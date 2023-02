Quali sono i libri e gli Ebook in uscita a Marzo 2023 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? “Marzo mese pazzo” dice un detto, questo perché l’instabilità climatica di questo mese è davvero impressionante, si esce con il sole e si torna con la pioggia, un giorno sembra primavera il giorno dopo ci si sente catapultati nel freddo inverno. Allora cosa c’è di meglio di rilassarsi con una bella lettura per prendere una pausa dal lavoro o dallo studio stando al calduccio? Ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno a Marzo 2023 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

I libri da leggere: le uscite di Marzo 2023

La via delle sorelle

Uscita: 1 marzo 2023

Nella vita i legami che scegliamo ci definiscono più di quelli in cui ci troviamo nascendo. Per ogni donna il rapporto con le amiche è una relazione fondativa, capace di determinare la direzione di un’esistenza intera: di indicare una via. Ci sono le amiche sorelle, unite da un legame simbiotico; le complici di sfide e trasgressioni; le compagne in cui specchiarsi per riconoscersi; ma anche quelle che tradiscono perché sanno colpire nel punto di massima debolezza: le amiche geniali, le amiche fatali. È in questa misteriosa incubatrice di fioriture, in questo regno magico e a volte inquietante fatto di presenze cangianti che Gaia Manzini sceglie di addentrarsi. Le vicende di amiche passate alla storia – scrittrici, artiste, donne coraggiose – si intrecciano con quelle delle amiche di una vita, in un controcanto che lascia emergere dell’amicizia le sfumature più delicate e difficili da pronunciare. Se sono donne destinate a lasciare traccia di sé o solo incontri fugaci non conta: ogni legame, in queste pagine, racchiude lo stesso potere trasformativo. Un caleidoscopio di racconti nel quale rileggere la nostra vita, ripensare i rapporti che ci hanno fatto crescere, riconoscere aspetti inconfessabili di noi che solo certe amicizie hanno la forza giusta per poter sfiorare. La via delle sorelle è, al contempo, un’indagine letteraria su un sentimento troppo spesso dato per scontato e un vibrante memoir dedicato a tutte le amiche che hanno saputo cercarsi e riconoscersi. Perché l’amicizia è sempre e comunque un viaggio al centro del proprio cuore.

Autore: Gaia Manzini

Gaia Manzini Editore: Bompiani

Collana: Overlook

Genere: Ambientazione storica

La via delle sorelle è disponibile per l’acquisto online

I raccontastorie

Uscita: 1 marzo 2023

Raccontare fiabe è come cucinare, diceva Angela Carter. Chi ha inventato per primo le polpette? In quale paese? Esiste la ricetta perfetta? No, un’unica ricetta non esiste, semmai ognuno di noi saprà prepararne una propria, buonissima versione. Questo vale anche per le fiabe, molte delle quali sono associate agli individui che le hanno trascritte o le hanno raccolte, spesso dando forma letteraria e sistematica a storie del folclore trasmesse perlopiù oralmente. È su queste figure che si concentra il nuovo libro di Nicholas Jubber, che ripercorre la vita e le opere di sette di loro: dal napoletano Giambattista Basile fino al danese Hans Christian Andersen, passando per inventori, ladri, ribelli e geni dimenticati, Jubber ci racconta degli autori che ci hanno regalato fiabe classiche come Cenerentola, Hänsel e Gretel, La Bella e la Bestia e Baba Yaga. Con passo avventuroso viaggiamo per fumanti città italiane e misteriose città orientali, attraversiamo la fitta Foresta Nera, la tundra siberiana e le colline innevate della Lapponia; seguiamo personaggi improbabili come la figlia di un farmacista tedesco, un giovane siriano in fuga e un dissidente russo coinvolto in un complotto per uccidere lo zar, e insieme a loro scopriamo i lati più segreti delle storie che ci appartengono fin da quando eravamo bambini.

Autore: Nicholas Jubber

Nicholas Jubber Editore: Bompiani

Collana: Overlook

Genere: Saggistica

I raccontastorie è disponibile per l’acquisto online

Io sarò i tuoi occhi

Uscita: 1 marzo 2023

Eugenio gioca a basket, sfreccia sulla bici e forse diventerà cieco. Chiara è una ballerina formidabile. Hanno deciso che si sposeranno. Lei ha anche deciso che il loro primo figlio si chiamerà Ivano. Lui no. Poi c’è Nino, che sa sempre tutto, e la Fede, che è grassa (non rotonda, non cicciottella: proprio grassa) e lo sa e non le importa. Una banda di dodicenni nella Bologna d’inizio estate: sembra il paradiso. Ma non lo è. Perché quando Chiara scompare, e non è la prima ragazzina a svanire così nel nulla, la polizia indaga senza esito. E i tre amici rimasti indagano a loro volta, di notte, correndo in bici, insinuandosi in una cartoleria che custodisce un mistero spaventoso legato a una serie di foto scattate ai bambini di prima elementare del quartiere. Così almeno dicono Mattia e Selvaggia, che sono strani e molto social però sanno un sacco di cose. Toccherà alla banda dei tre risolvere il mistero e ricomporre la verità. A dimostrare che una ragazzina con la pelle scura, una grassa (non rotonda, non cicciottella: proprio grassa), un ragazzino sapientino e uno che sta per perdere la vista possono rifare il mondo, se ne hanno voglia. O almeno aggiustarlo un po’.

Autore: Cristiano Governa

Cristiano Governa Editore: Bompiani

Collana: Ragazzi

Genere: Bambini e ragazzi

Io sarò i tuoi occhi è disponibile per l’acquisto online

La prudenza delle farfalle

Uscita: 1 marzo 2023

Tommaso Castaldi è un medico dell’ospedale San Luca di Roma. Lì, al Servizio di Eutanasia per sofferenti psichici, deve fare i conti ogni giorno con la sua paura più grande: la morte. Ad affiancarlo nell’assistenza ai pazienti c’è il dottor Francesco Lena, uno psichiatra dai metodi eticamente discutibili. È la metà di aprile, ma l’inverno sembra non voler far posto alla primavera. In reparto arriva Joshua, un cinquantenne affetto da una grave depressione. Quando Tommaso scopre che l’uomo, senza famiglia né amici, è solo in balìa delle manipolazioni dello psichiatra, decide di aiutarlo. Tra spiriti scozzesi, clessidre immobili e rituali esoterici, La prudenza delle farfalle è un romanzo che non vuole definire l’esistenza, ma mettere in discussione i fondamenti della realtà e incoraggiarci a vivere senza ancore. Oltre il mondo esperienziale ne esiste uno fatto di energie sottili e connessioni, sogni, simboli e visioni, perché, come dice Tommaso, “le cose avvengono se uno ci crede. Non per magia, e di certo non per caso”.

Autore: Francesca Nacca e Luca Valeri

Francesca Nacca e Luca Valeri Editore: Yellow

Collana: —

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

La prudenza delle farfalle è disponibile per l’acquisto online

Il respiro del dinosauro. Fuga da Lipari

Uscita: 1 marzo 2023

Nel luglio 1929 Emilio Lussu, ex deputato antifascista in confino a Lipari, organizzò con altri due compagni una rocambolesca fuga che resterà uno dei colpi più audaci inferti alla macchina repressiva del regime fascista. Sullo sfondo di questa vicenda storica, l’autore intesse un’appassionante avventura che immagina Michele, un ragazzino natio dell’isola che lui percepisce come un dinosauro dormiente, prendere consapevolezza dell’iniquità del sistema in cui ha vissuto fino a quel momento attraverso la conoscenza di quest’uomo colto e di grande spessore morale. Un cambiamento che lo porterà a vincere le proprie paure, ad affrontare mille pericoli, a fronteggiare le violenze che lui stesso subisce dal bullo del paese, pur di contribuire al successo dell’ingegnoso piano di fuga, che infine porterà oltre che alla libertà dei tre oppositori, anche a quella del suo cuore e del suo spirito.

Autore: Marco Marmeggi

Marco Marmeggi Editore: Giunti Editore

Collana: Biblioteca junior

Genere: Bambini e ragazzi

Il respiro del dinosauro. Fuga da Lipari è disponibile per l’acquisto online

Tu non puoi vivere. Nuovi incubi nell’universo di H.P. Lovecraft

Uscita: 2 marzo 2023

Riempie la stanza gialla. Il momento è arrivato. Guardate! L’ascensione della Regina in giallo. Il trionfo. La Regina in giallo en rampant. Sciama. Serpeggia. Brulica. Contagiosa. Furiosa. Con Tu non puoi morire si conclude la trilogia del “Mondo dei Culti” iniziata con Culti svedesi. Nuove storie dalle tinte ancor più fosche e cupe, in cui il male serpeggia incontrollabile sulla Terra, e l’ascesa dei Miti di Cthulhu è ormai prossima alla sua definitiva affermazione. “Lovecraft viene portato oltre Lovecraft, usando le creature del suo pantheon per stabilire un rapporto con il presente, quel presente che Lovecraft aborriva e che nei racconti di Fager si offre con tutta l’oscenità, l’impudicizia, la trasgressività che nei Miti originali soltanto s’intuiva, racchiusa in nuce in varie combinazioni di orrori senza nome.” (Alessandro Fambrini)

Autore: Anders Fager

Anders Fager Editore: Hypnos

Collana: Modern Weird

Genere: Horror

Tu non puoi vivere. Nuovi incubi nell’universo di H.P. Lovecraft è disponibile per l’acquisto online

I delitti del Fante di Cuori

Uscita: 3 marzo 2023

Milano, 1907. Una serie di atroci delitti sconvolge la città e infiamma la fantasia dei giornalisti: il Fante di Cuori, come viene presto ribattezzato dalla cronaca nera, uccide le sue vittime colpendole con una sola coltellata dritta al cuore, e costringendole a tenere gli occhi aperti. Si tratta di un macabro rituale o c’è una ragione specifica? Le indagini appaiono subito complesse, e per questo viene coinvolto il neonato Dipartimento di Polizia Scientifica, organizzato dal commissario Matteo De Vitalis. Questi, assieme al fedele delegato Gaetano Fiore e allo scaltro e abile giornalista Sante Ferrari, si mette sulle tracce dell’assassino. Battendo palmo a palmo le buie strade e le rive dei navigli, De Vitalis e i suoi uomini dovranno dare fondo a tutte le loro risorse per poter comprendere e anticipare le mosse della preda, in una caccia all’uomo che li condurrà nel vortice della follia umana più nera.

Autore: Luigi Simeoni

Luigi Simeoni Editore: Newton Compton Editori

Collana: Nuova narrativa Newton

Genere: Giallo di ambientazione storica

I delitti del Fante di Cuori è disponibile per l’acquisto online

I segreti dell’amante del papa. Vizi capitali saga

Uscita: 3 marzo 2023

Negli annali che raccontano la storia della Chiesa, il periodo che va dall’inizio alla metà del X secolo è chiamatosaeculum obscurum, ovvero l’era oscura. Un periodo in cui il papato, e con esso tutta Roma, è stato in mano alla potente famiglia dei Tuscolani, e in particolare alle donne che ne facevano parte, che ressero il potere con crudele egoismo e sconfinata dissolutezza. Teodora, moglie del senatore di Roma Teofilatto, e sua figlia Marozia, furono in grado di muovere da sole i fili della curia papale, grazie a un sapiente gioco di seduzioni, inganni e congiure. Marozia, in particolare, a soli quindici anni, fu concubina di papa Sergio III, e da lui ebbe un figlio che in futuro sarebbe anch’esso diventato papa. L’incredibile racconto di come una singola famiglia riuscì a insinuarsi nel cuore stesso del potere romano e a trasformare il Laterano in un nido di lussuria e di congiure.

Autore: Alex Connor

Alex Connor Editore: Newton Compton Editori

Collana: Nuova narrativa Newton

Genere: Giallo di ambientazione storica

I segreti dell’amante del papa. Vizi capitali saga è disponibile per l’acquisto online

La catena di spine

Uscita: 7 marzo 2023

Cordelia Carstairs ha perso tutto ciò che più contava per lei. Nel giro di poche settimane, infatti, ha visto morire il padre, fallire il piano di diventare la parabatai di Lucie e sgretolarsi il matrimonio con James. E, quel che è peggio, ora si ritrova legata a un antico demone, Lilith. Arrivata a Parigi con Matthew Fairchild, la ragazza spera che le attrazioni notturne della Ville Lumière le facciano dimenticare le sue miserie. Ma la realtà riesce a insinuarsi anche nelle sue giornate parigine quando la raggiungono notizie scioccanti da casa: a quanto pare Tatiana Blackthorn è fuggita dalla Città di Adamante e Londra è sotto scacco del Principe dell’Inferno, Belial. Dilaniata da sentimenti confusi e contraddittori, Cordelia fa ritorno a Londra, dove di lì a poco un segreto degli Herondale verrà portato alla luce da un nemico inaspettato e l’intera famiglia accusata di una colpa gravissima. Niente potrà forse tornare come prima per Cordelia, anche perché il legame con i suoi vecchi amici sembra ormai deteriorato in modo irrimediabile. Il tempo intanto corre veloce e i piani di Belial stanno per investire come un’onda mortale la ragazza, Lucie, gli Allegri Compagni e tutti gli Shadowhunter. Rimasti a fronteggiare l’esercito di Belial in una Londra infestata dalle ombre, per riuscire a salvare la loro città e le loro famiglie, Cordelia e i suoi amici dovranno radunare tutto il coraggio che possiedono, ingoiare l’orgoglio e imparare nuovamente a fidarsi l’uno dell’altro. Perché se dovessero fallire, potrebbero perdere tutto, comprese le loro anime.

Autore: Cassandra Clare

Cassandra Clare Editore: Mondadori

Collana: Fantastica

Genere: Young Adult

La catena di spine è disponibile per l’acquisto online

The final gambit

Uscita: 7 marzo 2023

Avery Kylie Grambs è finalmente vicina all’obiettivo: le bastano ancora poche settimane a Casa Hawthorne e finalmente otterrà l’eredità di Tobias. Ma a che prezzo? I paparazzi le stanno sempre alle costole, subisce pressioni da ogni dove e il pericolo è ormai una costante della sua vita. Incredibile a dirsi, l’unico aspetto positivo della situazione sono i quattro fratelli Hawthorne. E sono proprio loro gli alleati di Avery, quando un visitatore inatteso si presenta alla porta di Casa Hawthorne, chiedendo l’aiuto della ragazza e cambiando all’improvviso tutte le carte in tavola. In un istante diviene subito chiaro a tutti che ci sono un altro indovinello da risolvere e un’altra partita da giocare. E agli Hawthorne non piace proprio perdere Il terzo, irresistibile volume di The Inheritance Games , la saga bestseller di Jennifer Lynn Barnes che sta facendo impazzire i lettori di tutto il mondo. Spericolati e sempre determinati a vincere, gli Hawthorne con i loro indovinelli saranno presto oggetto di una serie tv realizzata dagli Amazon Studios.

Autore: Jennifer Lynn Barnes

Jennifer Lynn Barnes Editore: Sperling & Kupfer

Collana: Pandora

Genere: Young Adult

The final gambit è disponibile per l’acquisto online

Facciamo finta che non finirà

Uscita: 7 marzo 2023

Rosie Graham ha un segreto. Anzi, ne ha diversi. Ha appena lasciato un lavoro strapagato per dedicarsi a un altro tipo di carriera: desidera diventare una scrittrice di romanzi rosa. Il suo futuro però si preannuncia tutt’altro che luminoso, anche se Rosie è convinta di potercela fare. Non ha ancora detto alla sua famiglia del cambio di rotta perché troppo occupata a combattere con un terribile blocco dello scrittore e un appartamento fatiscente. Prima che il soffitto le crolli addosso, decide di occupare abusivamente l’appartamento dell’amica Lina, mentre lei è fuori città. Ma Rosie non sa che la casa è già stata prestata al cugino dell’amica, l’irresistibile Lucas, che le offre di restare. E così Rosie finisce per diventare coinquilina del ragazzo per cui ha una cotta, e che segretamente stalkera su Internet da mesi. Per di più Lucas, per aiutarla a ritrovare l’ispirazione narrativa, le propone una serie di appuntamenti romantici. Rosie non ha nulla da perdere, in fondo Lucas deve ripartire tra poco più di un mese e la sua stupida cotta online è totalmente sotto controllo. O quasi…

Autore: Elena Armas

Elena Armas Editore: Newton Compton Editori

Collana: Anagramma

Genere: Rosa

Facciamo finta che non finirà è disponibile per l’acquisto online

Poe e la cacciatrice di draghi. Le guerre del Multiverso. Vol. 2

Uscita: 7 marzo 2023

Sono passati due anni da quando Poe ha ucciso Dhanab. O quantomeno, da quando ha tentato di farlo e sembrava esserci riuscita, ma quanto può esserne certa? In questi anni si è messa in proprio e ha continuato a lavorare con Damyan, assoldati insieme nei più svariati angoli del Multiverso. L’ultima avventura li ha portati a Lakheeta, il pianeta dei draghi. Ma quella che doveva essere una missione piuttosto semplice, si rivela insidiosa: una Cacciatrice locale di nome Threena li attacca scambiandoli per uccisori di draghi, la cui popolazione è stata decimata in maniera sacrilega forse proprio dai Cercatori. Ma se così fosse, vorrebbe dire solo una cosa, che Dhanab è ancora viva.

Autore: Licia Troisi

Licia Troisi Editore: Rizzoli

Collana: —

Genere: Young Adult

Poe e la cacciatrice di draghi. Le guerre del Multiverso. Vol. 2 è disponibile per l’acquisto online

Tracotanza. La sindrome di Didone

Uscita: 7 marzo 2023

Puoi amare chi ti sfida di continuo a perdere il controllo? Caterina Farnesi frequenta l’ultimo anno di liceo classico. È una ragazza spigolosa e saccente, che non vuol perdere tempo dietro ai ragazzi. Purtroppo, però, ha una cotta per il suo migliore amico Leonardo, a sua volta fidanzato con Beatrice, compagna di banco di Caterina. Una mattina, quest’ultima scopre un segreto scottante su Adriano Greco, il popolarissimo rappresentante d’istituto. Lui è tutto ciò che Caterina detesta, ma lei approfitta di questa occasione per ricattarlo e chiedergli di fingersi il suo ragazzo per fare ingelosire Leonardo. Tuttavia, col passar del tempo, si rende conto che Adriano è come un libro dalla copertina bellissima che non permette a nessuno di leggere la sua storia, forse per paura che qualcuno si accorga che è molto diverso da come appare. E se alla fine la finzione si mischiasse con la realtà e Caterina capisse che Adriano non è affatto terribile come credeva? Approda in libreria, in un’edizione nuova e rivista, Tracotanza , il primo volume de La sindrome di Didone , trilogia nata su Wattpad che ha già conquistato il #bootkok e il #bookstagram, dove viene condivisa e consigliata di continuo.

Autore: Christina Mikaelson

Christina Mikaelson Editore: Sperling & Kupfer

Collana: Paperback Original

Genere: Young Adult

Tracotanza. La sindrome di Didone è disponibile per l’acquisto online

Le ribelli che stanno cambiando il mondo. Storie di donne che resistono, credono, lottano

Uscita: 7 marzo 2023

In un mondo dove la tentazione autoritaria risorge prepotentemente e i diritti sono sotto attacco, ci fanno da bussola le storie di chi, nonostante intimidazioni e repressioni, resiste, combatte, crede, lotta per i propri sogni trasformandoli in realtà. Rula Jebreal torna a raccontare come e quanto le donne rappresentino la speranza di un futuro migliore per questo pianeta. E lo fa attraverso le storie uniche, diverse e straordinarie di un gruppo di donne, ribelli dei nostri giorni che con la propria opera, attivismo, la propria esistenza e il testardo rifiuto di arrendersi hanno innescato cambiamenti epocali e profondi nel nostro presente. Dalla scienza allo sport, dal giornalismo, alla politica, all’arte, queste donne stanno ponendo le basi di un mondo più paritario, distruggendo lo stigma del genere e spianando la strada alle future generazioni. Tra di loro c’è una scienziata che ha messo la sua intelligenza a disposizione della società e si dedica da anni instancabilmente a ostacolare il diffondersi di idee pseudoscientifiche. Una chef che usa il proprio talento per incoraggiare la solidarietà e la sostenibilità ambientale. Un’hacker divenuta ministra, che con la sua visionarietà ha trovato il modo di proteggere e fortificare la democrazia. Un’atleta che lotta contro il sessismo e il pregiudizio nello sport. Ci sono due giornaliste coraggiose che hanno sfidato regimi sanguinari, una fotoreporter che con le sue immagini ci obbliga a guardare in faccia l’ipocrisia del nostro mondo, una scrittrice che ha dedicato la propria vita ad aiutare le donne del sedicente Stato islamico, e un’artista le cui opere denunciano la violenza e gridano la ribellione e il coraggio delle donne. Nove ribelli che hanno ridisegnato i confini di quello che “si poteva fare” usando la forza di una determinazione che non si lascia fermare da nessun ostacolo. Hanno creduto di poter cambiare le regole e lo hanno fatto. Le loro vittorie sono qui per ispirarci. Le loro sconfitte ci infiammano di un rinnovato desiderio di osare, di non arrenderci mai.

Autore: Rula Jebreal

Rula Jebreal Editore: Longanesi

Collana: Nuovo Cammeo

Genere: Reportage e raccolte giornalistiche

Le ribelli che stanno cambiando il mondo. Storie di donne che resistono, credono, lottano è disponibile per l’acquisto online

Verranno dalle pianure

Uscita: 7 marzo 2023

“Davanti a lui si stagliava la grande pianura. Enorme, si stendeva a perdita d’occhio, sembrava continuare all’infinito, fino a toccare il cielo. Tra pochi mesi sarebbe stata ricoperta dal mantello dorato delle spighe di grano, così lucenti da accecare. Ma ora era diverso. Era una landa fredda, verdastra, ghiacciata e melmosa. E non c’era niente di strano. Era la terra della madrepatria che reagiva all’invasione, che rallentava il nemico, che lo attirava, fingendosi calma e docile, e poi lo intrappolava, prima di inghiottirlo. Perché quello non era il tempo del grano, non era il tempo dei frutti, era il tempo della guerra e del sangue.” Sono passati undici anni dalla fine della Seconda Guerra dell’Est, che la Federazione Europea ha alimentato fornendo armi all’Ucraina e che ha portato finalmente al crollo dell’Unione Sovietica. La nuova Russia è ora sconvolta da una profonda crisi economica e da forze oscure reazionarie, la stessa Federazione Europea ha un’opinione pubblica spaccata e una forte dipendenza energetica nei confronti dell’Ucraina che, tutto sommato, è la vera vincitrice di questo lungo conflitto. O quantomeno lo sono gli oligarchi che la controllano. Quando Lucas Barkov, erede del più importante impero energetico ucraino, viene rapito dal GSV, un residuo dei servizi segreti sovietici, l’Europa rischia di ripiombare nel caos. È una corsa contro il tempo, una caccia all’uomo internazionale in cui le vite apparentemente distanti di Serpe, nome in codice di un mercenario italiano, e di Rachel Bennet, una talentuosa analista dell’antiterrorismo, si intrecciano per ritrovare Lucas prima che la guerra torni a sconvolgere il continente. Giovanni Pizzigoni con la sua scrittura vivida intesse una storia che mescola guerre immaginarie, futuri ipotetici e realtà che viviamo nell’attualità dei nostri giorni. Un romanzo corale che raccontando il falso dice la verità.

Autore: Giovanni Pizzigoni

Giovanni Pizzigoni Editore: Mondadori

Collana: Novel

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Verranno dalle pianure è disponibile per l’acquisto online

Il fuoco dentro

Uscita: 8 marzo 2023

Texas, anni ’40. Janis è una bambina tranquilla, sensibile, sempre sorridente. Ma l’adolescenza esplode come un tornado: i compagni la bullizzano, la famiglia non ne capisce le ambizioni, il mondo intero nega il suo stile di vita. La bambina tranquilla si convince di essere orrenda, di non meritare amore. C’è una sola salvezza: la musica. Diventerà la sua ossessione, per sempre. Baraldi tinge di nero la storia di Janis Joplin per metterne in luce i profondi contrasti: fra il desiderio di normalità e la vita da rockstar, fra la fama e la solitudine fuori dal palco, fra il bisogno di essere amata e l’incapacità di mantenere una relazione. E poi la ribellione, il sesso, le risse con Jim Morrison e l’amicizia con Jimi Hendrix, il kosmic blues e l’eroina per silenziare il dolore, l’ossessione per la morte e il disperato bisogno di vivere. Fino alla fine.

Autore: Barbara Baraldi

Barbara Baraldi Editore: Giunti Editore

Collana: A

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Il fuoco dentro è disponibile per l’acquisto online

La casa dello champagne

Uscita: 10 marzo 2023

Ispirato all’incredibile storia vera di Madame Clicquot. Reims, 1797. Sono passati solo pochi anni dalla Rivoluzione e la Francia è una terra ricca di opportunità per chi, come il giovane François Clicquot, è ambizioso e pieno di progetti. Barbe-Nicole Ponsardin, da poco diventata sua moglie, ha un’indole altrettanto vivace. Sono ricchi, intelligenti e possiedono alcuni tra i vigneti più produttivi della regione: sembrano destinati a un futuro radioso. Ma le cose non vanno come previsto. Dopo la morte improvvisa di François, Barbe-Nicole si ritrova sola in un mondo di uomini e nessuno scommetterebbe su una donna che porta avanti l’attività del marito. La sua determinazione, però, è inossidabile: renderà il Veuve Clicquot lo champagne più famoso d’Europa, non importa quante difficoltà dovrà affrontare. Sarà un evento straordinario, la cometa che solca il cielo nel 1811, a segnare una svolta: il meraviglioso fenomeno celeste porta con sé la migliore vendemmia degli ultimi decenni e, inaspettatamente, una ventata fresca nella vita sentimentale di Nicole. Con un simile segno del destino a indicarle la via, si troverà a prendere una decisione in grado di cambiare per sempre il corso degli eventi, iscrivendo il suo nome nella storia dei secoli a venire.

Autore: Helen Fripp

Helen Fripp Editore: Newton Compton Editori

Collana: 3.0

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

La casa dello champagne è disponibile per l’acquisto online

La fortuna. Blackwater V

Uscita: 14 marzo 2023

1946. Come un organismo vivente, la famiglia Caskey si sviluppa e si trasforma. Alcuni affrontano la morte, altri accolgono la vita: tra riavvi¬cinamenti inattesi, rancori sordi e separazioni inevitabili le relazioni si evolvono. Ormai a capo della segheria e punto di riferimento del clan, Miriam lavora instancabilmente per rendere i Caskey sempre più ricchi. Una scoperta sorprendente e miracolosa – eccetto che per una persona – distribuirà la ricchezza anche in città. Ma sarà sufficiente questa improvvisa fortuna, ora che la natura reclama il suo debito?

Autore: Michael McDowell

Michael McDowell Editore: BEAT

Collana: BEAT

Genere: Horror

La fortuna. Blackwater V è disponibile per l’acquisto online

Il Grande Magazzino dei Sogni

Uscita: 14 marzo 2023

Penny è in grande trepidazione: sta per avere un colloquio con il famoso signor Dollagut, l’illuminato proprietario del Grande Magazzino dei Sogni, il negozio su quattro piani più ambito della città. Un posto del tutto singolare dove si accede solo da addormentati e dove si vendono solo sogni. Sogni di ogni tipo, per tutti i gusti, organizzati per sezioni: sogni legati ai piccoli piaceri della vita o ai ricordi di momenti speciali, sogni esclusivi che permettono di incontrare chi non c’è più, sogni dedicati ai riposini di animali e bambini, edizioni limitate e bestseller senza tempo venduti a prezzi speciali. Dopo un colloquio enigmatico in cui Dollagut la interroga sul significato dei sogni, Penny viene assunta, ma l’euforia cede il passo allo sconforto quando si trova letteralmente travolta dalla quantità di clienti che ogni giorno assalta gli scaffali del grande magazzino. Mentre impara a orientarsi affiancando i colleghi più esperti, scopre anche il segreto che rende il Grande Magazzino dei Sogni un luogo così speciale: la magica funzione che ogni sogno porta con sé, la capacità di risvegliare emozioni sepolte, di far vivere sensazioni mai provate, e molto spesso di far superare traumi, come un lutto o la fine di una storia d’amore. Tra i clienti a caccia di sogni Penny incontrerà Jeong A-young, che si rifugia nei sogni per sfuggire alla solitudine, alla ricerca di una scintilla che possa scaldarle il cuore, o Hyeon Jong-seok, che nei sogni cerca la conferma di essere di nuovo pronto ad amare. Imparerà che un sogno premonitore, come quello di avere un bambino, è una piccola incursione nel futuro, e che persino gli incubi sono preziosi alleati per superare un momento critico della vita.

Autore: Lee Mi-ye

Lee Mi-ye Editore: Mondadori

Collana: —

Genere: Fantasy

Il Grande Magazzino dei Sogni è disponibile per l’acquisto online

Omicidio fuori stagione. La prima indagine sull’isola di Liten

Uscita: 14 marzo 2023

L’ostilità era ovunque, negli occhi degli uomini, delle donne e anche dei bambini. Sembrava che tutta la popolazione dell’isola si fosse raccolta nelle vie strette di Mörkrets con l’unico scopo di impedire allo straniero di passare. Henning Olsson non aveva mai messo piede sull’isola in veste ufficiale, ovvero come ispettore della Scientifica. Tutte le altre volte era uno svedese come tanti che veniva in gita, giusto un po’ fuori stagione. Ma oggi, chiamato ad assolvere il suo lavoro, stava invadendo un territorio sacro, che non aveva a che fare con i luoghi ma con l’anima di quel posto.

Autore: Arwin J. Seaman

Arwin J. Seaman Editore: Piemme

Collana: —

Genere: Giallo

Omicidio fuori stagione. La prima indagine sull’isola di Liten è disponibile per l’acquisto online

Una vicina gentile

Uscita: 14 marzo 2023

Un quartiere tranquillo ed esclusivo, in cui tutti si conoscono e nessuno chiude mai la porta a chiave. Martha Hale ci vive da quindici anni eppure, nonostante tutti i suoi sforzi, è ancora considerata un’outsider. Forse perché la sua casa è più piccola delle altre, o forse perché il marito ha avuto una carriera meno scintillante rispetto a quella dei loro vicini, tutti manager di successo, purtroppo Martha non è mai riuscita a sfondare il muro d’indifferenza che la circonda. Così, quando nella villa accanto alla sua si trasferisce Minnie, la più popolare tra le sue ex compagne di scuola, Martha capisce che è un’occasione da cogliere al volo. Minnie, infatti, è ancora bellissima, ha sposato un affascinante chirurgo e lavora nel mondo dell’arte. È la chiave per accedere finalmente a pieno diritto in quella comunità ristretta, e Martha è pronta a tutto pur di diventare la sua migliore amica. Bastano poche settimane, però, perché in lei si insinui il dubbio che Minnie, dietro le apparenze di una vita perfetta, nasconda un segreto inconfessabile. All’inizio sono solo piccole stranezze, come una foto di famiglia strappata e gettata in fondo a un armadio, o un tonfo sordo nel cuore della notte. Ma, nel momento in cui il quartiere viene scosso dalla notizia di un brutale omicidio, Martha dovrà decidere fin dove è disposta a spingersi pur di essere accettata…

Autore: Chris Cander

Chris Cander Editore: Nord

Collana: Narrativa Nord

Genere: Giallo

Una vicina gentile è disponibile per l’acquisto online

La strada per Neverwinter. Dungeons & Dragons. L’onore dei ladri

Uscita: 15 marzo 2023

La vita di Edgin Darvis è un disastro. Tutto ciò che gli è rimasto sono il liuto, il bell’aspetto e … non molto altro. Dopo un incontro casuale con la tosta Holga, Edgin è costretto a riflettere sulle sue scelte sbagliate. Ma la strada per la redenzione è lunga e piena di spese inaspettate. Fortunatamente, il mondo è pieno di ricchi sciocchi che implorano solo di essere alleggeriti dei loro soldi. E così Edgin e Holga formano una squadra: insieme all’affascinante canaglia Forge Fitzwilliam e Simon, uno stregone con un intenso complesso di inferiorità, si propongono di riempirsi le tasche di oro, con tutti i mezzi. Assieme ai compagni, Edgin combatte i mostri in tutti i regni: predoni gnoll, streghe, fate e altro ancora cedono alle loro armi affilate e al loro acume. Ma quando incontrano un nuovo “cattivo” più sofisticato, le lame affilate e i penetranti occhi azzurri potrebbero non essere più sufficienti…

Autore: Johnson Jaleigh

Johnson Jaleigh Editore: Armenia

Collana: Fantasy

Genere: Fantasy

La strada per Neverwinter. Dungeons & Dragons. L’onore dei ladri è disponibile per l’acquisto online

Il filo della tua storia

Uscita: 21 marzo 2023

Sembra un mattino qualsiasi: spegni la sveglia, ti versi il caffè e ti prepari per affrontare la giornata. Ma, quando apri la porta d’ingresso, trovi una scatoletta di legno sul pianerottolo. Non sai chi l’abbia mandata. Non sai che cosa contenga. Apri. Dentro c’è soltanto un pezzo di filo. In tutto il mondo, ogni persona che abbia compiuto ventidue anni riceve la stessa scatola misteriosa. E, nel giro di un istante, tutto cambia per sempre: quel filo rappresenta il tuo destino. La sua misura, diversa per ciascuno, indica con precisione quanto tempo ti resta da vivere. Il mondo si divide tra chi ha il filo lungo e chi, invece, corto. Lo scontro è inevitabile: da un lato chi ha tempo e può investire nel futuro, dall’altro chi non ne ha e deve fare i conti con una fine prossima. E, nel mezzo, chi preferisce non sapere e sceglie di non aprire quella scatola. Tra milioni di persone, ce ne sono otto i cui destini sono inestricabilmente intrecciati: una coppia che pensava di avere tempo, un medico che è certo di non averne, amici di penna che diventano pian piano qualcosa di più, commilitoni pronti a tutto pur di contrastare un sistema ingiusto e un politico senza scrupoli che non esita a sfruttare la paura degli elettori a proprio vantaggio.

Autore: Nikki Erlick

Nikki Erlick Editore: Longanesi

Collana: La Gaja Scienza

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Il filo della tua storia è disponibile per l’acquisto online

L’era del diamante

Uscita: 24 marzo 2023

In un futuro dominato dalla nanotecnologia, il brillante scienziato John Percival Hackworth ha infranto il rigoroso codice della sua tribù di appartenenza, i neovittoriani. Ha infatti copiato illegalmente Il sussidiario illustrato della giovinetta, un congegno interattivo all’avanguardia creato per la nipote di un eccentrico duca e rubato da Hackworth per l’educazione della propria figlia. Sfortunatamente per Hackworth, la sua copia clandestina è finita nelle mani sbagliate. La giovane Nell e suo fratello Harv appartengono alla classe più povera e disagiata della società. Trascurati dalla loro mamma, Harv si prende cura di Nell. Quando lui e la sua banda aggrediscono il neovittoriano John Percival Hackworth nelle strade malfamate del loro quartiere, Harv porta a Nell un dono speciale: il sussidiario. Attraverso questo nanocomputer interattivo, Nell imparerà non solo a leggere e scrivere, ma soprattutto a pensare liberamente e a sviluppare le proprie potenzialità. Dopo essere stato scoperto, Hackworth viene espulso dal paradiso dei neovittoriani e costretto a lavorare come agente sotto copertura all’interno di una lotta politica tra due potenti fazioni. Nell, continuerà la sua educazione nel mondo virtuale offerto dal Sussidiario e inizierà a farsi strada anche nel mondo reale, afflitto da complotti di natura tecnologico-politica e minacciato da un network sovversivo destinato a decodificare e riprogrammare il futuro dell’umanità.

Autore: Neal Stephenson

Neal Stephenson Editore: Fanucci

Collana: Narrativa

Genere: Fantascienza

L’era del diamante è disponibile per l’acquisto online

Pioggia. Blackwater VI

Uscita: 28 marzo 2023

1958. Gli anni passano, tra ricevimenti fastosi, unioni insolite e rivelazioni travolgenti, ma non portano quiete per i membri della famiglia Caskey. Dopo l’età dell’oro, ritornano giorni foschi. Qualcosa di terribile incombe su Perdido, i suoi abitanti e i suoi fiumi. Il tempo delle profezie è ormai giunto.

Autore: Michael McDowell

Michael McDowell Editore: BEAT

Collana: BEAT

Genere: Horror

Pioggia. Blackwater VI è disponibile per l’acquisto online

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow

Uscita: 28 marzo 2023

Questa non è una storia d’amore, ma parla d’amore… Sam e Sadie s’incontrano in ospedale, dopo l’incidente d’auto che ha lasciato Sam senza genitori e con una grave ferita alla gamba. Prigioniero di un dolore troppo intenso per i suoi undici anni, Sam passa le giornate chiuso in se stesso, a giocare a Super Mario. Finché, un giorno, Sadie entra nella stanza e comincia a giocare con lui, facendo a poco a poco breccia nella sua corazza di silenzio. È l’inizio di un legame unico, strettissimo eppure fragile come solo le amicizie dell’infanzia sanno essere. Al primo litigio, le loro strade si separano per otto anni. Una fredda mattina del 1995, Sam esce dalla metropolitana e la vede, nonostante la folla che si accalca sulla banchina. La chiama. Per un attimo, Sadie finge di non sentirlo, poi il rancore si stempera nella nostalgia. Sono al primo anno di università, ed entrambi hanno deciso di trasformare la passione per i videogiochi in materia di studio e, un giorno, in una professione. Basta uno sguardo e il legame si rinsalda, segnando anche l’inizio di una collaborazione creativa. Presi singolarmente, i loro progetti erano frammentari e incompleti; insieme, danno vita a interi mondi. Così, nel giro di due anni, nasce Ichigo, un videogioco rivoluzionario, che spalanca loro le porte del successo. Nel frattempo, il loro rapporto si è fatto più maturo, più intimo, più consapevole. Ma non per questo immune al peso della fama, della gelosia e delle ambizioni personali… Si perderanno ancora, Sam e Sadie, si perderanno e si allontaneranno. Però ogni volta ritroveranno il cammino che li ricondurrà l’uno all’altro. E ogni volta ricominceranno daccapo. Perché, nonostante i litigi e le incomprensioni, ci sono spiriti affini legati da un sentimento capace di superare ogni ostacolo: un amore che non è amore, ma è molto di più.

Autore: Gabrielle Zevin

Gabrielle Zevin Editore: NORD

Collana: Narrativa NORD

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow è disponibile per l’acquisto online