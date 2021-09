Nuove aggiunte per la biblioteca dei libri LEGO. I soggetti? Auto vintage e treni!

Hanno debuttato lo scorso fine settimana presso il Model Expo Italy di Verona e sono ora disponibili per l’acquisto su Amazon e su IBS (e presto anche nelle migliori librerie), due nuovi libri di istruzioni LEGO di altrettanti autori italiani: “Bolidi in mattoncini LEGO. Le automobili più belle!” di Francesco Frangioja e Andrea Chiapella e “Treni LEGO italiani – Vol. 2” di Claudio Calzoni. Vogliamo scoprirli insieme?

“Bolidi in mattoncini LEGO. Le automobili più belle!” | Francesco Frangioja e Andrea Chiapella

La seconda opera di Francesco Frangioja ad essere pubblicata da SANDIT Libri (dopo il precedente “La corsa più pazza del mondo” in mattoncini LEGO, realizzato in collaborazione con Lorenzo Crepaldi, che ha progettato i modelli) è dedicata alle tre decadi d’oro dell’automobilismo (le decadi ’60, ’70 e ’80) quando in quattro Paesi in particolare, Italia, Regno Unito, USA e Giappone, il design, l’innovazione, la voglia di osare e di sperimentare, facevano arrivare sul mercato auto incredibili, innovative, di design e molto spesso con la partecipazione a competizione sportive già scritta nel proprio DNA. Per rendere omaggio e onore a quell’incredibile periodo, Andrea Chiapella ha progettato 12 modelli di auto in scala LEGO Speed Champions. Per ciascuna delle decadi di cui sopra (anni ’60, ’70 e ’80), Andrea ha scelto un modello iconico e rappresentativo progettato e realizzato in ciascuno dei quattro Paesi che a quei tempi furono vere e proprie fucine di idee, innovazione e talenti. Stiamo parlando dell’Italia di FIAT e Lancia, del Regno Unito di Jaguar, MG e Lotus, degli Stati Uniti di Chevrolet, Plymouth e Ford e del Giappone di Toyota, Datsun e Nissan. Per ciascun modello, nel libro potrete trovare scheda tecnica dell’auto reale, istruzioni, lista pezzi e render foto-realistici del modello così come risulta una volta costruito.

“Treni LEGO italiani – Vol. 2” di Claudio Calzoni

Questo nuovo e secondo volume opera di Claudio Calzoni prosegue la presentazione di vari modelli di locomotiva, senza la pretesa di essere un’enciclopedia del materiale rotabile italiano, che è davvero sorprendente per vastità e bellezza, che Claudio ha replicato in mattoncini. Se nel primo volume l’autore ha affrontato il tema della storia delle locomotive italiane, in questo secondo volume si è concentrato sulla storia e sull’approfondimento dei vari periodi storici che il tema dei treni LEGO ha attraversato nel corso degli anni. La seconda parte del libro contiene le istruzioni per costruire la mitica “Tartaruga”, sia nella classica versione a 7 stud che in quella più piccola e giocosa a 3 stud.

