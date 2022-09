Quali sono i libri e gli Ebook in uscita a Ottobre 2022 da tenere sotto controllo e portare nelle proprie librerie ed Ebook Reader? Con l’arrivo di ottobre l’autunno è ufficialmente alle porte e con esso anche lo stress della scuola, dell’università e del lavoro, ma anche la malinconia per il brutto tempo e per le giornate sempre più corte e fredde. Per evitare di entrare nel vivo della monotonia e dello stress autunnale, cosa c’è, quindi, di meglio di rilassarsi con una bella lettura per prendere una pausa dallo studio o dal lavoro e svagare un po’ con la mente? Ecco quindi, i libri e gli Ebook che usciranno a Ottobre 2022 o che sono già usciti che vi consigliamo di leggere o regalare ad amici e parenti.

Libri Ottobre 2022

Punto e a cuore

Uscita: 4 ottobre 2022

Hai mai dovuto scegliere fra testa e cuore? È questo che succede a Giulia, quando all’improvviso Riccardo riappare con un “Mi manchi, ti va un caffè?”. Si sono lasciati ormai da tre mesi, ma chissà se la loro storia è finita davvero. Rispondere di sì al messaggio di Riccardo, per Giulia significa scegliere il cuore: lo ama ancora e una parte di lei vuole provare a dargli un’altra occasione. Ma se farlo volesse dire rinunciare a se stessa, ai suoi desideri, a inseguire quei sogni che sono solo suoi? Questa doppia storia è una risposta a tutte quelle volte in cui ti sei chiesta come sarebbe andata se… E la risposta è che puoi essere la donna che vuoi: quella che prova sempre a tenere in piedi qualcosa, oppure quella che adesso ha deciso di tenersi in piedi da sola. In entrambi i casi non è mai un punto e a capo, ma sempre un punto e a cuore. Perché Punto e a cuore vuol dire questo: prendersi lo spazio di un respiro e scegliere la versione di te stessa che ami di più.

Autore: Riccardo Bertoldi

Riccardo Bertoldi Editore: Rizzoli

Collana: Nuove voci

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Punto e a cuore è disponibile per l’acquisto online

Mercante di sogni

Uscita: 4 ottobre 2022

Uno sparo rimbomba nell’atrio di un elegante palazzo nel centro di Milano e un uomo si accascia a terra, in un lago di sangue. È una notizia da prima pagina, perché la vittima dell’agguato, Raimondo Clementi, è stato un mitico presidente della Borsa Valori, da tutti stimato e rispettato.L’uomo riesce a salvarsi, ma l’attenzione intorno a lui non si spegne, perché una nota rivista decide di dedicargli un lungo articolo da copertina. L’intervistatrice è una giornalista giovane e ambiziosa, Giovanna Vitali, che ha il compito di vincere le resistenze di Clementi, notoriamente schivo, per tracciarne la biografia. Ben presto, le loro chiacchiere a Villa Dorotea, sul lago d’Orta, diventano piacevoli confidenze, e l’uomo ripercorre pagina dopo pagina la sua vita, coinvolgente come un romanzo. Dagli studi all’Università Cattolica ai vertici di Piazza Affari, la carriera di questo mercante di sogni ha scritto infatti un pezzo di storia italiana e, in parallelo, il suo privato è stato un susseguirsi di passioni folgoranti e drammi inconfessabili, fino al grande amore per Tilli, la vera donna del suo cuore, conosciuta in tenera età e infine ritrovata dopo mille peripezie.

Autore: Sveva Casati Modignani

Sveva Casati Modignani Editore: Sperling & Kupfer

Collana: Pandora

Genere: Rosa

Mercante di sogni è disponibile per l’acquisto online

Black Tulips

Uscita: 4 ottobre 2022

L’ultima opera a cui Vitaliano Trevisan stava lavorando, inviata all’Einaudi qualche mese prima di morire. Nella sua brutale, lancinante verità, è forse quella che gli assomiglia di più: interrotta ma non incompiuta.

Autore: Vitaliano Trevisan

Vitaliano Trevisan Editore: Einaudi

Collana: Einaudi. Stile libero big

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Black Tulips è disponibile per l’acquisto online

Le strane storie di Fukiage

Uscita: 4 ottobre 2022

Mimi e Kodachi sono due sorelle gemelle cresciute nella cittadina di Fukiage. Tirate su da una coppia di amici dei genitori in seguito a un incidente stradale in cui il padre è rimasto ucciso e la madre in coma, subito dopo la scuola decidono di trasferirsi insieme a Tokyo, dove vivono una vita tranquilla, ciascuna intenta a inseguire le proprie inclinazioni. All’improvviso, però, Kodachi svanisce nel nulla. Mimi la va a cercare e torna a Fukiage, dove incontra personaggi misteriosi e scopre verità e leggende bizzarre e inquietanti sulla propria famiglia e su se stessa. Dove è finita Kodachi? Ritornerà? Si risveglierà la loro mamma? Una storia di amore e di sofferenza, di solitudine e spaesamento. Una riflessione sui sentimenti e sulla necessità di innescare il cambiamento che può trasformarci nella versione migliore di noi stessi.

Autore: Banana Yoshimoto

Banana Yoshimoto Editore: Feltrinelli

Collana: I narratori

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Le strane storie di Fukiage è disponibile per l’acquisto online

Il destino del guerriero

Uscita: 11 ottobre 2022

Lord Uhtred ha conosciuto il campo di battaglia. Sa che il sangue dei nemici e quello degli amici ha lo stesso colore. Il suo nome è potente, la sua storia suona come una leggenda. Ha conquistato la libertà e ha protetto la sua gente e, per questo, il grande guerriero è pronto ad abbandonare per sempre la guerra e passare il resto dei suoi giorni in pace nella sua amata Bebbanburg. Il regno, però, è ancora diviso e attraversato da inquietanti presagi. La pace che ora concede una tregua è fragile e Uhtred ormai sa che in caso di tempesta la sua fortezza in Northumbria non potrà non essere colpita. I re del Nord e del Sud, infatti, sono sempre più assetati di potere e le loro azioni porteranno inevitabilmente a uno scontro. Uhtred non ha altra scelta che gettarsi, ancora una volta, nel fuoco. Nella battaglia più terribile che quelle terre abbiano mai vissuto, con il futuro del regno in bilico sulla lama della sua spada, Uhtred dovrà scegliere di unire le sue forze a quelle di uno dei due schieramenti già in posizione. Solo il destino deciderà il risultato…

Autore: Bernard Cornwell

Bernard Cornwell Editore: Longanesi

Collana: La Gaja scienza

Genere: Avventura storica

Il destino del guerriero è disponibile per l’acquisto online

La prima ultima notte

Uscita: 11 ottobre 2022

Orion Pagan ha aspettato anni che qualcuno gli dicesse che morirà, date le sue gravi condizioni di salute. Valentino Prince ha un futuro lungo e promettente davanti, dopo che una tragedia ha quasi distrutto la sua vita. Orion e Valentino si incrociano a Times Square e tra loro scatta subito qualcosa. Ma, proprio in quel momento, Death Cast si manifesta con le sue telefonate mortali, cambiando le loro vite per sempre. Perché uno di loro riceve la chiamata e… l’altro no. Nessuno sa come andrà a finire la giornata, ma Orion e Valentino sanno che vogliono trascorrerla insieme… anche se questo significa che il loro addio sarà straziante.

Autore: Adam Silvera

Adam Silvera Editore: Il Castoro HotSpot

Collana: —

Genere: Rosa

La prima ultima notte è disponibile per l’acquisto online

Vite mie

Uscita: 11 ottobre 2022

Amare non è sufficiente, bisogna sapere come si fa. Talvolta una vita non basta a impararlo per bene, oppure l’abilità coltivata negli anni si dissolve misteriosamente e non rimane altro che un senso di inadeguatezza e di nostalgia. Serve più di una vita, a Claudio Prizio, per poter sentire che sta davvero ricominciando da capo. Gli serve, anzitutto, cercare sé stesso negli altri. Claudio chiede riparo, come ha sempre fatto, alla famiglia, ma anche gli equilibri domestici si stanno ormai modificando. La sua è una famiglia particolare e al tempo stesso normalissima, che custodisce grandi dolori, legami insoliti e momenti di autentica felicità. Tutti devono trovare la forza di lasciar andare il passato: la sua compagna Agata, i suoi quattro figli – due dei quali ormai adulti – e soprattutto lui. Claudio cerca sé stesso in casa, ma anche nella sua città: Roma è così prodiga di incontri che finisce per stordirlo in un vortice di coincidenze. Da qualche tempo, infatti, Claudio non fa che ravvisare somiglianze tra sé e le persone in cui si imbatte: un guidatore distratto che quasi lo investe al semaforo, un rocker attempato, un agente immobiliare, una donna che si è rifugiata in campagna. I suoi simili sono specchi, ma anziché aiutarlo a comprendere la propria identità, sembrano avvilupparlo in un gioco di riflessi senza scampo. Come si fa a passare oltre preservando la memoria, ma senza diventarne schiavi? Roma, che tutto custodisce e a niente pare far caso, è una maestra in quest’arte, e suggerirà a Claudio lo stratagemma – l’ultima illusione, forse – per liberare sé stesso e coloro che ama. Vite mie è una impetuosa esplorazione esistenziale spinta avanti da domande brucianti: cosa vuol dire amare a un certo punto della vita, e quando la vita ha già colpito duro? Come si fa a non dare per scontati i nostri legami e renderli invece speciali, unici e duraturi?

Autore: Yari Selvetella

Yari Selvetella Editore: Mondadori

Collana: Scrittori italiani e stranieri

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Vite mie è disponibile per l’acquisto online

Ufo 78

Uscita: 11 ottobre 2022

Il tramonto degli anni Settanta, la musica e la politica, la repressione e la lotta armata, le controculture e le «sostanze», il femminismo e le lotte per l’aborto, il punk e le avvisaglie del «riflusso», sotto un cielo pieno di stelle. E di astronavi. 1978. Aldo Moro è rapito e ucciso. Sulle città piomba lo stato d’emergenza. «La droga» sfonda ogni argine. Tre papi in Vaticano. Le ultime grandi riforme sociali. Mentre accade tutto questo, di notte e di giorno sempre piú italiani vedono dischi volanti. È un fenomeno di massa, la «Grande ondata». Duemila avvistamenti nei cieli del Belpaese, decine di «incontri ravvicinati» con viaggiatori intergalattici. Alieni e velivoli spaziali imperversano nella cultura pop. Milena Cravero, giovane antropologa, studia gli appassionati di Ufo in una Torino cupa e militarizzata. Martin Zanka, scrittore di successo, ha raccontato storie di antichi cosmonauti, ma è stanco del proprio personaggio, ed è stanco di Roma. Suo figlio Vincenzo, ex eroinomane, vive a Thanur, una comune in Lunigiana, alle pendici di un monte misterioso. Il Quarzerone, con le sue tre cime. Luogo di miti e leggende, fenomeni inspiegabili, casi di cronaca mai risolti. L’ultimo, quello di Jacopo e Margherita, due scout svaniti nei boschi e mai ritrovati. Intorno alla loro scomparsa, un vortice di storie e personaggi. Un romanzo vasto, corale, psichedelico.

Autore: Wu Ming

Wu Ming Editore: Einaudi

Collana: Einaudi. Stile libero big

Genere: Narrativa moderna e contemporanea

Ufo 78 è disponibile per l’acquisto online

La setta

Uscita: 18 ottobre 2022

Quando un bambino sparisce da una scuola materna di Södermalm, l’ispettore Mina Dabiri è di nuovo in prima linea. Due anni dopo i drammatici eventi che li hanno fatti incontrare, Mina torna a chiedere aiuto a Vincent Walder, e in breve la poliziotta e il celebre mentalista si ritrovano uniti in una nuova indagine che toccherà Mina molto da vicino. A Vincent saltano subito all’occhio le analogie con un caso di qualche anno prima, un dramma dal tragico epilogo. E adesso tutto fa pensare che altri bambini siano in pericolo. I primi indizi conducono a un personaggio molto popolare sui social media, un uomo che seduce e manipola i giovanissimi attraverso i suoi post, al punto da aver creato intorno alla propria figura una sorta di setta. Ma qual è il suo vero obiettivo?

Autore: Henrik Fexeus e Camilla Läckberg

Henrik Fexeus e Camilla Läckberg Editore: Marsilio

Collana: —

Genere: Giallo horror

La setta è disponibile per l’acquisto online

I lunghi coltelli

Uscita: 25 ottobre 2022

Ray Lennox, ispettore che conosciamo dai tempi di Crime, è in una fase cruciale: le cose con Trudi vanno bene e pare che finalmente convoleranno a nozze, ha chiuso con la cocaina e sul lavoro si prospetta addirittura una promozione. Ma le ombre del passato lo perseguitano: Lennox ha sbattuto in galera il famigerato serial killer a cui aveva dato a lungo la caccia, però sa che il mostro non ha vuotato il sacco fino in fondo; e poi ci sono gli incubi angoscianti su quella notte nel tunnel, tanto tempo fa, quando lui era solo un bambino. Riuscirà a voltare pagina? Nel frattempo l’ispettore è alle prese con una nuova, intricata indagine: Edimburgo è sconvolta dall’omicidio di Ritchie Gulliver, membro del parlamento britannico, il cui cadavere mutilato è stato rinvenuto in un magazzino di Leith. Chi lo conosceva bene non si stupisce: vizioso, razzista, corrotto, Gulliver nella sua vita aveva pestato i piedi a molti. Mentre Lennox cerca di vederci chiaro, i morti si susseguono, sempre con lo stesso modus operandi, sempre nelle alte sfere; inoltre, il killer sembra agire con l’aiuto di qualcuno e perseguire un suo macabro disegno di giustizia. Finché un giorno sparisce Fraser, il nipote di Lennox, e la faccenda si fa maledettamente personale…

Autore: Irvine Welsh

Irvine Welsh Editore: Guanda

Collana: Guanda Noir

Genere: Thriller

I lunghi coltelli è disponibile per l’acquisto online

Una luce nel buio. Le sorelle di Waldfriede

Uscita: 26 ottobre 2022

Il secondo libro della saga più intensa di Corina Bomann ispirata ai diari di Hanna Rinder, un’infermiera realmente esistita e vissuta tra le due guerre, una storia appassionante come solo la vita vera sa essere.

Autore: Corina Bomann

Corina Bomann Editore: Giunti Editore

Collana: —

Genere: Rosa

Una luce nel buio. Le sorelle di Waldfriede è disponibile per l’acquisto online

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno

Uscita: 30 ottobre 2022

A Ernie Cunningham, un insegnante appassionato di gialli, le riunioni di famiglia non sono mai piaciute. Di sicuro c’entra il fatto che, tre anni prima, Ern ha visto suo fratello Michael uccidere un uomo e lo ha denunciato, un tradimento che nessuno dei parenti gli ha ancora perdonato. Perché i Cunningham non sono una famiglia come le altre. C’è una sola cosa che li unisce: hanno tutti ucciso qualcuno. Ora la famiglia ha deciso di ritrovarsi per un’occasione speciale. Trascorreranno una vacanza in un resort di montagna per festeggiare l’uscita di prigione di Michael. Ma quando ci sono i Cunningham di mezzo, niente va mai come dovrebbe. La sera prima dell’arrivo di Michael, viene trovato il cadavere di un uomo. Ha le vie respiratorie ostruite dalla cenere, come se fosse morto in un incendio. Ma giace nella neve, intonsa. Mentre una bufera si abbatte sul resort isolandolo e la polizia brancola nel buio, spetterà a Ern, detective improvvisato, capire se il colpevole è un suo familiare, prima che vengano tutti uccisi uno per uno.

Autore: Benjamin Stevenson

Benjamin Stevenson Editore: Feltrinelli

Collana: —

Genere: Thriller

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno è disponibile per l’acquisto online