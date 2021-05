Librogame: le nuove uscite di maggio 2021

Ogni nuovo mese, ormai da diversi anni, porta con sé l’annuncio di nuovi librogame: vediamo quali sono quelli in uscita (e quelli già usciti) nel mese di maggio 2021.

Little Rocket Games

Child Wood 3 – La Collisione delle Realtà

Child Wood è la serie di librogame edita da Little Rocket Games, a firma della coppia di autori Fabio Antinucci e Giampaolo Razzino. La collana è ambientata nella cittadina americana di Child Wood, adagiata accanto alla misteriosa foresta che porta lo stesso nome. Sono numerose le storie che si raccontano su quello che si nasconda nel profondo del bosco, ma quello che per ora è certo è che quattro ragazzini sono scomparsi e tutti gli indizi lasciano pensare che si trovino nella foresta.

A te, Ron Stephenson, guardiacaccia di 47 anni, il compito di recuperare i ragazzi e scoprire che cosa si annida davvero nel misterioso bosco di Child Wood.

L’ambientazione della serie non può che richiamare per certi versi quella di Twin Peaks, dove le indagini di un membro del corpo di polizia in quella che appare essere un’anonima cittadina, relative ad un crimine apparentemente semplice, dischiudono ben presto una porta su una dimensione che va al di là delle quotidiane conoscenze umane.

E’ stato pubblicato il terzo volume, intitolato La Collisione delle Realtà. In preda all’angoscia per la scomparsa di nostra figlia Chrissie e della misteriosa ragazzina, partiremo di nuovo per il bosco, questa volta assieme al collega Peters. Lì troveremo Clarence, il misterioso vagabondo, pronto a dare spiegazioni su questa storia e aiutarci a ritrovare le bambine.

Officina Meningi

Edgar Allan Poe – The Horror Gamebook

Conclusasi con The Necronomicon Gamebook – Carcosa la sua esperienza relativa ai librogame ispirati alle opere di Lovecraft e ai Miti di Cthulhu in generale, Valentino Sergi ha completato un nuovo progetto. Questa volta, l’autore del brivido prescelto è un altro maestro indiscusso del genere, a sua volta ispiratore di Lovecraft: Edgar Allan Poe.

Come per The Necronomicon Gamebook, l’intenzione dell’autore è quella di rimanere quanto più fedele ai testi originali di Poe, unendo diversi racconti del brivido in una narrazione logica ed interattiva, in modo da consentire ai lettori di immedesimarsi pienamente nelle opere più angoscianti di Poe.

Tra i racconti prescelti, si segnalano Il Gatto Nero, La Maschera della Morte Rossa, Re Peste, La Caduta della Casa di Usher, Il Cuore Rivelatore ed altri ancora.

The Horror Gamebook è un librogame autoconclusivo, impreziosito dalle immagini di Francesco Corli, disponibile sia in italiano sia in inglese.

Il volume è stato oggetto di una campagna Kickstarter di successo, che ha visto varie edizioni esclusive del librogame (anche in digitale).

Watson Edizioni

Gordon Pym – Attraverso l’Abisso

Per gli amanti di Poe, le novità non finiscono qui. Un altro librogame ispirato alla sua produzione è in arrivo.

Ormai il pubblico dei librogame sa bene qual è il filo rosso che accomuna tutte le opere ludiche edite da Watson Edizioni: si tratta di grandi classici dei maestri della scrittura “gotica” dell’epoca vittoriana, rivisti nei panni dei protagonisti.

Questa volta, l’autore prescelto è di epoca leggermente precedente, nonché proveniente da Oltreoceano: a Stevenson, Doyle e Le Fanu si affianca infatti uno dei primi maestri dell’orrore, proprio Edgar Allan Poe.

L’opera che Lorenzo Trenti (già autore de Il Sabba Nero, librogioco che ha per protagonista l’inquisitore Eymerich) ha scelto di trasformare in librogame è l’unico romanzo di Poe, il Gordon Pym, pur arricchendolo con i temi trattati dall’autore di Boston in altre sue opere.

Gordon Pym – Attraverso l’Abisso, ci vedrà dunque vestire i panni dell’avventuriero di Nantucket, salito a bordo del brigantino Grampus, che col suo carico di misteri, solca le acque increspate dell’Oceano Atlantico. Nascosti nella stiva ci siamo noi, che ancora non sappiamo quanto l’oceano possa un posto molto pericoloso. Tra naufragi e ammutinamenti, isole che scompaiono e galeoni abbandonati, dovremo anche decidere quali saranno i nostri compagni di viaggio, in questo librogame che richiama da vicino le avventure grafiche.

Il librogame dovrebbe essere disponibile entro il mese di maggio.

Librogame esteri

The Island of Doctor Moreau

A quanto pare Watson edizioni non è l’unica ad avere intuito la potenzialità dei grandi classici della narrativa a venire riconvertiti in librogame…

Anche KJ Shadmand deve avere pensato la stessa cosa. In questo caso, però, non si tratta di opere provenienti dai maestri dell’orrore o del giallo, bensì da quello che è comunemente considerato quale padre della fantascienza: H. G. Wells. La serie Great Literature Gamebooks, infatti, si apre con The Island of Doctor Moreau (e pare sarà seguito da War of the Worlds).

Nella seconda metà del diciannovesimo secolo, Noble’s Island è poco più di uno scoglio di origine vulcanico, completamente disabitato e sperduto nel sud dell’Oceano Pacifico. In realtà, essa è la dimora di una tribù di strane e contorte creature, governate da un potente ed enigmatico padrone: il famigerato Dottor Moreau, esperto in vivisezione, la cui ambizione e sete di conoscenza non hanno confini.

Il destino vuole che la nave su cui viaggiamo faccia naufragio proprio sulle coste di questa isola, gettandoci in mezzo ad un’avventura di sopravvivenza, esplorazione ed oscure coperte.

Con 500 paragrafi, l’uso di dadi e un sistema di combattimento, The Island of Doctor Moreau unisce i classici della letteratura con i classici del librogame.