Quali sono i libri e gli Ebook in uscita a Luglio 2022 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? Con l’arrivo di luglio l’estate entra nel vivo tra studenti che finiscono le proprie sessioni di esami e lavoratori che iniziano le proprie ferie. Cosa c’è, quindi, di meglio di rilassarsi con una bella lettura per prendere una pausa dallo studio o dal lavoro? Ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno a Luglio 2022 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

Libri Luglio 2022

La libertà, e insieme il mio cuore

Uscita: 1 luglio 2022

La storia di una famiglia costretta, dalla povertà, ma anche dalle convinzioni politiche, a migrare fra le Marche, il Lussemburgo, la Francia. Una storia di scoperte, di nuovi rapporti umani, ma anche di estro e talento, come nel caso di Duilio, passato dal lavoro in una cava nelle Marche alla scoperta dell’arte. Lungo il Novecento, e fino alla fine della Seconda guerra mondiale, si intrecciano la sua storia, quella di un cavatore di simpatie anarchiche emigrato nel 1912 in Lussemburgo e poi vittima di un decreto di espulsione su indicazione della polizia politica italiana durante il fascismo. Quella di Dora, sua figlia e poi giovane staffetta partigiana francese. E quella di Franco, militare di stanza nella zona occupata dagli italiani nel Sud della Francia che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, fuggirà dal treno che lo sta deportando in Germania per unirsi alla resistenza transalpina. Storie di donne e uomini capaci di fare scelte importanti, anche a rischio di compromettere le loro stesse esistenze, e di costruire un lascito per le generazioni future.

Autore: Luisella Dal Pra

Luisella Dal Pra Editore: Nutrimenti

Collana: —

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

La libertà, e insieme il mio cuore è disponibile per l’acquisto online

Lepanto nel cuore

Uscita: 1 luglio 2022

Marco Barbarigo è giovane, attraente, ama ricambiato la dolce cugina Flaminia Corner ma frequenta con disinvoltura anche Bianca Mocenigo e la sua servetta Mariella. Appartiene a una delle famiglie più in vista di Venezia, è ambizioso e desideroso di mettere alla prova il suo coraggio e la sua sete di gloria. L’occasione arriva nel momento in cui la Serenissima, sempre più insidiata nei suoi traffici commerciali dall’Impero ottomano, decide di unirsi alla Lega Santa per affrontare la potenza turca nello scontro navale che passerà alla storia come “battaglia di Lepanto”. Scampato per miracolo, arriva a Costantinopoli e riesce a salvarsi solo grazie a delle misteriose lettere scritte in ebraico. Il ritorno, in una Venezia sospettosa e ricca di intrighi, pone Marco di fronte a nuovi interrogativi sul significato del potere e delle scelte fatte in nome della libertà di pensiero.

Autore: Riccardo Calimani

Riccardo Calimani Editore: La nave di Teseo

Collana: —

Genere: di ambientazione storica

Lepanto nel cuore è disponibile per l’acquisto online

I peccati degli dei

Uscita: 5 luglio 2022

Persefone Dimitriou non ha mai conosciuto altro che agio e ricchezza. La sua è sempre stata una vita di privilegi. Ma la realtà è molto diversa da quella facciata di perfezione dietro cui si nasconde la sua famiglia. L’Olimpo è un covo di corruzione e veleni. Poche dinastie si spartiscono il potere e Persefone ha appena saputo che sarà costretta a sposare un uomo influente e pericoloso, per rafforzare le alleanze necessarie a mantenere lo status quo. Non le resta che fuggire. Verso un mondo misterioso, lontano dalle luci abbaglianti che minacciano di soffocarla. Perché forse l’unica salvezza per lei si nasconde nelle tenebre. Ade ha trascorso la sua vita nell’ombra, in attesa di riscatto. Ha sempre saputo che prima o poi il suo momento sarebbe arrivato e la comparsa di Persefone rappresenta l’occasione che aspetta da anni. E così si offre di aiutarla a muovere i primi passi in quel luogo oscuro e ostile, dove non avrebbe alcuna speranza di sopravvivere da sola. Notte dopo notte, Ade e Persefone sentono crescere la forza che li attrae l’uno verso l’altra. Ma lei è fatta di luce, lui è stato forgiato dalle ombre. Appartengono a mondi diversi. Fino a dove saranno disposti a spingersi per opporsi a un destino che li vuole divisi?

Autore: Katee Robert

Katee Robert Editore: Newton Compton Editori

Collana: —

Genere: Mitologia

I peccati degli dei è disponibile per l’acquisto online

Re Bianco

Uscita: 5 luglio 2022

Spero che tu non ti sia già dimenticata di me. Giochiamo?». Quando Antonia Scott riceve questo messaggio, sa benissimo chi glielo ha inviato. Sa anche che questa partita è quasi impossibile da vincere. Ma ad Antonia perdere non piace e, se perde questa battaglia, le avrà perse tutte. È il momento della resa dei conti, dello scontro faccia a faccia con il suo nemico numero uno. E sarà uno scontro spietato, un ballo diabolico a un ritmo convulso, una crudele caccia al tesoro costellata di trappole mortali in cui ogni tappa è più pericolosa della precedente. I fili, come sempre, verranno mossi dall’alto: la regina è la figura più potente della scacchiera, ma un pezzo degli scacchi non deve mai dimenticare che c’è sempre una mano che lo dirige. Anche questo, però, è tutto da vedere.

Autore: Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado Editore: Fazi

Collana: Darkside

Genere: Giallo

Re Bianco è disponibile per l’acquisto online

Il sentiero degli incontri segreti

Uscita: 5 luglio 2022

Quando hai vent’anni e tutto procede a gonfie vele ti senti invincibile. Per Tara Tremain, brillante studentessa di Medicina a un passo dal matrimonio, era proprio così. Non avrebbe mai potuto immaginare che il suo fidanzato Alex, timido studente di Biologia, le avrebbe spezzato il cuore. Non avrebbe mai potuto immaginare che quella felicità perfetta fosse solo un’illusione. Sono passati dieci anni da allora, e Tara si è rifatta una vita a Londra. Si è gettata anima e corpo nella carriera che ama, diventando un medico di successo, senza mai voltarsi indietro. Fino al giorno in cui torna in Costa Rica per partecipare a una grande festa organizzata dalla sua famiglia. Nonostante sia intenzionata a ripartire il più in fretta possibile, lasciandosi alle spalle il suo Paese d’origine e i brutti ricordi, un imprevisto la trattiene: un bambino gravemente malato ha urgente bisogno di cure, ma i medicinali scarseggiano e l’unico rimedio è una pianta che si trova a qualche giorno di cammino nel cuore della giungla. Il destino ha strani modi per farsi beffe di noi: l’unico che può accompagnare Tara in quel viaggio avventuroso è proprio Alex.

Autore: Karen Swan

Karen Swan Editore: Newton Compton Editori

Collana: —

Genere: Rosa

Il sentiero degli incontri segreti è disponibile per l’acquisto online

Il mistero delle amazzoni

Uscita: 5 luglio 2022

L’antica città di Temiscira ha una sovrana leggendaria: Ippolita, regina delle amazzoni. Il suo è un popolo di guerriere, temute in tutta la Grecia per lo straordinario valore in battaglia: si dice che sottomettano gli uomini e li utilizzino per la procreazione, che si amputino il seno destro per tirare meglio con l’arco e siano formidabili a cavalcare e con le armi. Ma ci sono pericoli che nessuna arma, per quanto letale, può scongiurare. E quando una nave giunge sulla costa dove Ippolita domina incontrastata, il destino ha già iniziato a tessere la sua tela. Travolta da un amore inatteso e proibito, tanto impetuoso quanto contrario ai doveri di amazzone – ancora prima che di sovrana –, Ippolita fa una scelta dalle conseguenze irreversibili. Sentendosi tradita dalla propria sorella, Pentesilea sarà costretta a salire sul trono al suo posto e lavare via la sciagura che Ippolita ha gettato sul popolo delle guerriere. Dimostrerà al mondo intero, se necessario, che le amazzoni non conoscono alcuna debolezza. E che sfidare la loro ira vuol dire prepararsi a combattere.

Autore: Hannah Lynn

Hannah Lynn Editore: Newton Compton Editori

Collana: —

Genere: Ambientazione storica

Il mistero delle amazzoni è disponibile per l’acquisto online

L’improbabile fuga di Uriah Heep

Uscita: 5 luglio 2022

Per tutta la vita Charley ha tenuto nascosta un’insolita abilità che sa controllare solo in parte: quella di evocare i personaggi dei libri nella vita reale. Il fratello maggiore Rob – un giovane avvocato con una casa normale, una fidanzata normale e una vita ancora più normale – spera che, col tempo, quel bizzarro segreto di famiglia svanirà, così da non dover più proteggere Charley e il mondo reale l’uno dall’altro. Ma un giorno i personaggi dei romanzi iniziano a combinare disastri in città, minacciando addirittura di distruggere il mondo… e questa volta Charley non c’entra. Qualcun altro, là fuori, ha il suo stesso “dono”. Toccherà a Charley e a Rob sventare i suoi piani. Possibilmente prima che venga scritta la parola Fine.

Autore: H.G. Parry

H.G. Parry Editore: Mondadori

Collana: —

Genere: Fantasy

L’improbabile fuga di Uriah Heep è disponibile per l’acquisto online

Il sogno di Ryosuke

Uscita: 5 luglio 2022

Tre giovani alla deriva, tre vite che non sanno bene che direzione prendere, stanno per sbarcare su una piccola e sperduta isola dell’arcipelago giapponese, l’isola di Aburi. In particolare Ryōsuke langue in una profonda crisi esistenziale: senza fiducia in se stesso, vive alla giornata ancora incapace di riprendersi dalla morte del padre. Dopo un tentativo di suicidio, decide di fare luce sui motivi che, anni prima, spinsero suo padre a togliersi la vita a sua volta. Si trasferisce cosí sull’isola dove dovrebbe risiedere il miglior amico del padre, l’unico che può spiegargli i veri motivi di quel gesto. Aburi è una piccola isola un po’ misteriosa, dalla natura rigogliosa e ancora selvatica, abitata da una piccola comunità chiusa e scontrosa con i forestieri. Ma è anche famosa per le sue capre selvatiche. Qui Ryōsuke scopre che il sogno del padre era proprio produrre il formaggio dal latte di questi animali cosí particolari: il figlio decide di portare a termine il progetto paterno ma il suo sogno si scontra con i tabù locali e suscita la rabbia degli abitanti dell’isola… Dopo Le ricette della signora Tokue, il nuovo romanzo di Sukegawa è una storia di maturazione dolce e profonda.

Autore: Durian Sukegawa

Durian Sukegawa Editore: Einaudi

Collana: Supercoralli

Genere: Narrativa moderna e contemporanea straniera

Il sogno di Ryosuke è disponibile per l’acquisto online

La vendetta del professor Suzuki

Uscita: 5 luglio 2022

Suzuki è un tranquillo insegnante di matematica. Fino al giorno in cui sua moglie non viene travolta e uccisa da un’auto pirata. Sconvolto dal dolore, furioso col destino, Suzuki decide di stanare i responsabili e vendicarsi. Per farlo sceglie il più catastrofico dei piani possibili: infiltrarsi nella struttura criminale responsabile dell’omicidio – al volante c’era il figlio del boss – e regolare i conti. E questo ingenuo, maldestro dilettante del crimine non immagina nemmeno con chi dovrà vedersela. Dall’autore rivelazione de I sette killer dello Shinkansen un thriller indemoniato sullo sfondo di una Tokyo di cui nessuno sospettava l’esistenza.

Autore: Kotaro Isaka

Kotaro Isaka Editore: Einaudi

Collana: Einaudi. Stile libero big

Genere: Thriller

La vendetta del professor Suzuki è disponibile per l’acquisto online

La banda dei colpevoli. Gli insospettabili

Uscita: 5 luglio 2022

La sessantaseienne Ines Calici viene trovata senza vita nell’appartamento in cui vive da sola, con un bavaglio che le serra la bocca e il corpo legato alla sedia. È morta soffocata in seguito a una crisi respiratoria: il bendaggio ne ha aggravato i già seri problemi di salute. Secondo le Forze dell’Ordine la sua morte è la tragica conclusione dell’ennesimo colpo di una banda di rapinatori che agisce nei quartieri più eleganti della città. Dopo l’evento, infatti, i furti sono cessati: per gli inquirenti è l’indice di colpevolezza della banda. Ma la nipote di Ines, Lucia Calici, non è affatto convinta di questa ricostruzione e ingaggia l’Agenzia Cantoni per condurre un’indagine parallela concentrata sulla famiglia della vittima. La vittima infatti, poco prima di morire, aveva deciso di impiegare gran parte dei suoi beni per pagare un intervento sperimentale all’estero con cui sperava di risolvere i suoi problemi respiratori e alla spina dorsale. Mentre con Tonino, Cantoni e l’alano Otto, Anna si immerge nell’indagine, nemmeno sul fronte privato mancano le rivelazioni, e Anna scopre che, da una parte e dall’altra, mano a mano che dipana la matassa, il filo della colpa si disfa e si ingarbuglia. Oltre agli insospettabili aiutanti di sempre – Banzai il gatto, le tartarughe Tarta e Rughina, il poetico e strampalato cane meticcio Bergerac, il ficus adolescente e la piantaccia ormai matura – l’accompagnano nuovi testimoni chiave: fra gli altri, la gatta portinaia Lulù e il chihuahua Thor che soffre di ansia, una coppia di pappagallini inseparabili che in realtà non si sopportano più, un geco mitomane che si autoaccusa dell’omicidio in modi sempre più ridicoli e surreali, le terribili bande criminali cittadine delle gazze e dei ratti, in guerra sanguinosissima fra loro per il dominio sui quartieri… Tutte vite che permetteranno ad Anna di vedere il mondo in maniera non convenzionale e scoprire la verità.

Autore: Sarah Savioli

Sarah Savioli Editore: Feltrinelli

Collana: I narratori

Genere: Giallo

La banda dei colpevoli. Gli insospettabili è disponibile per l’acquisto online

La mappa nera

Uscita: 5 luglio 2022

Alvarez Street, una strada popolare di San Francisco. Seduto sulla sua Yamaha, Colter Shaw osserva l’edificio color fiordaliso del civico 618. Se quella casa custodisce davvero ciò che lui immagina, allora davanti a sé ha la chiave per riprendere la missione iniziata dal padre e interrotta dalla sua morte: smascherare la BlackBridge Corporate Solutions, una società che opera nel nebuloso mondo dello spionaggio industriale e ricorre a ex membri dell’intelligence, militari e, all’occorrenza, criminali, per schiacciare senza pietà chiunque si frapponga tra lei e i suoi obiettivi. L’ispezione della casa rivela un’informazione fondamentale: la prova per inchiodare la compagnia è custodita in una borsa. Per trovarla, Colter ha a disposizione una mappa della città, nascosta molti anni prima dal padre, su cui sono segnati diciotto punti: diciotto luoghi e forse altrettanti indizi che potrebbero condurlo fino a lei. La sfida è ardua, ma arrendersi alle difficoltà, per lui, non è mai stata un’opzione. Mentre sfreccia da un quartiere all’altro di San Francisco braccato dai mastini al soldo dell’azienda, la pericolosa caccia al tesoro in cui è impegnato dissotterra verità che lo coinvolgono in prima persona, per poi assumere una nuova urgenza: la sopravvivenza di un’intera famiglia è appesa a un filo e lui ha solo quarantott’ore di tempo per scongiurare il peggio. L’unica certezza è che dietro c’è, ancora una volta, lo zampino della BlackBridge. Il conto alla rovescia incalza l’indagine di questo eroe solitario, di fronte al quale si delineano scenari sempre più foschi. Perché la borsa protegge un segreto che, nelle mani sbagliate, potrebbe scatenare una vera e propria catastrofe.

Autore: Jeffery Deaver

Jeffery Deaver Editore: Rizzoli

Collana: Rizzoli narrativa

Genere: Thriller

La mappa nera è disponibile per l’acquisto online

L’ora delle stelle. Sorelle di Waldfr

Uscita: 6 luglio 2022

Berlino 1919. La Grande guerra è finita, ma il cuore di Hanna, giovane infermiera, è oppresso dal dolore per la morte del fidanzato Martin. Il suo più grande desiderio era farsi una famiglia, anche se le regole dell’epoca sono rigide: un’infermiera che decide di sposarsi deve lasciare il lavoro. Non le resta che dedicarsi anima e corpo alla sua vocazione: aiutare gli altri. L’occasione si presenta quando viene assunta all’ospedale di Waldfriede, appena fondato. Ma dovranno passare mesi di duro lavoro, fame e incertezza prima che la clinica sia pronta ad aprire le porte ai suoi pazienti. Grazie alla fede incrollabile del direttore, il dottor Conradi, con cui nasce un’amicizia speciale, Hanna riesce a superare ogni difficoltà, ma proprio quando sente che Waldfriede è diventata la sua casa, il passato torna a metterla alla prova. E anche l’ospedale sembra nato sotto una cattiva stella, in un susseguirsi di intrighi e colpi del destino… La saga più intensa di Corina Bomann è ispirata ai diari di Hanna Rinder, un’infermiera realmente esistita e vissuta tra le due guerre, una storia appassionante come solo la vita vera sa essere.

Autore: Corina Bomann

Corina Bomann Editore: Giunti Editore

Collana: A

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

L’ ora delle stelle. Sorelle di Waldfr è disponibile per l’acquisto online

Donna che Ascolta

Uscita: 8 luglio 2022

La sciamana cieca chiamata Donna che ascolta accusa le streghe e gli spiriti e il male ancestrale. Ma Joe Leaphorn, capo della polizia tribale navajo, è convinto che il mostro che ha brutalmente ucciso un vecchio e una ragazzina sia del tutto umano. La soluzione per questo orribile crimine si cela tra i segreti di un uomo morto e fra le pieghe di un misterioso evento avvenuto cento anni prima. Ma ignorare le visioni e gli avvertimenti di una venerabile sciamana potrebbe essere molto imprudente, perché le indagini di Leaphorn lo portano molto lontano da quello che potrebbe sembrare razionale… e molto vicino a qualcosa di ben più pericoloso rispetto a ciò che Joe Leaphorn immagina…

Autore: Tony Hillerman

Tony Hillerman Editore: HarperCollins Italia

Collana: —

Genere: Thriller

Donna che Ascolta è disponibile per l’acquisto online

Cacce sottili

Uscita: 8 luglio 2022

La passione per gli insetti si è destata in Jünger assai presto, sin dagli anni dell’infanzia, quando il padre regalò a Ernst e al fratello maggiore, Friedrich Georg, l’attrezzatura necessaria a questo gioco appassionante. Per i ragazzi, la caccia costituiva il pretesto per marinare la scuola e passare le giornate in campagna o lungo i fiumi, ma offriva anche un’occasione di educazione e di conoscenza. Il giovane Jünger trova sul terreno di caccia una palestra per esercitare l’osservazione della natura: impara i trucchi e le astuzie del cacciatore, legge con passione la letteratura scientifica, consulta le tabelle dei sistemi naturali. Cacce sottili è l’emozionante racconto autobiografico della storia di questa passione e delle avventure in cui l’autore si trova coinvolto. Jünger non cesserà di dedicarsi a questa sua attività in vari momenti della sua vita: negli anni della guerra come nel corso di viaggi in Italia, nel Medio Oriente, in Asia. Inseguiti con l’attenzione dello studioso, i piccoli animali offrono allo scrittore e filosofo occasione di gioco e di meraviglia, di riflessione sul tempo e sul mutare del volto della natura, sui desideri umani, sulla ricerca inesausta, infaticabile, del sapere e del piacere. Il mondo sottile degli insetti, scenario di bellezza e crudeltà, diviene una metafora del cosmo. E non è un’evasione letteraria, si tratta di un microcosmo reale.

Autore: Ernst Jünger

Ernst Jünger Editore: Guanda

Collana: Biblioteca della Fenice

Genere: Saggistica

Cacce sottili è disponibile per l’acquisto online

Lo sparo. Le indagini di Selma Falck. Vol. 3

Uscita: 12 luglio 2022

A una festa tra vecchi amici Selma Falck viene ferita da un cecchino e la sua migliore amica, la parlamentare Linda Bruseth, viene uccisa. La polizia è convinta che l’obiettivo principale fosse proprio l’avvocata, ma dopo il ritrovamento del cadavere di un secondo membro del parlamento e di una giudice della Corte suprema, Selma comincia a intravedere una trama oscura fatta di vendette, complotti e una feroce premeditazione nella scelta delle vittime. Mentre si propone di vendicare la morte dell’amica e scoprire la verità dietro la cospirazione, la sua stessa vita, ancora una volta, è seriamente minacciata. In questo caso, però, il pericolo potrebbe essere più vicino di quanto avrebbe mai immaginato.

Autore: Anne Holt

Anne Holt Editore: Einaudi

Collana: Einaudi. Stile libero big

Genere: Giallo

Lo sparo. Le indagini di Selma Falck. Vol. 3 è disponibile per l’acquisto online

Ring Shout

Uscita: 12 luglio 2022

Nel 1915, il film Nascita di una nazione lancia un oscuro incantesimo sull’America: i ranghi del Klan si gonfiano come non mai, nutriti dagli istinti più orribili dei bianchi. E non è tutto. Perché sotto i cappucci si nascondono – letteralmente – mostri determinati a scatenare l’inferno sulla Terra. Ma anche i klux possono morire. E c’è chi li sa riconoscere sotto le loro sembianze umane e li uccide per vocazione. Come Maryse Boudreaux, una giovane donna tormentata da un oscuro segreto, e le sue inseparabili amiche, una sboccata cecchina e una reduce della Grande Guerra. Armate di spade magiche, proiettili, bombe e incantesimi, e sostenute da potenti forze sovrannaturali, lottano senza tregua per ricacciare i mostri nell’abisso che li ha partoriti. E quando un Male ancora più famelico e subdolo minaccia di varcare le porte del nostro mondo, saranno costrette a uno scontro finale da cui potrebbe dipendere il futuro dell’umanità.

Autore: P. Djèlí Clark

P. Djèlí Clark Editore: Mondadori

Collana: Oscar Fantastica

Genere: Fantasy

Ring Shout è disponibile per l’acquisto online

Animali fantastici: I segreti di Silente. Screenplay originale

Uscita: 19 luglio 2022

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald ha intenzione di prendere il controllo del mondo magico, ma non può fermarlo da solo. Per questo, toccherà al Magizoologo Newt Scamander guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso pasticciere Babbano in una pericolosa missione, in cui incontreranno animali vecchi e nuovi e si scontreranno con i seguaci, sempre più numerosi, di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, per quanto ancora Silente potrà rimanere in disparte?

Autore: J. K. Rowling e Steve Kloves

J. K. Rowling e Steve Kloves Editore: Salani

Collana: —

Genere: Fantasy

Animali fantastici. I segreti di Silente. Screenplay originale è disponibile per l’acquisto online