Librogame: le nuove uscite di agosto 2021

Per il mese di agosto le rotative si prendono una meritata vacanza, ma per settembre dovranno riprendere a lavorare con gli straordinari, visti i librigame già annunciati e in uscita per quel periodo. Vediamo quali librogame andranno ad affiancarsi a dette uscite.

Auto produzioni

Avventure Paranormali 1 – La Villa della Morte

Un po’ in sordina è uscito anche questo librogame in auto produzione, di Giulio, Giuliano e Bruno Scorpiniti.

Avventure Paranormali è una nuova collana in cui ci troveremo a condurre una neonata agenzia di investigazioni su fenomeni paranormali, come apparizioni di fantasmi e altri fenomeni apparentemente inspiegabili. Gli affari, però, vanno molto male e dopo diversi mesi non abbiamo ancora ricevuto un solo incarico. All’improvviso, però, la svolta: veniamo contattati dal nuovo proprietario di una vecchia villa che vuole ristrutturare, inquietato dalle voci che circolano su di essa. Nella villa sono morte persone senza spiegazioni e vecchi proprietari che l’hanno lasciata raccontano che sia pericolosa e infestata, tanto da venire chiamata “la villa della morte“. L’uomo vuole conoscere la verità su queste infestazione e, se del caso, vuole che la casa sia liberata da tali presenze. La cifra proposta è davvero allettante e decidi di accettare il carico.

Un semplice sistema di gioco, che prevede l’utilizzo di un dado e la scelta tra una lista di equipaggiamenti tecnici, accompagna il lettore nell’esplorazione de la Villa della Morte.

Yōkai! – L’Iniziazione

Yōkai è un gioco di ruolo di interpretazione tutto italiano e auto prodotto in seguito a una campagna Kickstarter di successo. In esso, i giocatori si troveranno nei patti degli Yōkai, i cosiddetti “mostri” della mitologia e delle leggende giapponesi: scopo del gioco è quello di aumentare l’influenza del proprio “clan” nei confronti degli essere umani, affinché questi ultimi ci temano e rispettino.

Il sistema di gioco si basa sul dado a 12 facce, e prevede il superamento di prove tramite successo (pari ad numero uguale o superiore a 8), a un successo straordinario (con il risultato di dodici) ma anche fallimenti critici (con uno sfortunato risultato di 1).

Recentemente, è stata indetta una nuova campagna Kickstarter, per finanziare l’ambientazione Ryukyu, che presenta le isole meridionali dell’arcipelago del Giappone.

Fra le varie ricompense della campagna, è presente anche L’Iniziazione, avventura in solitaria scritta da Moreno Pollastri, con illustrazioni di Gabriele Mazzarella e Marga Biazzi. Nel librogame, che è possibile giocare anche senza possedere il gioco di ruolo, potremo giocare nei panni di un Kappa (creatura acquatica), un Tengu (uomo uccello) o una Kitsune (astuta donna volpe).

Edizioni Librarsi

Blood Sword 4 – Viaggio all’Inferno

Il quarto volume che si affianca a Il Corriere di Camelot, La Luna del Raccolto e Oltre i Confini del Mondo nel bundle estivo di Librarsi Edizioni è stato finalmente rilevato: trattasi del quarto titolo della fortunata collana Blood Sword, intitolato Viaggio all’Inferno, e disponibile in prevendita con una copertina variant.

Dopo aver recuperato tutti i frammenti di Blood Sword, nell’ultimo libro abbiamo visto come quest’ultima ci veniva sottratta mentre la nostra nemesi, Icon l’Empio, finiva all’inferno. Il tempo è agli sgoccioli: mancano solo due anni al risveglio dei Veri Maghi, e l’unica arma in grado di fermarli è al di là della presa di mani mortali… Come fare?

Fortunatamente, Fatima ci informa che è possibile – anche se estremamente difficile – raggiungere da vivi lo Sheol, il mondo dei morti. Per riuscirci, dovremo prima trovare l’unico uomo vivente che conosce come raggiungere lo Sheol, grazie ai numerosi studi compiuti nel tentativo di riportare in vita l’amore perduto. Una volta raggiunto lo Sheol, però, i problemi sono solo cominciati: uscire vivi da questa commistione dei vari “inferni” delle tradizioni nordiche, greco-romane e giudaico-cristiane non sarà per niente facile.

Vincent Books/Raven

Choose Cthulhu 0 – Il Richiamo di Cthulhu

La seconda serie della fortunata collana Choose Cthulhu è appena stata annunciata per la traduzione italiana, ma il lavoro di Vincent Books riguardo la prima serie non si è ancora concluso.

Per settembre, infatti, sono state annunciate ben due novità: un cofanetto e un nuovo volume.

Il cofanetto, che verrà venduto unitamente ad alcuni extra è pensato per contenere al proprio interno tutti gli otto (esatto, otto!) volumi della prima serie. Insieme al cofanetto sono disponibili una mappa del manicomio di Arkham, un poster e delle stampe a colori rappresentanti le copertine alternative dei volumi.

Il nuovo volume, il numero 0, è un’edizione speciale de Il Richiamo di Cthulhu, il racconto di Lovecraft sicuramente più famoso, come testimonia anche un gioco di ruolo che porta il medesimo titolo. Questo nuovo librogame – scritto da Leando Pinto – rispetto a quanto contenuto nel volume n. 1, presenta una versione più complessa e rivolta ad un pubblico adulto.

Anche il cofanetto ed il volume 0 dovrebbero essere disponibili dopo la metà del mese di settembre.