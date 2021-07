Librogame: le nuove uscite di luglio 2021

Il mese di luglio porta con sé poche uscite effettive, ma molti annunci di prossimi librogame. La pubblicazione di molti di essi è prevista per settembre, preannunciando un autunno ricco di nuovi librogame.

Autoproduzione

Coda di Lupo

Coda di Lupo è il primo librogame di Gloria Venturini, scritto a quattro mani con Salvatore Mascaro.

Il librogame, autoprodotto tramite Amazon, presenta un protagonista quasi del tutto inedito per la categoria: Coda di Lupo (nome che non a caso richiama un famoso brano di De Andrè) è un giovane nativo americano di quasi trecento lune con sangue d’Africa nelle vene, doti divinatorie che non sa spiegarsi e interpretare e caratteristiche somatiche che metteranno continuamente a repentaglio la sua vita. Dalle terre desertiche dell’Arizona ai ghiacci dell’Alaska attraverseremo l’intero continente nordamericano per compiere una missione al di là delle possibilità umane affrontando creature temibili e forze sovrannaturali.

Il librogame ha anche un lato didascalico: infatti, durante i viaggi imparerai cos’è il pemmican, il qasgiq o il marker tree, l’alapik e il tomahawk e come utilizzarli nella caccia ai trichechi o per scavare tronchi di sequoie realizzando canoe. Conosceremo le erbe adatte per ogni veleno e le diverse tecniche di caccia all’alce, i narvali, gli orsi e i bisonti.

Presenti all’interno del libro ritratti in bianco e nero di quasi tutti i gruppi di nativi americani e un mare di curiosità su ogni specifica tribù, grazie all’intensa opera di studio bibliografico realizzata dall’autrice.

Astro Edizioni

Eracle: la Nascita di un Eroe

Dopo Hellas Heroes, arriva un altro librogame ispirato ai miti dell’Antica Grecia: si tratta di Eracle la Nascita di un Eroe di Gilbert Gallo. Originariamente pubblicato come un’app digitale da Infinity Mundi, ora Eracle si prepara ad una uscita cartacea, grazie ad Astro Edizioni.

In questo librogame interpreteremo Alceo, principe di Tebe, la città dalle Sette Porte della Grecia mitologica. La nostra vita scorre serena fino al terribile giorno in cui, dopo essere stati maledetti dagli dèi, vieni accecato da un raptus di follia e le tue mani si macchiano del sangue dei tuoi stessi familiari.

A quel punto, cade su di noi la persecuzione delle implacabili e sanguinarie Erinni, persecutrici di coloro i quali si macchiano di crimini contro i parenti. Braccati dalle Erinni, siamo costretti a un pericoloso viaggio verso il cuore del mondo conosciuto, il santuario di Delfi, per scongiurare la maledizione che ci ha sconvolto la vita e scoprire quale divinità vuole la nostra rovina. E’ solo l’inizio di un viaggio contro il Fato avverso, che ci porterà ad essere conosciuti come diventare Eracle, l’eroe più famoso e potente di tutta la Grecia.

Il volume presenta la possibilità di giocare usando una di 3 diverse “tipologie” di personaggio e ben 15 finali di gioco.

MS Edizioni

Il Vampiro e la Farfalla

MS Edizioni inaugura una nuova collana di librogame, “Horror Business”, aprendo le danze con Il Vampiro e la Farfalla di Claudio Vergnani, uno dei più famosi autori pulp italiani.

In una città caduta in mano a vampiri, maniaci, bande mascherate e di faccendieri senza scrupoli, Claudio e Vergy sono due ex operatori delle Forze Speciali ormai caduti in disgrazia, che vendono i propri servigi al miglior offerente.

Un antico vampiro a capo della sicurezza di un’organizzazione chiamata Il Nuovo Patto di Sangue, che intende pacificare i rapporti tra Umani e Vampiri, ingaggia Claudio e Vergy per fermare un misterioso assassino che si fa chiamare la “Farfalla”, intendo a sabotare il processo di pace uccidendo uno dietro l’altro i membri principali dell’organizzazione. Nessuno lo ha mai visto, nessuno conosce il suo aspetto, l’unica cosa che si sa è che è in grado di arrivare ovunque in ogni momento e che dopo ogni delitto svanisce come uno spettro.

Si tratta di un ingaggio complicato, ma vitale per garantire la continuazione dei negoziati, anche a costo della vita dei due avventurieri.

Il librogame non avrà un sistema di gioco, ma conta la bellezza di quasi 500 pagine.

Edizioni Librarsi

La Luna del Raccolto

In arrivo anche il secondo librogame della collana Realitygame, che andrà ad affiancarsi ad Il Presidente del Consiglio Sei Tu! Trattasi de La Luna del Raccolto, innovativo librogame che si potrebbe definire “gestionale” dell’eclettico Marco Zamanni. Nel librogame (ispirato chiaramente sin dal titolo al famoso videogioco di ruolo “agricolo” Harvest Moon) non, infatti, dovremo affrontare draghi e orchi, o dare la caccia a spietati assassini, bensì gestire al meglio la nostra azienda agricola.

Villa Rosa un tempo è stata una fiorente tenuta. Il Comune ha indetto un’asta per assegnare il fondo al migliore offerente e noi abbiamo vinto, anche perché non c’era nessun altro interessato a rimettere a nuovo la tenuta e i campi circostanti. Persino la nostra famiglia però si è rifiutata di aiutarti, essendo contraria al vederci lavorare in questo campo. Dovremo quindi darci da fare con olio di gomito a trasformare i campi completamente spogli e a riportare la villa agli antichi fasti.

Ma attenzione: Ari (il nostro alter ego, che può essere maschile o femminile) non dovrà solo dedicarsi all’agricoltura, ma anche coltivare – in tutti i sensi – i rapporti di buon vicinato con il resto della comunità, piccola ma sempre pronta a dare una mano, anche se forse non tutti hanno buone intenzioni…

Anche questo volume sarà venduto in un pratico cofanetto, contenente materiale extra e supporti di gioco.

Oltre i Confini del Mondo

Oltre i Confini del Mondo è il terzo numero della collana Minigame di Edizioni Librarsi, scritto anche in questo caso da Dave Morris (come il primo titolo).

Il librogame ci vede vestire i panni di un giovane apprendista mago, il cui maestro risulta disperso da parecchi mesi. Grazie ad un messaggio in bottiglia giunto miracolosamente da noi, verremo a sapere di come il nostro insegnante si fosse spinto oltre l’Abisso, l’enorme dirupo che si trova al confine orientale del mondo sconosciuto, solo per finire prigioniero nella misteriosa Cittadella delle Sette Statue. Spetterà a noi, armati dei nostri migliori incantesimi, intraprendere un pericoloso viaggio verso un nuovo mondo completamente inesplorato, dove troveremo creature fantastiche, misteriosi viandanti e magie di ogni tipo.

Oltre i Confini del Mondo era in origine parte di una serie di librigame dedicati al famoso gioco da tavolo di Hero Quest, di cui adatta in parte il regolamento.

Proprio per questo, in soli 150 paragrafi e poco più di 100 pagine, è contenuto un sistema di gioco assolutamente completo nel quale, oltre a gestire diverse caratteristiche, dovremo scegliere la nostra scuola di magia elementale tra gli incantesimi di Acqua, Aria, Fuoco e Terra.

Sia questo librogame sia La Luna del Raccolto saranno disponibili per la prevendita entro l’estate.