrata sul personaggio di Oswald Cobblepot/Pinguino (sempre Colin Farrell), affiancato da Cristin Milioti come Sofia Falcone. Scritta da da Lauren LeFranc, questa serie seguirà l’ascesa di Cobblebot nel mondo della malavita di Gotham City.

Halo Stagione 2 – 2023

Dopo il grande successo raccolto con la sua prima stagione, Halo si prepara a tornare, presumibilmente nel 2023. Sviluppata da Kyle Killen e Steven Kane per il servizio di streaming Paramount Plus, la serie si basa sull’omonimo franchise di videogiochi. Nel suo cast troviamo Pablo Schreiber,Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, e altri.

Fallout – 2023

Per il 2023 è attesa anche una serie tv ambientata nell’universo di Fallout, per Prime Video. A luglio 2020 è stato annunciato che Lisa Joy e Jonathan Nolan avrebbero collaborato con Bethesda per il progetto. La conferma ufficiale è arrivata, dicendo che Nolan dirigerà il primo episodio, e che Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner saranno gli showrunner, con Walton Goggins in uno dei ruoli principali.